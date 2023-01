Un recado a la oposición envió la ministra secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, en su primera vocería del año en La Moneda. La secretaria de Estado afirmó que desde el Ejecutivo esperan profundamente que “la preocupación durante todo el 2023 no esté en golpear al Gobierno, sino que en poder mejorar las condiciones de vida de las personas“.

En esa línea, sostuvo que “son muchas las urgencias que tenemos que enfrentar como país en materia de seguridad ciudadana; seguridad económica; seguridad social; de dar tranquilidad a las familias respecto a cómo podrán llegar a fin de mes producto de la inflación”.

En la instancia se le consultó a la Ministra por la ofensiva de la oposición en materia de acusaciones constitucionales en contra de los ministros Giorgio Jackson y Marcela Ríos, además de un eventual juicio político contra el presidente Gabriel Boric; se le preguntó también por los cuestionamientos a la Mesa de Seguridad tras la salida de la oposición.

Al respecto, la ministra Vallejo argumentó que “en política hay diferencias, son necesarias y legítimas. Las acusaciones también son facultades de las que pueden hacer uso los parlamentarios. Pero más allá de los fundamentos de las acusaciones, que nosotros vemos que son infundados, necesitamos un ánimo de colaboración”.

“La ciudadanía no quiere pequeñeces políticas, no quiere peleas chicas, quiere avanzar en acciones concretas para mejorar sus condiciones de vida (…) Nos interesa que el ánimo principal esté puesto, no en como esto me sirve para golpear al Gobierno, sino que en cómo me sirve para poder hacer avanzar el país”, dijo la secretaria de Estado.

En esa línea, la autoridad concluyó que estas acciones políticas de la oposición restan tiempo al Ejecutivo para avanzar en la tramitación de leyes, en el debate público y dificultan la entrega de respuestas para la ciudadanía.

Revisa una parte de la vocería de la ministra Camila Vallejo: