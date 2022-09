"No consumo drogas", señaló el diputado Jorge Durán en su cuenta de Instagram, mostrando los resultados del test de drogas que se realizó en la Clínica Las Condes. El congresista era uno de los tres sorteados que no se habían sometido al examen, ya que se encontraba fuera del país. Sin embargo, fuentes del Congreso anticipan que el documento no sería aceptado, ya que no se ajustó a las condiciones de la corporación.