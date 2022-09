Diputadas de Apruebo Dignidad no descartaron recurrir a instancias internacionales, para evitar someterse al test de drogas, en caso de que no prospere el recurso de amparo que interpusieron en la Corte de Apelaciones. Según acusan, el examen vulnera derechos como la "soberanía corporal". Desde la oposición criticaron las "maniobras dilatorias".

Diputadas que salieron sorteadas para someterse al test de drogas, descartaron realizarse el examen mientras esté pendiente el recurso que interpusieron en la Justicia, pese a que además no descartan recurrir a instancias internacionales.

Así lo aseguraron este martes, luego que la Corte de Apelaciones rechazara la orden de no innovar del recurso de amparo que interpusieron por atentar contra la privacidad.

Se trata de las diputadas de Apruebo Dignidad, Ana María Gazmuri, Marcela Riquelme, Clara Sagardía, Marisela Santibáñez y Lorena Fries.

Según precisaron, eso sí, el libelo continúa en trámite en el tribunal de alzada.

Sin embargo, lamentaron no haber podido impedir que los resultados se mantengan en reserva, luego que se rechazara la orden de no innovar.

Diputadas criticaron test de drogas en la Cámara

Al respecto, la diputada Fries explicó que “la orden de no innovar lo que buscaba era suspender el test de drogas, mientras se pronunciaba sobre el fondo”.

Las parlamentarias, en el escrito presentado ante la Corte de Apelaciones, enfatizaron además que el reglamento aprobado por la Corporación infringe también las disposiciones consignadas en la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita por Chile.

“Todavía nos quedan más instancias nacionales y eventualmente instancias internacionales”, advirtió Fries.

En ese sentido, aseguró que “nuestra intención no es evitar que haya test de drogas. Sabemos que diputados y toda autoridad pública está en un lugar de mayor escrutinio para la ciudadanía, pero lo que queremos es que la acción pública se inscriba dentro del marco constitucional y legal, y lo que nosotros estamos diciendo es que este reglamento está lleno de contradicciones y de afectación a los derechos de las personas”.

Las parlamentarias, asimismo, se mostraron a favor que los resultados no sean entregados mientras no se resuelva el fondo del recurso de amparo.

“El tema del test de drogas ha sido utilizado políticamente para denostar a personas que eventualmente pueden tener un consumo que no es problemático o que no es dependiente. Eso no les hace un narcodiputado”, cuestionó Fries.

Acusan que examen vulnera la “soberanía corporal”

Mientras, la diputada Ana María Gazmuri, acusó que el test vulnera la “soberanía corporal”.

“Es un examen que hace una intrusión dentro del propio cuerpo y que no es el que se les aplica a los funcionarios públicos”, acusó.

“Este populismo le hace mal, acojamos las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU, la OMS, que habla de terminar con la estigmatización, la criminalización de usuarios de sustancias”, añadió.

Clara Sagardía, por su parte, criticó el hecho que se les avisara mediante un mensaje de WhatsApp a quienes deben someterse al test.

“Yo me voy a hacer el examen cuando se subsanen estas anomalías que hay en el procedimiento con el cual se nos está tomando el examen”, advirtió.

Oposición cuestionó negativa de diputadas al test de drogas

Desde la oposición, en tanto, cuestionaron la negativa de las parlamentarias oficialistas a someterse al examen.

“Lamento que se siga dilatando por parte de un grupo minoritario esta realización de este examen que es tan importante. El que nada hace, nada teme”, aseguró la diputada RN, Camila Flores.

“Es fundamental que cada ciudadano pueda conocer la calidad de parlamentarios que los está representando y poder tomar la decisión, si es importante o no, que el que lo representa sea un consumidor de drogas”, añadió.

“Se están utilizando mecanismos dilatorios, se está utilizando a la Justicia, que tiene temas bastante más importantes de los cuales hacerse cargo, si es que un grupo de parlamentarios da a conocer o no si es drogadicto”, insistió.

Su par de la UDI, Juan Antonio Coloma, destacó la decisión de la Corte de Apelaciones haya rechazado la orden de no innovar.

“Nosotros valoramos que la Corte haya rechazado la orden de no innovar y esperamos que dentro del día de hoy se puedan notificar a los parlamentarios de los resultados del test, para que el día de mañana sea público”, dijo.

“Con los resultados públicos, vamos a solicitar que aquellas personas que hipotéticamente puedan salir positivos, sean pasados a la Comisión de Ética, igualmente a las personas que decidieron no hacerse el test”, concluyó.