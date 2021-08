Este sábado 21 de agosto se realizará la consulta ciudadana organizada por Unidad Constituyente, con el fin de definir una candidatura presidencial única que los represente en los comicios de noviembre.

En esta instancia, se verán las caras Paula Narváez (respaldada por el Partido Socialista, PPD, Partido Liberal y Nuevo Trato), Yasna Provoste (Democracia Cristiana) y Carlos Maldonado (Partido Radical).

En esta primaria podrán votar los militantes de los partidos que compiten e independientes que no tengan afiliación política a otras colectividades.

A continuación, se detallan los lugares de votación a los que se podrá asistir para escoger al abanderado de Unidad Constituyente:

Región de Arica y Parinacota

15 ARICA – CIRCUNSCRIPCION ARICA Fortin Sotomayor Calle Rafael Sotomayor N° 600, Arica.

15 ARICA – CIRCUNSCRIPCION ARICA NORTE Fortin Sotomayor Calle Rafael Sotomayor N° 600, Arica.

15 ARICA – CIRCUNSCRIPCION SAN MIGUEL DE AZAPA Fortin Sotomayor Calle Rafael Sotomayor N° 600, Arica.

15 ARICA – CIRCUNSCRIPCION SECTOR EX BARRIO INDUSTRIAL DE ARICA Fortin Sotomayor Calle Rafael Sotomayor N° 600, Arica.

15 CAMARONES – CIRCUNSCRIPCION CAMARONES Fortin Sotomayor Calle Rafael Sotomayor N° 600, Arica.

15 CAMARONES – CIRCUNSCRIPCION CODPA Fortin Sotomayor Calle Rafael Sotomayor N° 600, Arica.

15 GENERAL LAGOS – CIRCUNSCRIPCION GENERAL LAGOS Fortin Sotomayor Calle Rafael Sotomayor N° 600, Arica.

15 PUTRE – CIRCUNSCRIPCION BELEN Fortin Sotomayor Calle Rafael Sotomayor N° 600, Arica.

15 PUTRE – CIRCUNSCRIPCION PUTRE Fortin Sotomayor Calle Rafael Sotomayor N° 600, Arica.

Región de Tarapacá

1 ALTO HOSPICIO – CIRCUNSCRIPCION ALTO HOSPICIO GIMNASIO MUNICIPAL TECHADO, AVENIDA LOS ALAMOS N° 3161

1 CAMIÑA – CIRCUNSCRIPCION CAMIÑA POR CONFIRMAR,

1 COLCHANE – CIRCUNSCRIPCION COLCHANE HALL MUNICIPALIDAD DE COLCHANE, AVENIDA TENIENTE GONZALES S/N

1 HUARA – CIRCUNSCRIPCION CHIAPA CLUB DE ADULTO MAYOR PAMPA DEL TAMARUGAL, SOTOMAYOR N° 40, HUARA

1 HUARA – CIRCUNSCRIPCION HUARA CLUB DE ADULTO MAYOR PAMPA DEL TAMARUGAL, SOTOMAYOR N° 40, HUARA

1 HUARA – CIRCUNSCRIPCION PISAGUA CLUB DE ADULTO MAYOR PAMPA DEL TAMARUGAL, SOTOMAYOR N° 40, HUARA

1 HUARA – CIRCUNSCRIPCION SAN LORENZO DE TARAPACA CLUB DE ADULTO MAYOR PAMPA DEL TAMARUGAL, SOTOMAYOR N° 40, HUARA

1 IQUIQUE – CIRCUNSCRIPCION CHANAVAYITA LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, PEDRO GAMBONI N° 2874

1 IQUIQUE – CIRCUNSCRIPCION IQUIQUE LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, PEDRO GAMBONI N° 2874

1 IQUIQUE – CIRCUNSCRIPCION IQUIQUE SUR LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ, PEDRO GAMBONI N° 2874

1 PICA – CIRCUNSCRIPCION PICA CASA DEL PUEBLO, BLANCO ENCALADA N° 103, (ESQUINA MAIPÚ)

1 POZO ALMONTE – CIRCUNSCRIPCION LA TIRANA ESCUELA BÁSICA LA TIRANA, ALGARROBO S/N

1 POZO ALMONTE – CIRCUNSCRIPCION MAMIÑA ESCUELA BÁSICA MAMIÑA, AVENIDA ESPAÑA N° 698

1 POZO ALMONTE – CIRCUNSCRIPCION POZO ALMONTE SALA DE USO MULTIPLE EDDY SOTO BENAVIDES, BALMACEDA N° 168

Región de Antofagasta

2 ANTOFAGASTA – CIRCUNSCRIPCION ANTOFAGASTA NORTE LICEO COMERCIAL JERARDO MUÑOZ – MANUEL ANTONIO MATTA 2176

2 ANTOFAGASTA – CIRCUNSCRIPCION ANTOFAGASTA SUR LICEO COMERCIAL JERARDO MUÑOZ – MANUEL ANTONIO MATTA 2176

2 CALAMA – CIRCUNSCRIPCION CALAMA LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ – VIVAR 237

2 CALAMA – CIRCUNSCRIPCION CHIU CHIU LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ – VIVAR 237 (CALAMA)

2 CALAMA – CIRCUNSCRIPCION CHUQUICAMATA LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ – VIVAR 237 (CALAMA)

2 MARIA ELENA – CIRCUNSCRIPCION MARIA ELENA JUNTA DE VECINOS N2 MARÍA ELENA – IGNACIO CARRERA PINTO S/N

2 MARIA ELENA – CIRCUNSCRIPCION PEDRO DE VALDIVIA JUNTA DE VECINOS N2 MARÍA ELENA – IGNACIO CARRERA PINTO S/N (MARIA ELENA)

2 MARIA ELENA – CIRCUNSCRIPCION QUILLAGUA JUNTA DE VECINOS N2 MARÍA ELENA – IGNACIO CARRERA PINTO S/N (MARIA ELENA)

2 MEJILLONES – CIRCUNSCRIPCION MEJILLONES ESCUELA MARIA ANGELICA ELIZONDO – AV. LATORRE 898

2 OLLAGUE – CIRCUNSCRIPCION OLLAGUE VOTA EN LOCAL DE CALAMA – VIVAR 237 (CALAMA)

2 SAN PEDRO DE ATACAMA – CIRCUNSCRIPCION SAN PEDRO DE ATACAMA ESCUELA BÁSICA E-26, IGNACIO CARRERA PINTO 500

2 SIERRA GORDA – CIRCUNSCRIPCION SIERRA GORDA LICEO COMERCIAL JERARDO MUÑOZ – MANUEL ANTONIO MATTA 2176

2 SIERRA GORDA – CIRCUNSCRIPCION SIERRA GORDA NORTE LICEO COMERCIAL JERARDO MUÑOZ – MANUEL ANTONIO MATTA 2176

2 TALTAL – CIRCUNSCRIPCION TALTAL ESCUELA HOGAR E-104 – RIQUELME 837

2 TOCOPILLA – CIRCUNSCRIPCION TOCOPILLA SINDICATO DE ESTIBADORES, ANIBAL PINTO 1385 (FRENTE PLAZA CONDELL)

Región de Atacama

3 ALTO DEL CARMEN – CIRCUNSCRIPCION ALTO DEL CARMEN EXPLANADA CENTRO COMUNITARIO

3 ALTO DEL CARMEN – CIRCUNSCRIPCION EL TRANSITO PLAZA PRINCIPAL

3 ALTO DEL CARMEN – CIRCUNSCRIPCION SAN FELIX PLAZA PRINCIPAL

3 CALDERA – CIRCUNSCRIPCION CALDERA Escuela EDAC, Calle la Piña #800 – Sector Villa Las Playas

3 CHAÑARAL – CIRCUNSCRIPCION CHAÑARAL POR CONFIRMAR, O’HIGGINS CON LATORRE SECTOR AMPLIACION (no confirmado)

3 COPIAPO – CIRCUNSCRIPCION COPIAPO LICEO JOSE ANTONIO CARVAJAL COPAYAPU ESQUINA HENRIQUEZ

3 COPIAPO – CIRCUNSCRIPCION LOS VOLCANES LICEO JOSE ANTONIO CARVAJAL COPAYAPU ESQUINA HENRIQUEZ

3 COPIAPO – CIRCUNSCRIPCION PAIPOTE CENTRO COMUNITARIO

MUNICIPAL PAIPOTE

3 COPIAPO – CIRCUNSCRIPCION PALOMAR LICEO JOSE ANTONIO CARVAJAL COPAYAPU ESQUINA HENRIQUEZ

3 DIEGO DE ALMAGRO – CIRCUNSCRIPCION DIEGO DE ALMAGRO ESTACION CULTURAL AVDA BENITO TAPIA 101

3 DIEGO DE ALMAGRO – CIRCUNSCRIPCION EL SALVADOR SINDICATO Nº 6

3 FREIRINA – CIRCUNSCRIPCION FREIRINA PLAZA DE ARMAS

3 HUASCO – CIRCUNSCRIPCION HUASCO PLAZA DE ARMAS

3 TIERRA AMARILLA – CIRCUNSCRIPCION LOS LOROS ESCUELA FRONTERIZA

3 TIERRA AMARILLA – CIRCUNSCRIPCION TIERRA AMARILLA ESCUELA VICTOR SANCHEZ CABAÑA MIGUEL LEMEUR 471

3 VALLENAR – CIRCUNSCRIPCION DOMEYKO CENTRO COMUNITARIO

3 VALLENAR – CIRCUNSCRIPCION VALLENAR PLAZA SAN AMBROSIO

Región de Coquimbo

4 ANDACOLLO – CIRCUNSCRIPCION ANDACOLLO Casa del Encuentro Ciudadano, Urmeneta 599

4 CANELA – CIRCUNSCRIPCION CANELA (CANELA BAJA) Sede Club Deportivo Canela Antonio Cuevas 225

4 CANELA – CIRCUNSCRIPCION MINCHA Sede Agrupación Comunitaria Juvenil Juan XXVIII s/n Mincha Norte

4 COMBARBALA – CIRCUNSCRIPCION COMBARBALA Liceo Samuel Roman Rojas, Avenida Oriente 747

4 COQUIMBO – CIRCUNSCRIPCION COQUIMBO Techado, Santiago Trigo 520

4 COQUIMBO – CIRCUNSCRIPCION TIERRAS BLANCAS Techado, Talca 1145

4 COQUIMBO – CIRCUNSCRIPCION TONGOY Salón Auditorium David León Tapia , Avenida Guanaqueros s/n Tongoy

4 ILLAPEL – CIRCUNSCRIPCION ILLAPEL Escuela Juan Carrasco Risco Calle Constitución P 2

4 LA HIGUERA – CIRCUNSCRIPCION LA HIGUERA Sede Streamyeard José Miguel Orrego s/n

4 LA SERENA – CIRCUNSCRIPCION LA SERENA Colegio Heroes de la Concepción, Juan de Dios Peni 180

4 LA SERENA – CIRCUNSCRIPCION LAS COMPAÑIAS Colegio Arturo Prat Chacón , Enrique Campino 2800

4 LOS VILOS – CIRCUNSCRIPCION CAIMANES Escuela Clara Vial, 18 de Septiembre s/n

4 LOS VILOS – CIRCUNSCRIPCION LOS VILOS Liceo Nicolas Lohse Vargas, Elicura 356

4 LOS VILOS – CIRCUNSCRIPCION QUILIMARI Colegio Teresa Cannon de Barroilhet, Esmeralda 61

4 MONTE PATRIA – CIRCUNSCRIPCION CAREN Escuela Río Grande, Mac Iver 375

4 MONTE PATRIA – CIRCUNSCRIPCION CHAÑARAL ALTO Escuela Alejandro Chelen Rojas, Los Libertadores s/n

4 MONTE PATRIA – CIRCUNSCRIPCION EL PALQUI Escuela El Palqui, Avenida El Palqui 41

4 MONTE PATRIA – CIRCUNSCRIPCION MONTE PATRIA Escuela República de Chile, Plaza de Armas 40

4 MONTE PATRIA – CIRCUNSCRIPCION RAPEL Escuela Wenceslao Vargas, Calle Unica s/n

4 OVALLE – CIRCUNSCRIPCION BARRAZA Sede JJVV Barraza Federico Alonso s/n

4 OVALLE – CIRCUNSCRIPCION CERRILLOS DE TAMAYA Sede Club Social y Deportivo Unión Tamaya, Teodosio Cuadros esq/San Antonio

4 OVALLE – CIRCUNSCRIPCION OVALLE Estadio Diaguita La Chimba 522

4 PAIHUANO – CIRCUNSCRIPCION PAIHUANO LICEO MISTRALIANO , Balmaceda 132

4 PUNITAQUI – CIRCUNSCRIPCION PUNITAQUI Escuela Bélgica, Lautaro 1396

4 RIO HURTADO – CIRCUNSCRIPCION HURTADO Escuela Amanecer, Calle Unica s/n

4 RIO HURTADO – CIRCUNSCRIPCION RIO HURTADO (SAMO ALTO) Escuela Samo Alto, Calle Unica s/n

4 SALAMANCA – CIRCUNSCRIPCION CHELLEPIN SIN LOCAL,

4 SALAMANCA – CIRCUNSCRIPCION SALAMANCA Centro Cultural Mallacún, Marquéz de Montepio 241

4 VICUÑA – CIRCUNSCRIPCION VICUÑA Liceo Carlos Roberto Mondaca Cortés, Gabriela Mistral 617

Región de Valparaíso

5 ALGARROBO – CIRCUNSCRIPCION ALGARROBO SEDE UNCO DE EL QUISCO – ALCALDE RAÚL ROMERO ERAZO 0387 (EL QUISCO)

5 CABILDO – CIRCUNSCRIPCION CABILDO LICEO MUNICIPAL A-2 SOILA GAC S/N

5 CALERA – CIRCUNSCRIPCION CALERA LICEO PEDRO DE VALDIVIA B-17 CAUPOLICAN SIN NUMERO, ESQUINA PEDRO DE VALDIVIA

5 CALLE LARGA – CIRCUNSCRIPCION CALLE LARGA ESCUELA BASICA LA PAMPILLA LA PAMPILLA 350

5 CARTAGENA – CIRCUNSCRIPCION CARTAGENA LICEO VICENTE HUIDOBRO SALA AULA MAGNA – MARIANO CASANOVA 660, CARTAGENA (ingreso por calle Antofagasta)

5 CASABLANCA – CIRCUNSCRIPCION CASABLANCA LICEO MANUEL DE SALAS AV. PUNTA ARENAS 165

5 CATEMU – CIRCUNSCRIPCION CATEMU ESCUELA E-88 MARIA TERESA DEL CANTO MOLINA BORJA GARCIA HUIDOBRO SIN NUMERO, LADO PLAZA

5 CONCON – CIRCUNSCRIPCION CONCON LICEO POLITECNICO DE CONCON PORVENIR 865

5 EL QUISCO – CIRCUNSCRIPCION EL QUISCO SEDE UNCO DE EL QUISCO ALCALDE RAÚL ROMERO ERAZO 0387

5 EL TABO – CIRCUNSCRIPCION EL TABO COLEGIO EL TABO AVENIDA JOSEFINA 248

5 HIJUELAS – CIRCUNSCRIPCION HIJUELAS LICEO MUNCIPAL LUIS LABORDA MANUEL RODRIGUEZ 1746

5 ISLA DE PASCUA – CIRCUNSCRIPCION ISLA DE PASCUA LICEO LORENZO BAEZA VEGA TE PITO O TE HENUA S/N

5 JUAN FERNANDEZ – CIRCUNSCRIPCION JUAN FERNANDEZ NO TIENE ELECCIÓN NO TIENE ELECCIÓN

5 LA CRUZ – CIRCUNSCRIPCION LA CRUZ ESCUELA MARIA ALONSO CHACÓN SIMPSON 18

5 LA LIGUA – CIRCUNSCRIPCION LA LIGUA ESCUELA BASICA GABRIELA MISTRAL E-10 SERRANO 51

5 LA LIGUA – CIRCUNSCRIPCION PICHICUY ESCUELA BASICA GABRIELA MISTRAL E-10 SERRANO 51

5 LA LIGUA – CIRCUNSCRIPCION PLAYA LOS MOLLES ESCUELA BASICA GABRIELA MISTRAL E-10 SERRANO 51

5 LIMACHE – CIRCUNSCRIPCION LIMACHE ESCUELA BASICA BRASILIA AV. URMENETA 599

5 LLAILLAY – CIRCUNSCRIPCION LLAY-LLAY ESCUELA BASICA AGUSTIN EDWARDS CALLE EDWARDS 501

5 LOS ANDES – CIRCUNSCRIPCION ALTO ACONCAGUA LICEO REPÚBLICA ARGENTINA, EX ESPAÑA – AVENIDA INDEPENDENCIA 255

5 LOS ANDES – CIRCUNSCRIPCION LOS ANDES LICEO REPÚBLICA ARGENTINA, EX ESPAÑA – AVENIDA INDEPENDENCIA 255

5 NOGALES – CIRCUNSCRIPCION EL MELON COLEGIO EL MELON – RAMON FREIRE 1

5 NOGALES – CIRCUNSCRIPCION NOGALES COLEGIO BASICA ULDA ARACENA GONZÁLEZ – LAUTARO 90

5 OLMUE – CIRCUNSCRIPCION OLMUE LICEO DE OLMUE BLANCO ENCALADA 4631

5 PANQUEHUE – CIRCUNSCRIPCION PANQUEHUE LICEO DE PANQUEHUE TRONCAL 1166

5 PAPUDO – CIRCUNSCRIPCION PAPUDO CASA CIUDADANA (PULLALLY) CALLE 4 ORIENTE SITIO 40

5 PAPUDO – CIRCUNSCRIPCION PULLALLY CASA CIUDADANA (PULLALLY) CALLE 4 ORIENTE SITIO 40

5 PETORCA – CIRCUNSCRIPCION CHINCOLCO LICEO CORDILLERA PEDRO MONTT S/N, CHINCOLCO

5 PETORCA – CIRCUNSCRIPCION PETORCA LICEO JOSE MANUEL BORGOÑO NUÑEZ CALLE CUARTEL 145

5 PUCHUNCAVI – CIRCUNSCRIPCION PUCHUNCAVI CLUB DEPORTIVO JOSÉ DE SAN MARTÍN – LOS ALERCES S/N LA GREDA

5 PUCHUNCAVI – CIRCUNSCRIPCION VENTANAS POR CONFIRMAR,

5 PUTAENDO – CIRCUNSCRIPCION PUTAENDO ESCUELA MARIE POUSSEPIN COMERCIO 100

5 QUILLOTA – CIRCUNSCRIPCION QUILLOTA COLEGIO ROBERTO MATTA – LA CONCEPCION 221, ESQUINA FREIRE

5 QUILLOTA – CIRCUNSCRIPCION SAN PEDRO DE QUILLOTA ESCUELA ABEL GUERRERO CINTURA SAN PEDRO 223

5 QUILPUE – CIRCUNSCRIPCION EL BELLOTO P. EUGENIO RENGIFO IRARRAZABAL 446

5 QUILPUE – CIRCUNSCRIPCION LOS MOLLES P. EUGENIO RENGIFO IRARRAZABAL 446

5 QUILPUE – CIRCUNSCRIPCION QUILPUE P. EUGENIO RENGIFO IRARRAZABAL 446

5 QUINTERO – CIRCUNSCRIPCION QUINTERO LICEO POLITECNICO QUINTERO AV. NORMANDIE 2298

5 RINCONADA – CIRCUNSCRIPCION RINCONADA SALA MULTIPLE PERFECTO DE LA FUENTE 84

5 SAN ANTONIO – CIRCUNSCRIPCION CUNCUMEN GRUPO ESCOLAR – SOR TERESA DE LOS ANDES D482 BARROS LUCO 1945

5 SAN ANTONIO – CIRCUNSCRIPCION SAN ANTONIO POR CONFIRMAR,

5 SAN ESTEBAN – CIRCUNSCRIPCION RIO COLORADO ESCUELA PABLO NERUDA LAS ACACIAS 533

5 SAN ESTEBAN – CIRCUNSCRIPCION SAN ESTEBAN ESCUELA PABLO NERUDA LAS ACACIAS 533

5 SAN FELIPE – CIRCUNSCRIPCION SAN FELIPE LICEO DE NIÑAS CORINA URBINA BERNARDO CRUZ 1213

5 SANTA MARIA – CIRCUNSCRIPCION SANTA MARIA LICEO 7 DARIO SALAS CALLE JAHUEL 729

5 SANTO DOMINGO – CIRCUNSCRIPCION SANTO DOMINGO SEDE SOCIAL RAYUELEROS AV. SANTA TERESA S/N

5 VALPARAISO – CIRCUNSCRIPCION BARON ESCUELA D-255 ALEMANIA AV. ARGENTINA 455

5 VALPARAISO – CIRCUNSCRIPCION EL PUERTO LICEO BICENTENARIO VALPARAISO CALLE BLANCO 1421

5 VALPARAISO – CIRCUNSCRIPCION LAGUNA VERDE ESCUELA BASICA INTERCULTURAL LOS AROMOS S/N

5 VALPARAISO – CIRCUNSCRIPCION PLACILLA DE PEÑUELAS JARDIN INFANTIL SAUCE DE LUZ EL SAUCE 751

5 VALPARAISO – CIRCUNSCRIPCION PLAYA ANCHA FACULTAD DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO AVENIDA EL PARQUE 570, PLAYA ANCHA

5 VILLA ALEMANA – CIRCUNSCRIPCION VILLA ALEMANA SINDICATO DE SUPLEMENTEROS – MADRID 717

5 VIÑA DEL MAR – CIRCUNSCRIPCION AGUA SANTA LICEO A-33 GUILLERMO RIVERA COTAPOS – MONTAÑA SIN NUMERO

5 VIÑA DEL MAR – CIRCUNSCRIPCION FORESTAL LICEO A-33 GUILLERMO RIVERA COTAPOS – MONTAÑA SIN NUMERO

5 VIÑA DEL MAR – CIRCUNSCRIPCION MIRAFLORES LICEO INDUSTRIAL DE VINA DEL MAR – AVENIDA FREI 4137, MIRAFLORES ALTO

5 VIÑA DEL MAR – CIRCUNSCRIPCION REÑACA BAJO LICEO A-36 BICENTENARIO – 2 NORTE 753

5 VIÑA DEL MAR – CIRCUNSCRIPCION SAUSALITO LICEO A-36 BICENTENARIO – 2 NORTE 753

5 ZAPALLAR – CIRCUNSCRIPCION CATAPILCO ESCUELA MERCEDES MATURANA CALLE SAN ALFONSO 260

5 ZAPALLAR – CIRCUNSCRIPCION ZAPALLAR LICEO DE ZAPALLAR JANUARIO OVALLE 120

Región Metropolitana

13 ALHUE – CIRCUNSCRIPCION ALHUE Sede Vuelta de la Piedra Chirrillo S/N, Alhue

13 BUIN – CIRCUNSCRIPCION ALTO JAHUEL Liceo Alto Jahuel, Miraflores 0185

13 BUIN – CIRCUNSCRIPCION BUIN Liceo A-131, Manuel Montt (en la plaza)

13 BUIN – CIRCUNSCRIPCION VALDIVIA DE PAINE Escuela Valdivia de Paine, Pedro Aguirre Cerda 170

13 CALERA DE TANGO – CIRCUNSCRIPCION CALERA DE TANGO Liceo Poetisa Gabriela Mistral, Ignacio Carrera Pinto S/N Paradero 6

13 CERRILLOS – CIRCUNSCRIPCION CERRILLOS Escuela 262, Escuela Lothar Kommer Bruger, Las Torres 539, Cerrillos

13 CERRO NAVIA – CIRCUNSCRIPCION CERRO NAVIA Liceo Polivalente Heroes de la Concepción , Avenida la Estrella 1633

13 COLINA – CIRCUNSCRIPCION CHICUREO Colegio Sembrador , Avenida Concepción 264, Colina

13 COLINA – CIRCUNSCRIPCION COLINA Colegio Sembrador , Avenida Concepción 264, Colina

13 CONCHALI – CIRCUNSCRIPCION EL CORTIJO Unidad Vecinal #32. Canchas deportivas, Alfalfal 5750

13 CONCHALI – CIRCUNSCRIPCION LO NEGRETE Unidad Vecinal #32. Canchas deportivas, Alfalfal 5750

13 CURACAVI – CIRCUNSCRIPCION CURACAVI Escuela Valle De Puangue, Jorge Montt 1868

13 EL BOSQUE – CIRCUNSCRIPCION CAPITAN AVALOS Liceo Christa McAulliff, Gran Avenida 9730 Par. 29

13 EL BOSQUE – CIRCUNSCRIPCION LUIS CRUZ MARTINEZ Liceo Juan Gomez Millas , Gran Avenida 9740, Par 29

13 EL MONTE – CIRCUNSCRIPCION EL MONTE Liceo Luis H. Acosta Gay, Benavente 149

13 ESTACION CENTRAL – CIRCUNSCRIPCION ALAMEDA Escuela D -20 Arturo Alessandri Palma , Av. Libertdor Bdo. O’Higgins 4558, Estación Central

13 ESTACION CENTRAL – CIRCUNSCRIPCION LAS AMERICAS Escuela Básica Carolina Vergara Ayares, Coyhaique 6055, Estación Central

13 HUECHURABA – CIRCUNSCRIPCION HUECHURABA Centro educacional Huechuraba, Cam. Al Bosque de Santiago 491

13 HUECHURABA – CIRCUNSCRIPCION LOS LIBERTADORES Escuela Ernesto Yañez Rivera , Lasana 6664

13 INDEPENDENCIA – CIRCUNSCRIPCION INDEPENDENCIA Liceo Gabriela Mistral , Avenida Independencia 1225

13 ISLA DE MAIPO – CIRCUNSCRIPCION ISLA DE MAIPO Colegio Centro Educacional Alcalde Mario Bertero Cevasco , Rogelio Olave N° 989

13 LA CISTERNA – CIRCUNSCRIPCION LA CISTERNA Escuela de Artes y Cultura Bombero Oscar Encalada, Avenida Pedro Aguirre Cerda N° 0184 P.24 Gran Avenida

13 LA FLORIDA – CIRCUNSCRIPCION BELLAVISTA Colegio Bellavista, Cabildo N°160

13 LA FLORIDA – CIRCUNSCRIPCION SAN JOSE DE LA ESTRELLA Colegio Indira Gandhi , San José de la Estrella N°153

13 LA FLORIDA – CIRCUNSCRIPCION TRINIDAD Colegio Los Almendros, Pasaje El Quisco N° 470

13 LA GRANJA – CIRCUNSCRIPCION LA GRANJA Colegio Tecno Sur, Avenida San Gregorio N° 0140, La Granja

13 LA PINTANA – CIRCUNSCRIPCION LA PINTANA Casa de la Cultura Richard Beltran, Anibal Pinto 12952

13 LA PINTANA – CIRCUNSCRIPCION OBSERVATORIO Casa de la Cultura Richard Beltran, Anibal Pinto 12952

13 LA REINA – CIRCUNSCRIPCION LA REINA A-L Complejo Educacional La Reina. Sección Media, Quillagua 40

13 LA REINA – CIRCUNSCRIPCION LA REINA M-Z Escuela Palestina, Genaro Benavides 6405

13 LAMPA – CIRCUNSCRIPCION BATUCO Escuela República de Polonia, Avenida España 163, Batuco

13 LAMPA – CIRCUNSCRIPCION LAMPA Escuela de Varones Manuel Segovia Montenegro, Pedro Aguirre Cerda 1002, Lampa

13 LAMPA – CIRCUNSCRIPCION VALLE GRANDE Escuela República de Polonia, Avenida España 163, Batuco

13 LAS CONDES – CIRCUNSCRIPCION APOQUINDO Colegio Simón Bolivar, Tomás Moro 1651

13 LAS CONDES – CIRCUNSCRIPCION EL GOLF Colegio Simón Bolivar, Tomás Moro 1651

13 LO BARNECHEA – CIRCUNSCRIPCION LO BARNECHEA Colegio Madre Tierra, Lo Barnechea 1648

13 LO ESPEJO – CIRCUNSCRIPCION ESTACION LO ESPEJO Colegio Hernán Olguin Maibee Avenida Central Raúl Silva Henríquez N° 8108

13 LO ESPEJO – CIRCUNSCRIPCION LO VALLEDOR Liceo Polivalente B 133 Inés de Suarez N° 6970

13 LO PRADO – CIRCUNSCRIPCION LO PRADO Complejo Educacional Pedro Prado , Los Canelos 836 altura 6500 de Avenida San Pablo

13 MACUL – CIRCUNSCRIPCION JOSE PEDRO ALESSANDRI Gimnasio Municipal, Av. Quilin 3250

13 MACUL – CIRCUNSCRIPCION MACUL Gimnasio Municipal, Av. Quilin 3250

13 MAIPU – CIRCUNSCRIPCION CIUDAD SATELITE Escuela Gral. Bdo. O’Higgins , Emiliano Llona N° 853, Maipú

13 MAIPU – CIRCUNSCRIPCION LOS PAJARITOS Escuela Gral. Bdo. O’Higgins , Emiliano Llona N° 853, Maipú

13 MAIPU – CIRCUNSCRIPCION MAIPU Colegio Gral. San Martín, Avenida 5 de abril N° 409, Maipú

13 MAIPU – CIRCUNSCRIPCION MAIPU PONIENTE Escuela Gral. Bdo. O’Higgins , Emiliano Llona N° 853, Maipú

13 MARIA PINTO – CIRCUNSCRIPCION MARIA PINTO Sede del Agua Potable Rural las Mercedes Callejón el Tranque S/N

13 MELIPILLA – CIRCUNSCRIPCION MELIPILLA Liceo Hermanos Sotomayor Baeza (Gimnasio) – Pardo N°340

13 ÑUÑOA – CIRCUNSCRIPCION ESTADIO NACIONAL Colegio Carmen Silva Donoso, Pedro de Valdivia 4862

13 ÑUÑOA – CIRCUNSCRIPCION PLAZA EGAÑA Colegio República de Siria, Calle Francisco de Villagra 185

13 ÑUÑOA – CIRCUNSCRIPCION PLAZA ÑUÑOA Colegio República de Costa Rica, calle Humberto Trucco 123

13 PADRE HURTADO – CIRCUNSCRIPCION PADRE HURTADO Liceo Paul Harris – Av. Primera Transversal 420, Padre Hurtado

13 PAINE – CIRCUNSCRIPCION CHAMPA Liceo Gregorio Morales Miranda, Diego Portales S/N Hospital

13 PAINE – CIRCUNSCRIPCION HUELQUEN Liceo María Carvajal Fuenzalida, Camino Santa Filomena S/N, Huelquén

13 PAINE – CIRCUNSCRIPCION PAINE Escuela Paula Jaraquemada Alquizar, Calle Concepción N° 568

13 PEDRO AGUIRRE CERDA – CIRCUNSCRIPCION P AGUIRRE CERDA N. Casa de la Cultura, Paseo Grohnert 5510 Villa Sur

13 PEDRO AGUIRRE CERDA – CIRCUNSCRIPCION P AGUIRRE CERDA S. Casa de la Cultura, Paseo Grohnert 5510 Villa Sur

13 PEÑAFLOR – CIRCUNSCRIPCION PEÑAFLOR Escuela Emilia Lascar, Calle Emilia Lascar 160

13 PEÑALOLEN – CIRCUNSCRIPCION CONSISTORIAL Colegio Juan Bautista Pastene, El Jardín N°1565

13 PEÑALOLEN – CIRCUNSCRIPCION PEÑALOLEN Colegio Tobalaba, Confluencia N°1820

13 PEÑALOLEN – CIRCUNSCRIPCION SAN LUIS Colegio Eduardo de la Barra, Calle – A N° 6301

13 PIRQUE – CIRCUNSCRIPCION EL PRINCIPAL Liceo Municipal Técnico Profesional El Llano, Carlos Vial Infante 233

13 PIRQUE – CIRCUNSCRIPCION PIRQUE Liceo Municipal Técnico Profesional El Llano , Carlos Vial Infante 233

13 PROVIDENCIA – CIRCUNSCRIPCION PROVIDENCIA Liceo José Vctorino Lastarria, Miguel Claro 32

13 PUDAHUEL – CIRCUNSCRIPCION CIUDAD DE LOS VALLES Liceo Ciudad de Brasilia, Avenida Simóm Bolivar S/N

13 PUDAHUEL – CIRCUNSCRIPCION PUDAHUEL Liceo Centro Educacional Pudahuel (C-87), San Pablo 8560

13 PUDAHUEL – CIRCUNSCRIPCION PUDAHUEL SUR Escuela Monseñor Enrique Alvear, Laguna Sur 8543

13 PUENTE ALTO – CIRCUNSCRIPCION BAJOS DE MENA Escuela las Palmas , Eyzaguirre 3998

13 PUENTE ALTO – CIRCUNSCRIPCION PUENTE ALTO Liceo Puente Alto ( Ex115), Av. Erenesto Alvear N°90

13 PUENTE ALTO – CIRCUNSCRIPCION SOTERO DEL RIO Escuela Andes del Sur, Los Toros N° 1600

13 QUILICURA – CIRCUNSCRIPCION QUILICURA Complejo Educacional J. Miguel Carrera , José Francisco Vergara 399

13 QUINTA NORMAL – CIRCUNSCRIPCION QUINTA NORMAL Escuela Lo Franco, Ayuntamiento 2192

13 RECOLETA – CIRCUNSCRIPCION RECOLETA NORTE Liceo Valentín Letelier, Buenos Aires 575

13 RECOLETA – CIRCUNSCRIPCION RECOLETA SUR Complejo Educacional Juanita Fernández Solar , Justicia Social 525

13 RENCA – CIRCUNSCRIPCION RENCA Colegio Instituto Cóndores Oriente , Calle Dorsal 1365

13 SAN BERNARDO – CIRCUNSCRIPCION LO HERRERA Escuela Manuela Magallanes Moure ( ex escuela uno), Francisco Aranda N° 578

13 SAN BERNARDO – CIRCUNSCRIPCION SAN BERNARDO Escuela Manuela Magallanes Moure ( ex escuela uno), Francisco Aranda N° 578

13 SAN JOAQUIN – CIRCUNSCRIPCION SAN JOAQUIN Establecimiento Educacional Fray Camilo Henriquez , Huara 5379

13 SAN JOSE DE MAIPO – CIRCUNSCRIPCION SAN JOSE DE MAIPO Escuela Julieta Becerra, Inmaculada 414

13 SAN JOSE DE MAIPO – CIRCUNSCRIPCION SAN JOSE DE MAIPO Liceo Polivalente, Camino el volcan 19845

13 SAN MIGUEL – CIRCUNSCRIPCION SAN MIGUEL Liceo Betsabe Hormazabal de Alarcón Gaspar Banda 4047, San Miguel

13 SAN PEDRO – CIRCUNSCRIPCION SAN PEDRO Liceo Municipal de San Pedro, Avenida Hermosilla N° 4

13 SAN RAMON – CIRCUNSCRIPCION SAN RAMON Colegio Karelmapu Almirante Latorre N°9299

13 SANTIAGO – CIRCUNSCRIPCION EL CENTRO Liceo Aplicación 29, Av. Ricardo Cumming 29, Santiago.

13 SANTIAGO – CIRCUNSCRIPCION PARQUE ALMAGRO Liceo Confederación Suiza, General Urriola 680, Santiago

13 SANTIAGO – CIRCUNSCRIPCION PARQUE O’HIGGINS Liceo Manuel Barros Borgoño, San Diego 1547, Santiago

13 TALAGANTE – CIRCUNSCRIPCION TALAGANTE Liceo Talagante, Balmaceda 1220

13 TILTIL – CIRCUNSCRIPCION HUERTOS FAMILIARES Liceo de Huertos Familiares , Uno Sur 300, Huertos Familiares, Til Til

13 TILTIL – CIRCUNSCRIPCION TILTIL Liceo Manuel Rodríguez de Til Til, Daniel Moya 102, Til Til

13 VITACURA – CIRCUNSCRIPCION VITACURA Colegio Amanda Labarca, Padre Hurtado 1150

Región de O’Higgins

6 CHEPICA – CIRCUNSCRIPCION CHEPICA colegio del Libertador B ohiggins bartolome del real s/n chepica

6 CHIMBARONGO – CIRCUNSCRIPCION CHIMBARONGO instituto chimbarongo camiruaga cortina 32

6 CODEGUA – CIRCUNSCRIPCION CODEGUA colegio jesus andino ohiggins 349

6 COINCO – CIRCUNSCRIPCION COINCO gimnasio municipal de coinco francisco diaz muñoz s/n

6 COLTAUCO – CIRCUNSCRIPCION COLTAUCO liceo Politecnico Berta Zamorano C-49 republica de chile 233

6 DOÑIHUE – CIRCUNSCRIPCION DOÑIHUE liceo claudio arrau errazuriz esquina doctor sanhueza

6 DOÑIHUE – CIRCUNSCRIPCION LO MIRANDA escuela lo miranda av pedro aguirre cerda 035 lo miranda

6 GRANEROS – CIRCUNSCRIPCION GRANEROS liceo misael lobos monroy guillermo berrios 130

6 LA ESTRELLA – CIRCUNSCRIPCION LA ESTRELLA sede social junta de vecino barrio alto eleuterio ramirez s/n

6 LAS CABRAS – CIRCUNSCRIPCION LAGO RAPEL (EL MANZANO) colegio constantino micalvi km 18 ruta H-790 camino El Estero, el Manzano.

