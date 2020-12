La siguiente nota guarda relación con la reforma constitucional iniciada por la oposición para habilitar un segundo retiro de fondos, la que terminó en comisión mixta en el parlamento y fue declarada inconstitucional. No tiene relación con el segundo retiro de Gobierno que finalmente fue aprobado y se encuentra en plena vigencia.

Tras el fallo dividido del Tribunal Constitucional ante la solicitud del Ejecutivo para la revisión de inconstitucionalidad del segundo retiro del 10% impulsado desde la oposición, expertos señalaron que podría generarse un conflicto entre el poder Legislativo y Judicial. Además, parlamentarios se preparan ante una eventual moción para el tercer retiro de los fondos de pensiones.

Expertos en derecho constitucional coincidieron en la necesidad de esperar el fallo del Tribunal Constitucional para ver los motivos de la votación, aunque adelantaron posibles disyuntivas entre los poderes del Estado.

Lo anterior, luego que el pasado 21 de diciembre el Tribunal de Constitucional dio a conocer el fallo ante el requerimiento del Ejecutivo para visar la inconstitucionalidad del segundo retiro de los fondos de las AFP.

La votación dividida de los ministros, con 5 votos a favor y 5 en contra, dio paso al voto de María Luisa Brahm, presidenta del organismo, quien dirimió el empate, accediendo a la solicitud del Gobierno.

El requerimiento, que fue promovido por el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, planteaba que el conflicto se daba en el quórum de 3/5 cuando debió haber sido de 2/3; las materias legales sobre la seguridad social como una facultad exclusiva del Presidente; y la utilización de una reforma constitucional transitoria para modificaciones permanentes.

El experto de derecho constitucional de la Universidad Autónoma, Pablo Contreras, señala que aún hay que esperar el fallo para ver los motivos de la votación, si radica en asuntos de quórum o si es un motivo sustantivo de la norma en cuanto atribuciones exclusivas del Presidente.

“Si se trata de un tema de quórum entonces la moción no es inconstitucional siempre y cuando se cumpla el quórum que exigiría el Tribunal Constitucional que sería 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Si son otras razones de corte sustantivo, como ciertas clausulas de la Constitución no pueden ser modificadas, entonces habría que ver cuáles son esas razones para determinar si un proyecto de tercer retiro es o no inconstitucional”, sostuvo.

Su par, el abogado experto en constitucionalidad y materia previsional de la Universidad de Chile, Héctor Humeres, señala que para evitar las confrontaciones entre poderes del Estado será clave la futura Convención Constituyente. En tanto, está en contra de un tercer retiro por los efectos que éste generaría.

“Es cierto que se han producido tensiones entre la corte (…), pero yo espero que la nueva Constitución que se haga, que se elabore, supere esta diferencia, pero no es conveniente que hayan dos tribunales que estén constantemente en colisión”, declaró.

En esa línea, y con respecto al retiro, aseguró no ser “partidario de un tercer retiro. A esta altura hay muchas personas que han quedado con fondos cero y pregunta, ¿Qué vamos a hacer en el futuro esas personas?”.

Lo cierto es que la parlamentaria Pamela Jiles, autora de la moción del segundo retiro del 10%, anunció que buscará un tercer retiro idéntico a los anteriores, con un retiro mínimo de 35 UF y uno máximo de 150 UF; algo que pareció no preocupar al Gobierno tras el fallo del TC.