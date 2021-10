En un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, el presidente Sebastián Piñera dijo que el Acuerdo de Escazú no es favorable para Chile y que por eso no lo ha firmado.

Recordemos que el 22 de abril de este año, entró en vigor este acuerdo, siendo el primer pacto ambiental de la región, que ratificaron 12 países. Un acuerdo pionero en el mundo que protege a los activistas ambientales.

La región es una marmita de recursos naturales y al mismo tiempo es escenario de grandes crímenes ecologistas. Es la más peligrosa del mundo para los defensores del medioambiente y está amenazada por el avance de la urbanización sin control, la sobreexplotación ganadera y la creciente minería ilegal.

Piñera dijo que el Tratado de Escazú declara intenciones, y que sus componentes todavía no están fijos. Sin embargo, ese tratado puede ser autoejecutable, por ende, puede pasar encima de la ley chilena.

Junto a esto dijo que, la combinación de Escazú con el Pacto de Bogotá puede significar que países vecinos pueden llevar directamente a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por temas medio ambientales.

Finalmente en relación a porqué no ha firmado el acuerdo, señaló que “hemos determinado que el Tratado de Escazú no es favorable a los intereses de Chile y por eso no lo he firmado. Creo que muchos países de América Latina, entre ellos les recuerdo que Perú no lo ha firmado, y tampoco lo ha corroborado Colombia”.