6 LAS CABRAS – CIRCUNSCRIPCION LAS CABRAS liceo francisco encina armanet jhon kennedy 344

6 LITUECHE – CIRCUNSCRIPCION LITUECHE Salon Municipal av cardenal caro 796

6 LOLOL – CIRCUNSCRIPCION LOLOL salon auditorio centro civico lolol los aromo s/n, frente a la municipalidad

6 MACHALI – CIRCUNSCRIPCION COYA colegio bellavista jhon kennedy 178 coya

6 MACHALI – CIRCUNSCRIPCION MACHALI escuela gabriela mistral castro 300

6 MALLOA – CIRCUNSCRIPCION MALLOA junta de vecinos n.3 bernardo ohiggins 191

6 MALLOA – CIRCUNSCRIPCION PELEQUEN junta de vecinos villa centenario santa rosa s/n

6 MARCHIGUE – CIRCUNSCRIPCION MARCHIGUE union comunal de adultos mayores (UCAM) maria errazuriz 1079

6 MOSTAZAL – CIRCUNSCRIPCION LA PUNTA liceo elvira sanchez jose toribio medina 149 la punta

6 MOSTAZAL – CIRCUNSCRIPCION MOSTAZAL escuela gabriela mistral san guillermo 570 mostazal

6 NANCAGUA – CIRCUNSCRIPCION NANCAGUA sede club deportivo antartida armando jaramillo 598

6 NAVIDAD – CIRCUNSCRIPCION NAVIDAD escuela divina gabriela avenida juan montes s/n

6 OLIVAR – CIRCUNSCRIPCION GULTRO NO HAY

6 OLIVAR – CIRCUNSCRIPCION OLIVAR (ALTO) sala multiuso lado oriente gimnasio municipal avenida estadio s/n

6 PALMILLA – CIRCUNSCRIPCION PALMILLA escuela publica margot loyola anibal pinto 39

6 PAREDONES – CIRCUNSCRIPCION BUCALEMU NO HAY

6 PAREDONES – CIRCUNSCRIPCION PAREDONES escuela basica mercedes urzua diaz calle doctor moore N.76 Paredones

6 PAREDONES – CIRCUNSCRIPCION SAN PEDRO DE ALCANTARA NO HAY

6 PERALILLO – CIRCUNSCRIPCION PERALILLO liceo victor jara – avenida errazuriz 251

6 PEUMO – CIRCUNSCRIPCION PEUMO escuela antonio de zuñiga – carmen s/n

6 PICHIDEGUA – CIRCUNSCRIPCION PICHIDEGUA sede union comunal de adultos mayores independencia s/n lado hogar de ancianos

6 PICHILEMU – CIRCUNSCRIPCION PICHILEMU escuela digna camilo aguilar jose joaquin perez 261

6 PLACILLA – CIRCUNSCRIPCION PLACILLA liceo san Francisco – miraflores 847

6 PUMANQUE – CIRCUNSCRIPCION PUMANQUE Escuela Pumanque F-372

6 QUINTA DE TILCOCO – CIRCUNSCRIPCION QUINTA DE TILCOCO liceo republica de italia – jose barrientos soto 303

6 RANCAGUA – CIRCUNSCRIPCION RANCAGUA (2) liceo oscar castro; liceo maria luisa bombal Liceo O Castro, almarza 410; Liceo M L Bombal plaza 475

6 RANCAGUA – CIRCUNSCRIPCION RANCAGUA ORIENTE NO HAY

6 RENGO – CIRCUNSCRIPCION ESMERALDA NO HAY

6 RENGO – CIRCUNSCRIPCION RENGO Iiceo Luis Urbina Flores Alonso de Ercilla 51

6 RENGO – CIRCUNSCRIPCION ROSARIO colegio Manuel francisco Correa alvaro prieto 245, rosario

6 REQUINOA – CIRCUNSCRIPCION LOS LIRIOS NO HAY

6 REQUINOA – CIRCUNSCRIPCION REQUINOA club deportivo juvenil plaza de armas s/n

6 SAN FERNANDO – CIRCUNSCRIPCION PUENTE NEGRO escuela sergio verdugo ruta I-45 puente negro s/n

6 SAN FERNANDO – CIRCUNSCRIPCION SAN FERNANDO (2) liceo de hombres neandro schilling; liceo de niñas edo charme liceo de hombres argomedo 583; liceo de niñas argomedo 485

6 SAN VICENTE – CIRCUNSCRIPCION EL TAMBO liceo agricola el tambo km 10 carretera el tambo

6 SAN VICENTE – CIRCUNSCRIPCION SAN VICENTE salon de actos liceo carmen gallegos horacio aranguiz 800

6 SAN VICENTE – CIRCUNSCRIPCION ZUÑIGA escuela de zuñiga calle unica 144

6 SANTA CRUZ – CIRCUNSCRIPCION SANTA CRUZ liceo municipal av daniel barros grez 86

Región del Maule

7 CAUQUENES – CIRCUNSCRIPCION CAUQUENES LICEO CLAUDINA URRUTIA,, CATEDRAL N° 525

7 CAUQUENES – CIRCUNSCRIPCION POCILLAS PARTIDO SOCIALISTA POR CONFIRMAR,

7 CAUQUENES – CIRCUNSCRIPCION SAUZAL PARTIDO SOCIALISTA POR CONFIRMAR,

7 CHANCO – CIRCUNSCRIPCION CHANCO LICEO FEDERICO ALBERT,, CALLE YERBAS BUENAS S/N

7 COLBUN – CIRCUNSCRIPCION COLBUN PARTIDO SOCIALISTA,

7 CONSTITUCION – CIRCUNSCRIPCION CONSTITUCION CENTRO COMUNITARIO ENRIQUE DON MULLER,, CALLE ROSAS ENTRE OÑEDERRA Y FREIRE

7 CONSTITUCION – CIRCUNSCRIPCION COSTA BLANCA PARTIDO RADICAL,

7 CONSTITUCION – CIRCUNSCRIPCION PUTU PARTIDO RADICAL,

7 CONSTITUCION – CIRCUNSCRIPCION SANTA OLGA PARTIDO RADICAL,

7 CUREPTO – CIRCUNSCRIPCION CUREPTO GIMNASIO MUNICIPAL DE CUREPTO,

7 CUREPTO – CIRCUNSCRIPCION GUALLECO POR CONFIRMAR,

7 CUREPTO – CIRCUNSCRIPCION HUAQUEN POR CONFIRMAR,

7 CURICO – CIRCUNSCRIPCION CURICO LICEO FERNANDO LAZCANO,

7 CURICO – CIRCUNSCRIPCION LOS NICHES ESCUELA ESTADOS UNIDOS LOS NICHES,

7 CURICO – CIRCUNSCRIPCION SARMIENTO PDC POR CONFIRMAR,

7 EMPEDRADO – CIRCUNSCRIPCION EMPEDRADO PATRICIO AVILES ENVIAR DATOS,

7 HUALAÑE – CIRCUNSCRIPCION HUALAÑE PDC POR CONFIRMAR,

7 HUALAÑE – CIRCUNSCRIPCION LA HUERTA PDC POR CONFIRMAR,

7 LICANTEN – CIRCUNSCRIPCION ILOCA COLEGIO DOCTOR MANUEL AVILES,

7 LICANTEN – CIRCUNSCRIPCION LICANTEN ESCUELA BASICA DE LICANTEN AUGUSTO SANTELICES,

7 LINARES – CIRCUNSCRIPCION LINARES LICEO COMERCIAL DE LINARES PLAZA DE ARMAS,

7 LONGAVI – CIRCUNSCRIPCION LONGAVI ESCUELA JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ,

7 MAULE – CIRCUNSCRIPCION COLIN PDC POR CONFIRMAR,

7 MAULE – CIRCUNSCRIPCION DUAO PDC POR CONFIRMAR,

7 MAULE – CIRCUNSCRIPCION MAULE PDC POR CONFIRMAR,

7 MOLINA – CIRCUNSCRIPCION LONTUE PDC POR CONFIRMAR,

7 MOLINA – CIRCUNSCRIPCION MOLINA PDC POR CONFIRMAR,

7 MOLINA – CIRCUNSCRIPCION TRES ESQUINAS PDC POR CONFIRMAR,

7 PARRAL – CIRCUNSCRIPCION ARRAU-MENDEZ PARTIDO SOCIALISTA,

7 PARRAL – CIRCUNSCRIPCION BUENOS AIRES PARTIDO SOCIALISTA,

7 PARRAL – CIRCUNSCRIPCION CATILLO PARTIDO SOCIALISTA,

7 PARRAL – CIRCUNSCRIPCION PARRAL PARTIDO SOCIALISTA,

7 PELARCO – CIRCUNSCRIPCION PELARCO LICEO PELARCO,

7 PELLUHUE – CIRCUNSCRIPCION PELLUHUE ESCUELA GLADYS CANALES PAREDES,

7 PENCAHUE – CIRCUNSCRIPCION CORINTO PARTIDO RADICAL,

7 PENCAHUE – CIRCUNSCRIPCION PENCAHUE CLUB DEPORTIVO PENCAHUE, (LADO DE LA MEDIALUNA)

7 PENCAHUE – CIRCUNSCRIPCION PENCAHUE-BATUCO PARTIDO RADICAL,

7 PENCAHUE – CIRCUNSCRIPCION TOCONEY PARTIDO RADICAL,

7 RAUCO – CIRCUNSCRIPCION RAUCO ESCUELA RAUCO,

7 RETIRO – CIRCUNSCRIPCION RETIRO PARTIDO SOCIALISTA POR CONFIRMAR,

7 RIO CLARO – CIRCUNSCRIPCION RIO CLARO (CUMPEO) PARTIDO RADICAL X CONFIRMAR,

7 ROMERAL – CIRCUNSCRIPCION ROMERAL LICEO DE ROMERAL ARTURO ALESANDRI, , IGNACIO CARRERA PINTO #1275

7 SAGRADA FAMILIA – CIRCUNSCRIPCION SAGRADA FAMILIA COLEGIO MONSEÑOR ENRIQUE CORREA,

7 SAGRADA FAMILIA – CIRCUNSCRIPCION VILLA PRAT SANDRA LASTRA,

7 SAN CLEMENTE – CIRCUNSCRIPCION SAN CLEMENTE LICEO ENTRERIOS SAN CLEMENTE,

7 SAN CLEMENTE – CIRCUNSCRIPCION VILCHES POR CONFIRMAR,

7 SAN JAVIER – CIRCUNSCRIPCION HUERTA DEL MAULE PDC POR CONFIRMAR,

7 SAN JAVIER – CIRCUNSCRIPCION MELOZAL PDC POR CONFIRMAR,

7 SAN JAVIER – CIRCUNSCRIPCION NIRIVILO PDC POR CONFIRMAR,

7 SAN JAVIER – CIRCUNSCRIPCION SAN JAVIER PDC POR CONFIRMAR,

7 SAN RAFAEL – CIRCUNSCRIPCION SAN RAFAEL PDC POR CONFIRMAR,

7 TALCA – CIRCUNSCRIPCION TALCA LICEO AMELIA COURBIS , 5 ORIENTE ENTRE 1 Y 2 NORTE

7 TENO – CIRCUNSCRIPCION TENO GIMNASIO MUNICIPAL TENO,

7 VICHUQUEN – CIRCUNSCRIPCION LLICO DE MATAQUITO PDC POR CONFIRMAR,

7 VICHUQUEN – CIRCUNSCRIPCION VICHUQUEN PDC POR CONFIRMAR,

7 VILLA ALEGRE – CIRCUNSCRIPCION VILLA ALEGRE ESCUELA TIMOTEO ARAYA , 12 DE OCTUBRE S/N

7 YERBAS BUENAS – CIRCUNSCRIPCION ORILLA DEL MAULE PARTIDO SOCIALISTA POR CONFIRMAR,

7 YERBAS BUENAS – CIRCUNSCRIPCION YERBAS BUENAS PARTIDO SOCIALISTA POR CONFIRMAR,

Región de Ñuble

16 BULNES – CIRCUNSCRIPCION BULNES SE INFORMARÁ LOCAL LUNES 16 AGOSTO

16 BULNES – CIRCUNSCRIPCION SANTA CLARA SE INFORMARÁ LOCAL LUNES 16 AGOSTO

16 CHILLAN – CIRCUNSCRIPCION CHILLAN Liceo de Hombres Narciso Tondreau / Liceo de Niñas Marta Brunet Claudio Arrau 755 / Claudio Arrau 655

