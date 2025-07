La Unión Europea (UE) ha adoptado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, con la esperanza de restringir su capacidad de hacer la guerra en Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el bloque está “golpeando el corazón de la maquinaria de guerra rusa” y mantendrá la presión hasta que se acuerde un alto al fuego.

La UE sancionó los sectores energético, bancario y militar de Rusia con una serie de medidas que el jefe de la diplomacia francesa calificó de “sin precedentes”.

La UE ha establecido un tope de precio dinámico al petróleo ruso —un 15% por debajo del valor medio de mercado— que baja de 60 a 47,6 dólares.

El bloque prohibe todas las futuras transacciones a través de los gasoductos Nord Stream y también ha impuesto una prohibición de importación a productos petrolíferos refinados derivados del crudo ruso y procesados en terceros países.

Se prohibe la actividad de otros 22 bancos rusos y de más de un centenar de buques no pertenecientes a la UE que forman parte de la llamada “flota en la sombra” de Rusia, es decir, petroleros que operan fuera de las normas marítimas internacionales.

Más de dos docenas de entidades enfrentan restricciones de exportación más estrictas por suministrar tecnologías de doble uso a Rusia —de uso civil y militar—. Al menos siete son chinas, tres de Hong Kong y cuatro con sede en Turquía.

Las sanciones han “matado efectivamente” los gasoductos Nord Stream, comenta a DW Ben McWilliams, investigador asociado en políticas energéticas y climáticas del centro de estudios Bruegel, con sede en Bruselas. Los gasoductos Nord Stream conectan Rusia con Alemania a través del mar Báltico.

McWilliams explica que una serie de explosiones submarinas dañaron los gasoductos en septiembre de 2022. Aun así, se debate en Alemania la posibilidad de reactivarlos, pero ahora estas sanciones lo dificultan mucho más.

“Cualquiera podía importar (petróleo) desde Nord Stream, no había nada que lo impidiera”, dice a DW. “Pero ahora hay una prohibición, lo que significa que, en cualquier escenario futuro, sea cual sea el contexto político, una decisión para levantar ese veto tendría que tomarse a nivel de la Unión, con todos los Estados miembros de acuerdo”, indica McWilliams.

“La prohibición de importar productos petrolíferos refinados en terceros países a partir de crudo ruso también es bastante significativa”, añade el experto.

En línea con esta medida, la UE ha sancionado a una de las principales refinerías de crudo ruso en la India. “Por primera vez, estamos sancionando un registro de pabellón y la mayor refinería de Rosneft en India”, publicó la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

El investigador sénior del Peterson Institute for International Economics (PIIE), Jakob Kirkegaard, comenta a DW su sospecha de que Rusia vende más de la mitad de sus exportaciones de petróleo mediante la llamada “flota fantasma”.

Con un precio tope más bajo, Rusia podría estar aún más incentivada a usar esa flota, que le permite eludir el tope y es más difícil de rastrear en alta mar. “A menos que los países del mar Báltico digan que no aceptarán este tipo de buques atravesando sus aguas y, sencillamente, los confisquen”, dice Kirkegaard, la aplicación de las sanciones seguirá siendo débil.

Pero confiscar barcos plantea sus propios problemas y podría considerarse una “violación de la libertad de navegación en aguas internacionales y sentar un precedente” que otros países podrían aprovechar. “Y, por supuesto, está el temor de que Rusia pueda responder militarmente“.

Además, los expertos señalan que sancionar solo una refinería india es insuficiente.

“Por la forma en que India ha estado comprando combustible ruso a precios bajos, yo diría que muchas refinerías indias están refinando petróleo ruso y exportándolo a la UE”, añade Kirkegaard.

Una vez que esos productos refinados, como el diésel, llegan desde India a Europa, es imposible rastrear su origen. En medio de las negociaciones en curso de un Acuerdo de Libre Comercio UE-India, Kirkegaard agrega que la UE habría consultado previamente a Nueva Delhi antes de imponer la sanción.

“No creo que vaya a ser un gran problema, francamente. Probablemente molestará a los indios. Pero ¿llevará a una gran crisis entre India y la UE? Lo dudo”, zanja el experto.

Ahora todas las miradas en la UE están puestas en Washington. Esperan que el presidente Trump cumpla su amenaza de imponer un arancel del 100% a cualquier país que comercie con Rusia si no hay un acuerdo de paz en 50 días, según su nuevo plazo.

“La UE allanó el camino. Ahora es el momento de la tormenta perfecta: que el Senado de EEUU apruebe ese proyecto de ley de sanciones a Rusia para imponer cargas aplastantes a su economía y a quienes alimentan la guerra de agresión rusa”, publicó en X el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kęstutis Budrys.

Great news – 🇪🇺18th sanctions package got a green light! With that Europe unleashes a sanctions’ strike Russia can’t ignore – targeting the heart of its war economy.

With further sanctions on over 100 shadow fleet vessels, 22 Russian banks, ban on Nordstream 1 and 2 and lowering…

— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) July 18, 2025