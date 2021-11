El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, reconoció la noche del martes que están incorporando a personas de la centro izquierda a su comando, particularmente para reforzar el equipo económico de la campaña, reconociendo que con la confección del Congreso deberán replantear su programa.

En entrevista con el programa Mentiras Verdaderas de La Red, Boric aseguró que incorporaron al consejo asesor económico de su comando, a los economistas de centroizquierda, Andrea Repetto y Roberto Zahler, para revisar y mejorar el programa del candidato de Apruebo Dignidad.

“Andrea Repetto va a ser parte del consejo asesor económico de nuestra candidatura en conjunto a Robert Zahler, que fue expresidente del Banco Central, y vamos a ir anunciando nuevos nombres”, comentó el actual diputado por Magallanes.

En la misma línea, Boric fue consultado sobra el economista Oscar Landerretche, expresidente de Codelco, y quien participó en el comando económico de Michelle Bachelet en 2013, siendo además cercano al expresidente Ricardo Lagos.

Boric respondió que su equipo no ha contactado de momento a Landerretche, pero que consideran que podría ser un gran aporte, por lo que podrían acercarse a él, afirmando que han hablado en varias oportunidad pero en otras instancias y de otros temas, principalmente porque los dos son afines a la literatura.



“Yo encuentro que Oscar puede ser un tremendo aporte y nos vamos a acercar a conversar con él, pero el cahuín que se inventa que hablamos con él, es falso”, comentó.

Cabe destacar, que en la tarde del martes, el mismo Landerretche comentó que no había sido contactado por el equipo de Boric, descartando haber rechazado o aceptado cualquier propuesta, recalando que está dedicado a la academia.

“Amigos, simplemente para efectos de info: yo no he sido contactado por nadie, de ninguna campaña. Es natural dado q las personas q me conocen o trabajan cerca mío saben que mi prioridad es otra, dedicado a la universidad, docencia, academia y libros. No hay noticia, de veras”, sostuvo el economista en su cuenta de Twitter.