16 CHILLAN – CIRCUNSCRIPCION QUINCHAMALI Escuela Básica F-249 de Quinchamalí – Quinchamalí

16 CHILLAN VIEJO – CIRCUNSCRIPCION CHILLAN VIEJO Liceo Politécnico Juan Arturo Pacheco Altamirano- Sotomayor 406

16 CHILLAN VIEJO – CIRCUNSCRIPCION RUCAPEQUEN Escuela Básica Rucapequén- Calle principal s/n

16 COBQUECURA – CIRCUNSCRIPCION BUCHUPUREO POR CONFIRMAR,

16 COBQUECURA – CIRCUNSCRIPCION COBQUECURA Liceo Polivalente Diego Missene- Chacabuco 281

16 COELEMU – CIRCUNSCRIPCION COELEMU Escuela José Francisco Pino- Exequiel Larenas 411, Coelemu

16 COELEMU – CIRCUNSCRIPCION GUARILIHUE Liceo de Guarilihue- Camino a Guarilihue, km 14

16 COELEMU – CIRCUNSCRIPCION RANGUELMO Escuela Ranguelmo Avda. Nogueira s/n Ranguelmo s/n

16 COELEMU – CIRCUNSCRIPCION VEGAS DE ITATA Escuela Vegas de Itata- Prat Esquina Serrano s/n

16 COIHUECO – CIRCUNSCRIPCION BUSTAMANTE POR CONFIRMAR,

16 COIHUECO – CIRCUNSCRIPCION COIHUECO POR CONFIRMAR,

16 COIHUECO – CIRCUNSCRIPCION COIHUECO SUR POR CONFIRMAR,

16 EL CARMEN – CIRCUNSCRIPCION EL CARMEN SE INFORMARÁ LOCAL LUNES 16 AGOSTO

16 NINHUE – CIRCUNSCRIPCION NINHUE Escuela Glorias Navales- 18 de Septiembre 240, Ninhue

16 ÑIQUEN – CIRCUNSCRIPCION ÑIQUEN Gimnasio Municipal Calle Estado, frente a Municipalidad

16 PEMUCO – CIRCUNSCRIPCION GENERAL CRUZ NO HABRA LOCAL

16 PEMUCO – CIRCUNSCRIPCION PEMUCO Sede Junta de Vecinos Eduardo Frei Montalva Arturo Prat 471

16 PINTO – CIRCUNSCRIPCION PINTO Biblioteca Municipal de Pinto Avenida José Manuel Balmaceda esq. Ernesto Riquelme

16 PINTO – CIRCUNSCRIPCION RECINTO Escuela José Tohá – Avenida Javier Jarpa Sotomayor Nº 51 Recinto

16 PORTEZUELO – CIRCUNSCRIPCION PORTEZUELO Liceo Nibaldo Sepúlveda- San Martín 386, Portezuelo

16 QUILLON – CIRCUNSCRIPCION CERRO NEGRO Escuela básica el Casino – Cerro Negro, KM 12 s/n

16 QUILLON – CIRCUNSCRIPCION QUILLON Escuela Héroes de Itata – Arturo Prat 410

16 QUIRIHUE – CIRCUNSCRIPCION QUIRIHUE Escuela Nueva América- Blanco Encalada 281, Quirihue.

16 RANQUIL – CIRCUNSCRIPCION RANQUIL (ÑIPAS) Casa de la Cultura

16 SAN CARLOS – CIRCUNSCRIPCION CACHAPOAL Escuela Cachapoal – KM. 22 CAMINO A SAN FABIAN. S/N

16 SAN CARLOS – CIRCUNSCRIPCION SAN CARLOS Escuela F 101 Joaquín del Pino – Av. Arturo Prat Chacón #279

16 SAN FABIAN – CIRCUNSCRIPCION SAN FABIAN liceo jorge alessandri rodriguez

16 SAN IGNACIO – CIRCUNSCRIPCION PUEBLO SECO POR CONFIRMAR,

16 SAN IGNACIO – CIRCUNSCRIPCION SAN IGNACIO POR CONFIRMAR,

16 SAN NICOLAS – CIRCUNSCRIPCION PUENTE ÑUBLE Liceo Bicentenario de Excelencia Puente Ñuble- Panamericana Sur, km 394

16 SAN NICOLAS – CIRCUNSCRIPCION SAN NICOLAS Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolas- Balmaceda 462

16 TREHUACO – CIRCUNSCRIPCION TREGUACO SE INFORMARÁ LOCAL LUNES 16 AGOSTO

16 YUNGAY – CIRCUNSCRIPCION CAMPANARIO POR CONFIRMAR,

16 YUNGAY – CIRCUNSCRIPCION YUNGAY Escuela Fernando Baquedano- Angamos 375, Yungay

Región del Bío Bío

8 ALTO BIOBIO – CIRCUNSCRIPCION ALTO BIOBIO POR CONFIRMAR,

8 ALTO BIOBIO – CIRCUNSCRIPCION CAUÑICU POR CONFIRMAR,

8 ALTO BIOBIO – CIRCUNSCRIPCION RALCO LEPOY ESCUELA RALCO LEPOY – RALCO LEPOY

8 ANTUCO – CIRCUNSCRIPCION ANTUCO Establecimiento educacional básico dr. Victor Rios Ruiz – Arturo Prat #105

8 ARAUCO – CIRCUNSCRIPCION ARAUCO Liceo San Felipe – Chacabuco 116, Arauco

8 ARAUCO – CIRCUNSCRIPCION CARAMPANGUE Liceo Politécnico Carampangue – Condell 80 Carampangue

8 ARAUCO – CIRCUNSCRIPCION LARAQUETE Escuela San Pedro – La cantera s/N

8 ARAUCO – CIRCUNSCRIPCION LLICO LICEO FILIDOR GAETE MONSALVE, LLICO Llico s/n

8 ARAUCO – CIRCUNSCRIPCION PUNTA LAVAPIE Escuela Básica Jorge Ivan Valenzuela Zuniga – Localidad Punta Lavapie S/N Km 43 Camino A Tubul

8 ARAUCO – CIRCUNSCRIPCION RAMADILLAS Escuela Valle – Ignacio Carrera Pinto 50

8 ARAUCO – CIRCUNSCRIPCION TUBUL Escuela Basica Brisas del Mar – Calle Central 24

8 CABRERO – CIRCUNSCRIPCION CABRERO Anexo Escuela Enrique Zañartu – Avenida Vial S/N

8 CABRERO – CIRCUNSCRIPCION MONTE AGUILA Liceo de Monteaguila – Carlos Viel 299, Monte Águila, Comuna De Cabrero. 299

8 CAÑETE – CIRCUNSCRIPCION CAÑETE ESCUELA DE NIÑAS CONDEL #158

8 CHIGUAYANTE – CIRCUNSCRIPCION CHIGUAYANTE COLEGIO SAN PATRICIO COCHRANE 562 CHIGUAYANTE

8 CHIGUAYANTE – CIRCUNSCRIPCION CHIGUAYANTE COLEGIO GOLDEN SCHOOL COCHRANE 162 CHIGUAYANTE

8 CONCEPCION – CIRCUNSCRIPCION ANDALIEN Escuela Diego Portales Avenida Principal 364, Villa CAP

8 CONCEPCION – CIRCUNSCRIPCION CONCEPCION CENTRO Liceo España Avenida Roosevelt N° 1596

8 CONCEPCION – CIRCUNSCRIPCION CONCEPCION CENTRO Colegio Bicentenario Republica de Brasil San Martin Esquina Galvarino

8 CONTULMO – CIRCUNSCRIPCION CONTULMO POR CONFIRMAR,

8 CORONEL – CIRCUNSCRIPCION CORONEL Gimnasio Municipal Erratchou 816

8 CORONEL – CIRCUNSCRIPCION ISLA SANTA MARIA Gimnasio Municipal Erratchou 816

8 CORONEL – CIRCUNSCRIPCION LAGUNILLAS Gimnasio Municipal Erratchou 816

8 CURANILAHUE – CIRCUNSCRIPCION CURANILAHUE SINDICATO COLICO TRONGOL ARTURO PRAT 1328

8 CURANILAHUE – CIRCUNSCRIPCION SAN JOSE DE COLICO SEDE JJVV NUMERO 20 BLANCO ENCALADA S/N SAN JOSE COLICO

8 FLORIDA – CIRCUNSCRIPCION COPIULEMU Parvulario Rural Manderscheid Alemania N° 15

8 FLORIDA – CIRCUNSCRIPCION FLORIDA Salon Parroquial Ortiz de Rozas N°484

8 HUALPEN – CIRCUNSCRIPCION HUALPEN Escuela Helen Keller Finlandia 932

8 HUALPEN – CIRCUNSCRIPCION HUALPEN Colegio Thomas Jefferson Finlandia 912

8 HUALQUI – CIRCUNSCRIPCION HUALQUI SEDE CLUB DEPORTIVO TIGRE BULNES 599 HUALQUI

8 HUALQUI – CIRCUNSCRIPCION TALCAMAVIDA SEDE SOCIAL VILLA ESPERANZA SECTOR ESPERANZA SIN NUMERO

8 LAJA – CIRCUNSCRIPCION LA LAJA POR CONFIRMAR,

8 LEBU – CIRCUNSCRIPCION ISLA MOCHA Escuela Armando Arancibia – Parcela Isla Mocha 32

8 LEBU – CIRCUNSCRIPCION LEBU Liceo Polivalente doctor Rigoberto Iglesias Bastias – Saavedra # 138

8 LEBU – CIRCUNSCRIPCION PEHUEN Escuela G-780 – Avenida Los Copihues N° 491

8 LEBU – CIRCUNSCRIPCION SANTA ROSA Escuela Guillermo Rodríguez Riobo – CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO N° 505

8 LOS ALAMOS – CIRCUNSCRIPCION ANTIHUALA POR CONFIRMAR,

8 LOS ALAMOS – CIRCUNSCRIPCION LOS ALAMOS SEDE JJVV LOS ALAMOS CARRERA PINTO S/N

8 LOS ANGELES – CIRCUNSCRIPCION CHACAYAL Liceo Comercial Almagro 237

8 LOS ANGELES – CIRCUNSCRIPCION LOS ANGELES Liceo Comercial Almagro 237

8 LOS ANGELES – CIRCUNSCRIPCION MILLANTU Liceo Comercial Almagro 237

8 LOS ANGELES – CIRCUNSCRIPCION PAILLIHUE Liceo Comercial Almagro 237

8 LOS ANGELES – CIRCUNSCRIPCION SALTOS DEL LAJA Liceo Comercial Almagro 237

8 LOS ANGELES – CIRCUNSCRIPCION SAN CARLOS DE PUREN Liceo Comercial Almagro 237

8 LOS ANGELES – CIRCUNSCRIPCION SANTA FE Liceo Comercial Almagro 237

8 LOTA – CIRCUNSCRIPCION LOTA Escuela Santa Maria de Guadalupe Pedro Aguirre Cerda #297

8 MULCHEN – CIRCUNSCRIPCION MULCHEN Liceo Miguel Ángel Cerda Leiva, Gana 450 – Gana 450

8 NACIMIENTO – CIRCUNSCRIPCION NACIMIENTO Escuela El Saber – San Martin 480

8 NEGRETE – CIRCUNSCRIPCION COIGUE POR CONFIRMAR,

8 NEGRETE – CIRCUNSCRIPCION NEGRETE POR CONFIRMAR,

8 PENCO – CIRCUNSCRIPCION LIRQUEN Escuela Patricio Lynch – Camilo Henríquez Nº 6 – Lirquén

8 PENCO – CIRCUNSCRIPCION PENCO Escuela Los Conquistadores – Cochrane 100

8 QUILACO – CIRCUNSCRIPCION QUILACO Instituto Valle del Sol – Avenida Arturo Pratt 1491

8 QUILLECO – CIRCUNSCRIPCION LAS CANTERAS Liceo Isabel Riquelme – Avda. Libertador O´higgins S/n

8 QUILLECO – CIRCUNSCRIPCION QUILLECO Liceo Francisco Bascuñan Guerrero – Arturo Prat 398

8 SAN PEDRO DE LA PAZ – CIRCUNSCRIPCION LOMAS COLORADAS Colegio Galvarino Los Mañios 6293

8 SAN PEDRO DE LA PAZ – CIRCUNSCRIPCION SAN PEDRO DE LA PAZ Escuela Daario Salas Los Acacios 39

8 SAN ROSENDO – CIRCUNSCRIPCION SAN ROSENDO SEDE JUBILADOS Y MONTEPIADOS SAN ROSENDO CALLE VALLEJOS #130

8 SANTA BARBARA – CIRCUNSCRIPCION SANTA BARBARA Centro de Eventos ex Gimnasio Municipal – Arturo Prat. S/N. Santa Bárbara

