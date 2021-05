Este lunes fueron publicados los últimos resultados de la Encuesta Plaza Pública Cadem, datos válidos por la quinta semana de abril.

La medición nuevamente incluyó información acerca de la carrera presidencial, que ya se desató en todos los partidos políticos, y de las cartas que más destacan en esa aventura.

Pese a que la diputada Pamela Jiles (PH) sigue liderando, con 18%, seguida de los alcaldes Daniel Jadue (PC, 11%) y Joaquín Lavín (UDI, 10%), el sondeo trajo una sorpresa.

Se trata de la irrupción de Yasna Provoste (DC), senadora y presidenta de esa Corporación, con un 4% de intención de voto.

El resto del grupo lo componen Evelyn Matthei (7%), José Antonio Kast (6%), Sebastián Sichel (5%), Mario Desbordes (4%), Heraldo Muñoz (3%), Ximena Rincón (3%), Ignacio Briones (3%), Gabriel Boric (3%) y Paula Narváez (2%).

En tanto, un 19% de los entrevistados dijo que no prefiere a ninguno, que no sabe o no respondió la pregunta.

Tercer retiro

Este lunes las AFP comenzarán a recibir solicitudes para acceder al tercer retiro del 10% de los fondos previsionales.

Ante este escenario, Cadem le preguntó a sus entrevistados si rescatarían nuevamente dineros desde su cuenta de capitalización, a riesgo que su pensión sea más baja o que no le queden recursos ahorrados.

Un 61% dijo que sí, 16% que no y 17% que ya no puede porque no le quedan fondos. Estas cifras corresponden a bajas de 11%, 1% y un alza de 8%, respectivamente.

“Cuál es la principal razón por la que retiraría por tercera vez el 10%” fue otra de las preguntas que incorporó la medición.

Un 43% dijo que para pagar deudas, un 42% por su desconfianza en las AFP y para invertir o ahorrar, un 34% para la compra de alimentos e insumos básicos y un 20% para el pago de cuentas de servicios básicos de la vivienda.

Covid-19

En cuanto a la situación del país por la pandemia, un 63% manifestó estar muy preocupado por la posibilidad de contagiarse con covid-19.

Por otro lado, un 24% de los entrevistados dijo que ese riesgo le preocupa poco o nada.

En relación a la gestión del Gobierno y la emergencia sanitaria, un 38% afirmó aprobar la manera en la cual La Moneda está manejando la crisis provocada por la enfermedad.

Aprobación presidencial

Independiente de su posición política, un 79% de los consultados dijo desaprobar la manera en la cual el presidente Sebastián Piñera está conduciendo su segunda administración.

Por el contrario, solo un 11% dijo tener una evaluación positiva de su trabajo.

Las cifras anteriores representan una caída del 3% y un alza del 2%, respectivamente.

Revisa la encuesta completa aquí: