El exministro del Trabajo y Previsión Social, Ricardo Solari, se refirió al escenario presidencial que en las próximas semanas deberá aclarar el Partido Socialista (PS).

Lo anterior, considerando que Chile Vamos ya presentó a Evelyn Matthei como su principal carta presidencial, y que tanto el Partido Republicano, con José Antonio Kast, como el Nacional Libertario, con Johannes Kaiser, están haciendo lo propio.

El economista conversó con La Segunda, donde, en primer lugar, se refirió a la tardanza del PS para definir un candidato con miras a las elecciones de fin de año.

“Puede haber una situación de tardanza, pero mientras no existan candidatos designados, las encuestas son aproximaciones, no son la realidad. Una cosa es indicar alguna intención de voto respecto a un candidato proclamado, que hacerlo sobre la base de una eventual postulación”, señaló.

“Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, el señor Kast, son candidatos proclamados, están en campañas abiertas y explícitas. Y, por el otro lado, hay decisiones pendientes, hay indefiniciones y las declaraciones de Bachelet señalando que no está disponible”, expresó.

Al ser consultado por el eventual retorno de Michelle Bachelet a la vida política, Solari expresó que “hay dos cosas que deben ser diferenciadas, por respeto a ella. Una cosa es jugar un liderazgo en la unidad de una coalición. Ella está jugando ese rol, lo ha hecho con generosidad, me consta. Otra cosa es que sea candidata. No es lo mismo”.

Asimismo, y en lo que respecta al nombre de Carolina Tohá, actual ministra del Interior, este sostuvo, de manera clara y rotunda, que “no hay candidatura de Carolina Tohá. Tengo una relación estrecha con ella, personal, hace muchos años. Pero ella no ha declarado ninguna candidatura”.

“Es ministra del Interior y jefa del Gobierno y ejerce el cargo muy intensamente. Va a haber una candidatura el día que ella la declare, y eso no ha ocurrido”, añadió.

Junto con ello, aclaró que para que Tohá sea candidata deben “juntarse un conjunto de condiciones para que ella sea la candidata. La primera es que ella sea la candidata del partido en el cual milita, pero también que sea la candidata del Partido Socialista. Si eso no está garantizado, no me parece una buena idea que sea candidata”.

Por último, en la conversación, el exministro del PS descartó que la demora en la definición de los nombres sea porque estén esperando una respuesta definitiva de la exmandataria Bachelet.

“Eso es evidente para ella y para todas las otras candidaturas, pero no creo que la voluntad de Bachelet sea enlentecer el proceso, porque ella ha sido clara”, indicó.

Cerrando con que, a diferencia de lo ocurrido con Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Soledad Alvear, donde se anunciaron sus nombres un año antes de las elecciones, tenía “una coalición de pocos partidos, y no había una discusión sobre su política de alianza. Tampoco había duda alguna de que se realizarían primarias”.