8 SANTA JUANA – CIRCUNSCRIPCION SANTA JUANA SEDE JJVV NAHUELBUTA CALLE VALDIVIA S/N

8 TALCAHUANO – CIRCUNSCRIPCION LOS CERROS Colegio San Francisco Los Araucanos 525, Talcahuano, Bío Bío

8 TALCAHUANO – CIRCUNSCRIPCION MEDIO CAMINO Escuela Arturo Prat Ejercito 330 Población Carlos Condell

8 TALCAHUANO – CIRCUNSCRIPCION TALCAHUANO Escuela Mexico Sgto. Juan de Dios Aldea Fonseca 121

8 TALCAHUANO – CIRCUNSCRIPCION TALCAHUANO Escuelas Dama Blanca Sgto Juan de Dios Aldea Fonseca 132

8 TIRUA – CIRCUNSCRIPCION TIRUA POR CONFIRMAR,

8 TOME – CIRCUNSCRIPCION DICHATO Escuela Basica Dichato – Daniel Vera 780- Dichato 780

8 TOME – CIRCUNSCRIPCION RAFAEL Escuela Basica Rafael – Urrejola 298, Rafael 298

8 TOME – CIRCUNSCRIPCION TOME Liceo Vicente Palacio – Mariano Egana 1525

8 TUCAPEL – CIRCUNSCRIPCION POLCURA Escuela Los Avellanos Polcura – Ricardo Claro #145

8 TUCAPEL – CIRCUNSCRIPCION TRUPAN Escuela Alejandro Pérez Urbano – Alejandro Pérez #447

8 TUCAPEL – CIRCUNSCRIPCION TUCAPEL Liceo Andrés Alcazar – Av. Rustico Molina 240

8 TUCAPEL – CIRCUNSCRIPCION TUCAPEL (HUEPIL) Escuela Luis Martínez González – Independencia #444

8 YUMBEL – CIRCUNSCRIPCION RERE Sede Villa Campanario – Alonso Sotomayor s/n

8 YUMBEL – CIRCUNSCRIPCION RIO CLARO Local Centro Turístico – CARLOS O’CARROL 425

8 YUMBEL – CIRCUNSCRIPCION TOMECO Junta de Vecinos Centro – POR CONFIRMAR

8 YUMBEL – CIRCUNSCRIPCION YUMBEL Sede Adulto Mayor Comuna de Yumbel – O ‘HIGGINS 851

8 YUMBEL – CIRCUNSCRIPCION YUMBEL ESTACION Gimnasio Municipal – La concepción s/n

Región de La Araucanía

9 ANGOL – CIRCUNSCRIPCION ANGOL Liceo Comercial Armando Bravo Bravo, Caupolicán 461

9 ANGOL – CIRCUNSCRIPCION HUEQUEN POR CONFIRMAR,

9 CARAHUE – CIRCUNSCRIPCION CARAHUE POR CONFIRMAR,

9 CARAHUE – CIRCUNSCRIPCION NEHUENTUE POR CONFIRMAR,

9 CARAHUE – CIRCUNSCRIPCION TROVOLHUE POR CONFIRMAR,

9 CHOLCHOL – CIRCUNSCRIPCION CHOLCHOL LICEO JAMES MUNDELL DE LA ARAUCANÍA , Errazuriz 660

9 COLLIPULLI – CIRCUNSCRIPCION COLLIPULLI Escuela D-104 Thomas Alba Edison – Bulnes 324 Collipulli

9 COLLIPULLI – CIRCUNSCRIPCION MININCO Escuela Raul Castro Marquez – Villa Mininco, Lautaro 96

9 CUNCO – CIRCUNSCRIPCION CUNCO Liceo Atenea – Domingo Santa Maria S/N Cunco

9 CUNCO – CIRCUNSCRIPCION LOS LAURELES Escuela Huichamilla Particular N°28 Padre Marcelino – calle Ricardo Valdes N°89 Los Laureles

9 CURACAUTIN – CIRCUNSCRIPCION CURACAUTIN Sede deportivo curacautin, Yungay #490 esquina sargento aldea.

9 CURACAUTIN – CIRCUNSCRIPCION MALALCAHUELLO Escuela Ramon Ramirez – Ruta ch 181 kilometro 87,5

9 CURARREHUE – CIRCUNSCRIPCION CURARREHUE Liceo Monseñor Francisco Valdes Subercaseux

9 ERCILLA – CIRCUNSCRIPCION ERCILLA Liceo Alonso de Ercilla Zuñiga – Avenida Ercilla 389

9 ERCILLA – CIRCUNSCRIPCION PAILAHUEQUE Escuela Salvador Allende Gossens – O”Higgins S/N (Entre La Calle Andres Bello , Montt Y Prat)

9 FREIRE – CIRCUNSCRIPCION FREIRE Escuela Juan Seguel – Puren 121

9 FREIRE – CIRCUNSCRIPCION QUEPE Escuela Raimapu – Carlos Condell 483

9 FREIRE – CIRCUNSCRIPCION RADAL Escuela La Esperanza – Arturo Prat S/N. – Radal

9 GALVARINO – CIRCUNSCRIPCION GALVARINO Esc. Rio Quillem – Calle Caupolican N°55.

9 GORBEA – CIRCUNSCRIPCION GORBEA POR CONFIRMAR,

9 GORBEA – CIRCUNSCRIPCION LASTARRIA POR CONFIRMAR,

9 GORBEA – CIRCUNSCRIPCION QUITRATUE POR CONFIRMAR,

9 LAUTARO – CIRCUNSCRIPCION LAUTARO Liceo B-15,

9 LAUTARO – CIRCUNSCRIPCION PILLANLELBUN Liceo Los Castaños,

9 LONCOCHE – CIRCUNSCRIPCION HUISCAPI LOCAL Bernardo O’higgins 302 huiscapi

9 LONCOCHE – CIRCUNSCRIPCION LA PAZ POR CONFIRMAR,

9 LONCOCHE – CIRCUNSCRIPCION LONCOCHE Escuela Alborada – Arturo Prat 400

9 LONQUIMAY – CIRCUNSCRIPCION ICALMA Escuela Icalma, camino internacional Icalma Km 75

9 LONQUIMAY – CIRCUNSCRIPCION LIUCURA Escuela Liucura, camino internacional villa Liucura Km42

9 LONQUIMAY – CIRCUNSCRIPCION LONQUIMAY Liceo Lonquimay, chaquilvin N°1150

9 LOS SAUCES – CIRCUNSCRIPCION LOS SAUCES Sede JJVV Pincheira – Avenida La Santa con A. Prat s/n

9 LUMACO – CIRCUNSCRIPCION CAPITAN PASTENE Escuela República de Italia, Calle Dante 289

9 LUMACO – CIRCUNSCRIPCION LUMACO Escuela F 174 Valle de Lumaco, Ignacio Serrano 394

9 LUMACO – CIRCUNSCRIPCION PICHIPELLAHUEN Escuela Pichi Pellahue, Calle principal S/ N

9 MELIPEUCO – CIRCUNSCRIPCION MELIPEUCO Escuela Volcan Llaima – acceso por Pedro Aguirre Cerda

9 NUEVA IMPERIAL – CIRCUNSCRIPCION NUEVA IMPERIAL Gimnasio Chile España – Ernesto Riquelme N°365

9 PADRE LAS CASAS – CIRCUNSCRIPCION PADRE LAS CASAS Liceo Ex B29 – Barroso 360

9 PADRE LAS CASAS – CIRCUNSCRIPCION SAN RAMON (Padre las Casas) Sede Amarilla Flornaciente – Calle Los Manantiales con Galilea

9 PERQUENCO – CIRCUNSCRIPCION PERQUENCO Escuela F-322 Eduardo Frei Montalva 21 De Mayo N° 448 Comuna de Perquenco.

9 PITRUFQUEN – CIRCUNSCRIPCION COMUY POR CONFIRMAR,

9 PITRUFQUEN – CIRCUNSCRIPCION PITRUFQUEN SEDE PENSIONADO SEGURO SOCIAL, Avda 12 de FEBRERO N° 844

9 PUCON – CIRCUNSCRIPCION PUCON Liceo de Hoteleria y Turismo – Bernardo O”Higgins 1085

9 PUREN – CIRCUNSCRIPCION PUREN Liceo María Aurora Guiñez, calle Dr. GARRIGA 1089

9 RENAICO – CIRCUNSCRIPCION RENAICO POR CONFIRMAR,

9 RENAICO – CIRCUNSCRIPCION TIJERAL POR CONFIRMAR,

9 SAAVEDRA – CIRCUNSCRIPCION PUERTO DOMINGUEZ Colegio Augusto Winter de Puerto Domínguez

9 SAAVEDRA – CIRCUNSCRIPCION SAAVEDRA Concejo Municipal En Saavedra Ejército 1424

9 TEMUCO – CIRCUNSCRIPCION CERRO ÑIELOL LICEO PABLO NERUDA, Balmaceda 659

9 TEMUCO – CIRCUNSCRIPCION FUNDO EL CARMEN GIMNASIO MUNICIPAL

9 TEMUCO – CIRCUNSCRIPCION LABRANZA ESCUELA LABRANZA,

9 TEMUCO – CIRCUNSCRIPCION PEDRO DE VALDIVIA (TEMUCO) LICEO PABLO NERUDA, Balmaceda 659

9 TEMUCO – CIRCUNSCRIPCION TEMUCO CENTRO LICEO PABLO NERUDA, Balmaceda 659

9 TEMUCO – CIRCUNSCRIPCION TEMUCO NORTE COLEGIO ALONSO DE ERCILLA

9 TEMUCO – CIRCUNSCRIPCION TEMUCO SUR LICEO PABLO NERUDA, Balmaceda 659

9 TEODORO SCHMIDT – CIRCUNSCRIPCION BARROS ARANA POR CONFIRMAR,

9 TEODORO SCHMIDT – CIRCUNSCRIPCION HUALPIN POR CONFIRMAR,

9 TEODORO SCHMIDT – CIRCUNSCRIPCION TEODORO SCHMIDT POR CONFIRMAR,

9 TOLTEN – CIRCUNSCRIPCION QUEULE POR CONFIRMAR,

9 TOLTEN – CIRCUNSCRIPCION TOLTEN Liceo Martin Kleinknecht, José María Caro 564 Nva Tolten

9 TRAIGUEN – CIRCUNSCRIPCION TRAIGUEN Liceo C9 Lucila Godoy Alcayaga – Coronel Urrutia 249

9 VICTORIA – CIRCUNSCRIPCION PUA Escuela Patricio Linch – Baquedano N°260

9 VICTORIA – CIRCUNSCRIPCION QUINO Escuela Monica Gebert – Gabriela Mistral N° 087

9 VICTORIA – CIRCUNSCRIPCION SELVA OBSCURA LOCAL Altamirano s/n

9 VICTORIA – CIRCUNSCRIPCION VICTORIA Liceo Jorge Alessandri – Urrutia 647

9 VILCUN – CIRCUNSCRIPCION CAJON POR CONFIRMAR,

9 VILCUN – CIRCUNSCRIPCION CHERQUENCO POR CONFIRMAR,

9 VILCUN – CIRCUNSCRIPCION VILCUN POR CONFIRMAR,

9 VILLARRICA – CIRCUNSCRIPCION LICAN-RAY POR CONFIRMAR,

9 VILLARRICA – CIRCUNSCRIPCION ÑANCUL POR CONFIRMAR,

9 VILLARRICA – CIRCUNSCRIPCION VILLARRICA GIMNASIO MUNICIPAL CARLOS MARTINEZ – A UN COSTADO DE LA MUNICIPALIDAD

Región de Los Ríos

14 CORRAL – CIRCUNSCRIPCION CORRAL ESCUELA DE CORRAL RANCAGUA N° 45

14 CORRAL – CIRCUNSCRIPCION ISLA DEL REY ESCUELA RURAL DE CARBONEROS ISLA DEL REY

14 FUTRONO – CIRCUNSCRIPCION CURRIÑE POR CONFIRMAR,

14 FUTRONO – CIRCUNSCRIPCION FUTRONO SEDE CLUB DEPORTIVO ROYAL German Riesco S/N, Futrono

14 FUTRONO – CIRCUNSCRIPCION LLIFEN POR CONFIRMAR,

14 FUTRONO – CIRCUNSCRIPCION NONTUELA POR CONFIRMAR,

14 LA UNION – CIRCUNSCRIPCION LA UNION GIMNASIO LICEO DE HOMBRES Av. Prat esq. Sgto. Aldea, La Unión

14 LA UNION – CIRCUNSCRIPCION PUERTO NUEVO GIMNASIO LICEO DE HOMBRES Av. Prat esq. Sgto. Aldea, La Unión

14 LAGO RANCO – CIRCUNSCRIPCION IGNAO ESTADIO MUNICIPAL Av. Concepción esq. Osorno, Lago Ranco

14 LAGO RANCO – CIRCUNSCRIPCION LAGO RANCO ESTADIO MUNICIPAL Av. Concepción esq. Osorno, Lago Ranco

14 LAGO RANCO – CIRCUNSCRIPCION RIÑINAHUE ESTADIO MUNICIPAL Av. Concepción esq. Osorno, Lago Ranco

14 LANCO – CIRCUNSCRIPCION LANCO LICEO CAMILO HENRÍQUEZ La Unión 1939, Lanco

14 LANCO – CIRCUNSCRIPCION MALALHUE LICEO REPÚBLICA DE BRASIL Ruta 203 N°835 – Malalhue, Lanco

14 LOS LAGOS – CIRCUNSCRIPCION ANTILHUE ESCUELA ANTILHUE Antilhue, Los Lagos

14 LOS LAGOS – CIRCUNSCRIPCION FOLILCO ESCUELA FOLILCO Folilco, Los Lagos

14 LOS LAGOS – CIRCUNSCRIPCION LOS LAGOS ESCUELA NUEVA ESPAÑA Quilchilca 599, Los Lagos

14 LOS LAGOS – CIRCUNSCRIPCION RIÑIHUE ESCUELA FOLILCO Folilco, Los Lagos

14 MAFIL – CIRCUNSCRIPCION MAFIL LICEO GABRIELA MISTRAL BERNARDO O´HIGGINS 306

14 MARIQUINA – CIRCUNSCRIPCION CIRUELOS SEDE CLUB DEPORTIVO TRINCHERAS ESQUINA JOSÉ PUCHI

14 MARIQUINA – CIRCUNSCRIPCION MARIQUINA SEDE CLUB DEPORTIVO TRINCHERAS ESQUINA JOSÉ PUCHI

14 MARIQUINA – CIRCUNSCRIPCION MEHUIN SEDE CLUB DEPORTIVO TRINCHERAS ESQUINA JOSÉ PUCHI

14 MARIQUINA – CIRCUNSCRIPCION PELCHUQUIN SEDE CLUB DEPORTIVO TRINCHERAS ESQUINA JOSÉ PUCHI

14 PAILLACO – CIRCUNSCRIPCION PAILLACO SALÓN MUNICIPAL PABLO AGUERO Barros Arana 760, Paillaco

14 PAILLACO – CIRCUNSCRIPCION PICHIRROPULLI POR CONFIRMAR,

14 PAILLACO – CIRCUNSCRIPCION REUMEN POR CONFIRMAR,

14 PANGUIPULLI – CIRCUNSCRIPCION CHOSHUENCO ESCUELA LA RINCONADA Choshuenco, Panguipulli

14 PANGUIPULLI – CIRCUNSCRIPCION COÑARIPE SALA CUNA RUKAPILLÁN Coñaripe, Panguipulli

14 PANGUIPULLI – CIRCUNSCRIPCION LIQUIÑE POR CONFIRMAR,

14 PANGUIPULLI – CIRCUNSCRIPCION MELEFQUEN ESCUELA REPÚBLICA DE CHILE Edmundo Piel N°2 – Melefquén, Panguipulli

14 PANGUIPULLI – CIRCUNSCRIPCION NELTUME COMPLEJO EDUC. TIERRA DE ESPERANZA Neltume, Panguipulli

14 PANGUIPULLI – CIRCUNSCRIPCION PANGUIPULLI ESCUELA MARÍA ALVARADO GARAY Bernardo O´Higgins 576, Panguipulli

14 RIO BUENO – CIRCUNSCRIPCION CAYURRUCA POR CONFIRMAR,

14 RIO BUENO – CIRCUNSCRIPCION CRUCERO POR CONFIRMAR,

14 RIO BUENO – CIRCUNSCRIPCION MANTILHUE POR CONFIRMAR,

14 RIO BUENO – CIRCUNSCRIPCION RIO BUENO SALÓN PARROQUIAL Av. Prat 570, Río Bueno

14 VALDIVIA – CIRCUNSCRIPCION LAS ANIMAS GIMNASIO ESCUELA E-39 LAS ANIMAS Pedro Aguirre Cerda 1002, Valdivia

14 VALDIVIA – CIRCUNSCRIPCION NIEBLA COLEGIO JUAN BOCH Del Castillo s/n, Niebla

14 VALDIVIA – CIRCUNSCRIPCION VALDIVIA LICEO SANTA MARÍA LA BLANCA Arauco 642, Valdivia

14 VALDIVIA – CIRCUNSCRIPCION VALDIVIA LICEO ARMANDO ROBLES Arauco 474, Valdivia

Región de Los Lagos

10 ANCUD – CIRCUNSCRIPCION ANCUD GIMNASIO ESCUELA ANEXA / ALMIRANTE LATORRE 620

10 ANCUD – CIRCUNSCRIPCION CHACAO NO ABRE LOCAL

10 ANCUD – CIRCUNSCRIPCION PILLUCO NO ABRE LOCAL

10 CALBUCO – CIRCUNSCRIPCION CALBUCO POR CONFIRMAR,

10 CALBUCO – CIRCUNSCRIPCION COLACO POR CONFIRMAR,

10 CALBUCO – CIRCUNSCRIPCION ISLA GUAR POR CONFIRMAR,

10 CALBUCO – CIRCUNSCRIPCION ISLA PULUQUI POR CONFIRMAR,

10 CALBUCO – CIRCUNSCRIPCION PARGUA POR CONFIRMAR,

10 CASTRO – CIRCUNSCRIPCION CASTRO GIMNASIO ESCUELA LUIS URIBE / SAN MARTIN 554

10 CASTRO – CIRCUNSCRIPCION CASTRO SUR NO ABRE LOCAL

10 CASTRO – CIRCUNSCRIPCION QUEHUI ESCUELA LOS ANGELES/ Quehui S/N

10 CASTRO – CIRCUNSCRIPCION RILAN DELEGACION MUNICIPAL/ RILAN S/N

10 CHAITEN – CIRCUNSCRIPCION AYACARA POR CONFIRMAR,

10 CHAITEN – CIRCUNSCRIPCION CHAITEN POR CONFIRMAR,

10 CHAITEN – CIRCUNSCRIPCION VILLA SANTA LUCIA NO ABRE LOCAL DE VOTACION

10 CHONCHI – CIRCUNSCRIPCION CHONCHI POR CONFIRMAR,

10 CHONCHI – CIRCUNSCRIPCION CUCAO POR CONFIRMAR,

10 COCHAMO – CIRCUNSCRIPCION COCHAMO POR CONFIRMAR,

10 COCHAMO – CIRCUNSCRIPCION LLANADA GRANDE POR CONFIRMAR,

10 COCHAMO – CIRCUNSCRIPCION PUELO POR CONFIRMAR,

10 CURACO DE VELEZ – CIRCUNSCRIPCION CURACO DE VELEZ POR CONFIRMAR,

10 DALCAHUE – CIRCUNSCRIPCION DALCAHUE SEDE SOCIAL CALLE CAMILO HENRIQUE 95

10 DALCAHUE – CIRCUNSCRIPCION TENAUN SEDE SOCIAL CALLE CAMILO HENRIQUE 95

10 FRESIA – CIRCUNSCRIPCION FRESIA LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO / BERNARDO OHIGGINS 210

10 FRESIA – CIRCUNSCRIPCION TEGUALDA ESCUELA SAN ANDRES/ CALLE MAULE S/N

10 FRUTILLAR – CIRCUNSCRIPCION CASMA ESCUELA LOS LINARES

10 FRUTILLAR – CIRCUNSCRIPCION FRUTILLAR ESCUELA VICENTE PÉREZ ROSALES LUCILA GODOY S/N

10 FUTALEUFU – CIRCUNSCRIPCION FUTALEUFU POR CONFIRMAR,

10 HUALAIHUE – CIRCUNSCRIPCION CONTAO SEDE SOCIAL ALERCE SN

10 HUALAIHUE – CIRCUNSCRIPCION HUALAIHUE SEDE MEDALLITA MILAGROSA DIEGO PORTALES SN

10 HUALAIHUE – CIRCUNSCRIPCION HUALAIHUE PUERTO SEDE SOCIAL HUALAIHUE PUERTO SN

10 HUALAIHUE – CIRCUNSCRIPCION ROLECHA SEDE ADULTO MAYOR ROLECHA SN

10 LLANQUIHUE – CIRCUNSCRIPCION LLANQUIHUE GIMNASIO ESCUELA GABRIELA MISTRAL AV LOS VOLCANES 187

10 LOS MUERMOS – CIRCUNSCRIPCION CAÑITAS NO ABRE LOCAL

10 LOS MUERMOS – CIRCUNSCRIPCION LOS MUERMOS Mañana lunes 16 del 08 confirman local de votación

10 MAULLIN – CIRCUNSCRIPCION CARELMAPU ESCUELA FRANCISCO CORTES OJEDA/ARTURO PRAT S/N

10 MAULLIN – CIRCUNSCRIPCION LA PASADA ESCUELA RURAL DORILA AGUILA AGUILAR/LA PASADA S/N

10 MAULLIN – CIRCUNSCRIPCION MAULLIN ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ / BALMACEDA 206

10 MAULLIN – CIRCUNSCRIPCION OLMOPULLI ESCUELA RURAL LOS ARCES/ OLMOPULLI S/N RUTA V-860

10 MAULLIN – CIRCUNSCRIPCION QUENUIR ESCUELA RURAL HILDA HUNQUEN/ VICENTE CARCAMO S/N

10 OSORNO – CIRCUNSCRIPCION CANCURA GIMANSIO ESCUELA LUZ Y SABER RUTA U-655, CANCURA, OSORNO

10 OSORNO – CIRCUNSCRIPCION OSORNO GIMNASIO LICEO ELEUTERIO RAMIREZ RAMON FREIRE 752

10 OSORNO – CIRCUNSCRIPCION RAHUE GIMNASIO LICEO DE RAHUE PACÍFICO 1360

10 OSORNO – CIRCUNSCRIPCION RAHUE SUR GIMANSIO ESCUELA CANADA AREQUIPA CON GUATEMALA S/N

10 PALENA – CIRCUNSCRIPCION PALENA SEDE SOCIAL LAS MARIOLAS/ LAS MARIOLAS S/N

10 PUERTO MONTT – CIRCUNSCRIPCION ALERCE ESCUELA NUEVA ALERCE TRANVERSAL 3 N 3020 ALERCE

10 PUERTO MONTT – CIRCUNSCRIPCION CHAMIZA ESCUELA CHAMIZA K20 CARRETERA AUSTRAL

10 PUERTO MONTT – CIRCUNSCRIPCION CORRENTOSO ESCUELA DE CORRENTOSO KM 30 CARRETERA ASUTRAL

10 PUERTO MONTT – CIRCUNSCRIPCION HUELMO ESCUELA DE HUELMO KM 12

10 PUERTO MONTT – CIRCUNSCRIPCION ISLA MAILLEN ESCUELA MAILLEN ESTERO

10 PUERTO MONTT – CIRCUNSCRIPCION LA VARA ESCUELA LA VARA CAMINO ALERCE KM7

10 PUERTO MONTT – CIRCUNSCRIPCION LAS QUEMAS LICEO LAS QUEMAS KM 20 SECTOR LAS QUEMAS

10 PUERTO MONTT – CIRCUNSCRIPCION LENCA ESCUELA DE LENCA SECTOR LENCA

10 PUERTO MONTT – CIRCUNSCRIPCION PUERTO MONTT CENTRO E ISLA TENGLO LICEO DE HOMBRES O ESCUELA ARGENTINA GUILLERMO GALLARDO 403

10 PUERTO MONTT – CIRCUNSCRIPCION PUERTO MONTT MIRASOL LICEO BENJAMIN VICUÑLA MACKENA AV EL MEDITERRANEO S/N VILLA JUAN PABLO 2DO

10 PUERTO MONTT – CIRCUNSCRIPCION PUERTO MONTT NORTE LICEO ANDRES BELLO MAGALLANES 397 POBLACIÓN MANUEL RODRIGUEZ

10 PUERTO OCTAY – CIRCUNSCRIPCION LAS CASCADAS SEDE SOCIAL LAS CASCADAS VICENTE PÉREZ ROSALES 545

10 PUERTO OCTAY – CIRCUNSCRIPCION PUERTO OCTAY LICEO BENJAMIN MUÑOZ GAMERO/ AV. MUÑOZ GAMERO 411

10 PUERTO VARAS – CIRCUNSCRIPCION ENSENADA ESCUELA EPSON/ sector ensenada s/n

10 PUERTO VARAS – CIRCUNSCRIPCION NUEVA BRAUNAU COLEGIO NUEVA BRAUNAU AV.OTTO KLEIN DORNER S/N

10 PUERTO VARAS – CIRCUNSCRIPCION PEULLA NO ABRE LOCAL

10 PUERTO VARAS – CIRCUNSCRIPCION PUERTO VARAS LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA IMPERIAL ESQ. S/N

10 PUERTO VARAS – CIRCUNSCRIPCION RALUN NO ABRE LOCAL

10 PUQUELDON – CIRCUNSCRIPCION PUQUELDON ESCUELA BASICA PUQUELDON/ TENIENTE MERINO S/N

10 PURRANQUE – CIRCUNSCRIPCION CONCORDIA CRUCERO ESCUELA LA PAZ

10 PURRANQUE – CIRCUNSCRIPCION CORTE ALTO CENTRO COMUNITARIO CORTE ALTO BERNARDO OHIGGINS

10 PURRANQUE – CIRCUNSCRIPCION HUEYUSCA ESCUELA NUEVA ISRAEL DE HUEYUSCA

10 PURRANQUE – CIRCUNSCRIPCION PURRANQUE ESCUELA VILLA LOS BURGOS CALLE LAS HERAS 299

10 PUYEHUE – CIRCUNSCRIPCION PUYEHUE (ENTRE LAGOS) POR CONFIRMAR,

10 QUEILEN – CIRCUNSCRIPCION QUEILEN POR CONFIRMAR,

10 QUELLON – CIRCUNSCRIPCION MOLULCO SEDE COMUNIDAD HUILLICHE/ SECTOR MOLULCO

10 QUELLON – CIRCUNSCRIPCION QUELLON SEDE COLEGIO DE PROFESORES AV. LA PAZ S/N

10 QUEMCHI – CIRCUNSCRIPCION LLIUCO POR CONFIRMAR,

10 QUEMCHI – CIRCUNSCRIPCION MECHUQUE POR CONFIRMAR,

10 QUEMCHI – CIRCUNSCRIPCION METAHUE POR CONFIRMAR,

10 QUEMCHI – CIRCUNSCRIPCION MONTEMAR POR CONFIRMAR,

10 QUEMCHI – CIRCUNSCRIPCION QUEMCHI ESCUELA MIL PAISAJES DIEGO BAHAMONDES 111 COSTANERA

10 QUINCHAO – CIRCUNSCRIPCION APIAO NO ABRE LOCAL

10 QUINCHAO – CIRCUNSCRIPCION CHAULINEC NO ABRE LOCAL

10 QUINCHAO – CIRCUNSCRIPCION MEULIN NO ABRE LOCAL

10 QUINCHAO – CIRCUNSCRIPCION QUENAC NO ABRE LOCAL

10 QUINCHAO – CIRCUNSCRIPCION QUINCHAO (ACHAO) GIMNASIO LICEO INSULAR ENSEÑANZA MEDIA ACHAO CALLE EL PROGRESO 071

10 RIO NEGRO – CIRCUNSCRIPCION RIACHUELO ESCUELA DE RIACHUELO BALMACEDA 490

10 RIO NEGRO – CIRCUNSCRIPCION RIO NEGRO LICEO JOSE TORIBIO MERINO/ AV.ALBERTO HURTADO S/N

10 SAN JUAN DE LA COSTA – CIRCUNSCRIPCION BAHIA MANSA ESCUELA BÁSICA BAHÍA MANSA BAHIA MANSA S/N

10 SAN JUAN DE LA COSTA – CIRCUNSCRIPCION MISION DE LA COSTA COLEGIO TECNICO PROFESIONAL MISION SAN JUAN

10 SAN JUAN DE LA COSTA – CIRCUNSCRIPCION SAN JUAN DE LA COSTA LICEO POLITECNICO ANTU LAFQUEN – PUAUCHO

10 SAN PABLO – CIRCUNSCRIPCION QUILACAHUIN Se informa mañana lunes 16.08

10 SAN PABLO – CIRCUNSCRIPCION SAN PABLO Se informa mañana lunes 16.08

Región de Aysén

11 AYSEN – CIRCUNSCRIPCION AISEN CLUB DEPORTIVO AYSÉN, CALLE JUAN DOUGNAC N°465

11 AYSEN – CIRCUNSCRIPCION MAÑIHUALES SEDE COMUNITARIA DE MAÑIHUALES – CALLE DIEGO PORTALES S/N°

11 AYSEN – CIRCUNSCRIPCION PUERTO AGUIRRE POR CONFIRMAR,

11 AYSEN – CIRCUNSCRIPCION PUERTO CHACABUCO POR CONFIRMAR,

11 CHILE CHICO – CIRCUNSCRIPCION CHILE CHICO SINDICATO DE LA CONSTRUCCIÓN, JOSÉ MIGUEL CARRERA S/N°

11 CHILE CHICO – CIRCUNSCRIPCION PUERTO GUADAL POR CONFIRMAR,

11 CISNES – CIRCUNSCRIPCION CISNES OFICINA APOYO SOCIAL COMUNIDAD, CALLE GABRIELA MISTRAL S/N°

11 CISNES – CIRCUNSCRIPCION CORCOVADO POR CONFIRMAR,

11 CISNES – CIRCUNSCRIPCION LA JUNTA POR CONFIRMAR,

11 CISNES – CIRCUNSCRIPCION PUYUHUAPI RADIO PUYUHUAPI, OTTO UBEL S/N°

11 COCHRANE – CIRCUNSCRIPCION COCHRANE ESCUELA HERNÁN MERINO CORREA, CALLE TENIENTE MERINO N°585

11 COYHAIQUE – CIRCUNSCRIPCION BALMACEDA POR CONFIRMAR,

11 COYHAIQUE – CIRCUNSCRIPCION COYHAIQUE ESCUELA REPÚBLICA ARGENTINA, CALLE FREIRE N°1671

11 COYHAIQUE – CIRCUNSCRIPCION ÑIREHUAO POR CONFIRMAR,

11 COYHAIQUE – CIRCUNSCRIPCION VALLE SIMPSON POR CONFIRMAR,

11 COYHAIQUE – CIRCUNSCRIPCION VILLA ORTEGA POR CONFIRMAR,

11 GUAITECAS – CIRCUNSCRIPCION GUAITECAS RADIO NAMAR, PASAJE LOS CHONOS S/N°

11 LAGO VERDE – CIRCUNSCRIPCION LA TAPERA SEDE ADULTO MAYOR CALLE BERNARDO O’HIGGINS S/N°

11 LAGO VERDE – CIRCUNSCRIPCION LAGO VERDE POR CONFIRMAR,

11 LAGO VERDE – CIRCUNSCRIPCION VILLA AMENGUAL POR CONFIRMAR,

11 O’HIGGINS – CIRCUNSCRIPCION O’HIGGINS CENTRO CULTURAL MUNICIPAL LAGO O’HIGGINS ESQUINA RÍO BRAVO

11 RIO IBAÑEZ – CIRCUNSCRIPCION BAHIA MURTA POR CONFIRMAR,

11 RIO IBAÑEZ – CIRCUNSCRIPCION RIO IBAÑEZ SEDE COMUNITARIA DE PTO. IBÁÑEZ, CALLE DOCTOR PASTEUR ESQUINA CALLE CARLOS SOZA

11 RIO IBAÑEZ – CIRCUNSCRIPCION RIO TRANQUILO POR CONFIRMAR,

11 RIO IBAÑEZ – CIRCUNSCRIPCION VILLA CERRO CASTILLO POR CONFIRMAR,

11 TORTEL – CIRCUNSCRIPCION TORTEL CENTRO COMUNITARIO TORTEL, PLAZA S/N°

Región de Magallanes

12 ANTARTICA – CIRCUNSCRIPCION ANTARTICA VOTA EN LOCALES DE PUERTO WILLIAMS

12 CABO DE HORNOS(EX-NAVARINO) – CIRCUNSCRIPCION CABO DE HORNOS (NAVARINO) POR CONFIRMAR,

12 LAGUNA BLANCA – CIRCUNSCRIPCION LAGUNA BLANCA VOTA EN LOCALES DE PUNTA ARENAS

12 NATALES – CIRCUNSCRIPCION NATALES Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, Bernardo Phillippi 474

12 NATALES – CIRCUNSCRIPCION PUERTO EDEN Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez, Bernardo Phillippi 474

12 PORVENIR – CIRCUNSCRIPCION PORVENIR Sede Partido Radical, Manuel Señoret 688

12 PRIMAVERA – CIRCUNSCRIPCION PRIMAVERA Sede Comunitaria Cerro Sombrero, Magallanes s/n

12 PUNTA ARENAS – CIRCUNSCRIPCION PUNTA ARENAS Junta de Vecinos Villa Split, Hornillas 01064

12 PUNTA ARENAS – CIRCUNSCRIPCION PUNTA ARENAS Junta de Vecinos Cerro de la Cruz, José Menéndez 151

12 PUNTA ARENAS – CIRCUNSCRIPCION PUNTA ARENAS Junta de Vecinos Alfredo Lorca, Rómulo Correa 02089

12 PUNTA ARENAS – CIRCUNSCRIPCION PUNTA ARENAS Junta de Vecinos N° 21 sector sur, Prat 2075

12 PUNTA ARENAS – CIRCUNSCRIPCION PUNTA ARENAS Junta de Vecinos Playa Norte, Quillota 1175

12 PUNTA ARENAS – CIRCUNSCRIPCION PUNTA ARENAS Junta de Vecinos 25 de abril, Los Colonizadores 3415

12 PUNTA ARENAS – CIRCUNSCRIPCION PUNTA ARENAS Junta de Vecinos Río de la mano, Capitán Serrano 120

12 PUNTA ARENAS – CIRCUNSCRIPCION PUNTA ARENAS Junta de Vecinos Barranco Amarillo, Rodolfo Novoa 0804

12 PUNTA ARENAS – CIRCUNSCRIPCION PUNTA ARENAS Junta de Vecinos El Pingüino, Augusto Lutz 1007

12 PUNTA ARENAS – CIRCUNSCRIPCION PUNTA ARENAS Junta de Vecinos Goleta Ancud, Av. Castro 0253

12 PUNTA ARENAS – CIRCUNSCRIPCION PUNTA ARENAS Centro de Madres Gobernador Viel, Pasaje Cabo de Hornos s/n

12 PUNTA ARENAS – CIRCUNSCRIPCION PUNTA ARENAS Junta de Vecinos Gobernador Phillipi, Carlos Simons 333 (pobl. Manuel Aguilar)

12 PUNTA ARENAS – CIRCUNSCRIPCION PUNTA ARENAS Sede Club Deportivo Fitz Roy, España 2673

12 PUNTA ARENAS – CIRCUNSCRIPCION PUNTA ARENAS Sede Asociación TACOPA, Av. Pedro Aguirre Cerda 524

12 PUNTA ARENAS – CIRCUNSCRIPCION PUNTA ARENAS Sede Partido Democrata Cristiano, Mejicana 476

12 PUNTA ARENAS – CIRCUNSCRIPCION PUNTA ARENAS Junta de Vecinos Barrio Prat, Teniente Serrano 0294

12 PUNTA ARENAS – CIRCUNSCRIPCION PUNTA ARENAS Sede Partido Socialista, Ignacio Carrera Pinto esq Magallanes

12 RIO VERDE – CIRCUNSCRIPCION RIO VERDE VOTA EN LOCALES DE PUNTA ARENAS

12 SAN GREGORIO – CIRCUNSCRIPCION SAN GREGORIO POR CONFIRMAR,

12 TIMAUKEL – CIRCUNSCRIPCION TIMAUKEL VOTA EN LOCALES DE PORVENIR

12 TORRES DEL PAINE – CIRCUNSCRIPCION TORRES DEL PAINE (C. CASTILLO) VOTA EN LOCALES DE PUERTO NATALES