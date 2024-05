El legislador de Buenos Aires, Gabriel Solano, presentó una denuncia penal contra el presidente argentino, Javier Milei, y su hermana por presuntamente utilizar fondos y bienes públicos para su viaje a España, donde participará en eventos del partido ultraderechista VOX. Solano asegura que el costo para el Estado superará los 500.000 dólares y acusa a Milei de defraudación y malversación de caudales públicos. El Gobierno de Milei defiende que el viaje no es privado, destacando que se reunirá con empresarios españoles. En medio de la polémica, Milei presentará su libro \'El camino del libertario\' en Madrid y participará en la convención anual de VOX, mientras Solano critica el gasto millonario ante necesidades prioritarias en Argentina, como el sistema ferroviario.

Un legislador de la ciudad de Buenos Aires denunció penalmente al presidente argentino, Javier Milei, y a la secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, por usar fondos y bienes públicos con presuntos “fines privados” para hacer el viaje que el político libertario emprendió este jueves a España.

La denuncia fue presentada por el legislador capitalino Gabriel Solano, del izquierdista Partido Obrero, y recayó este viernes en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, a cargo del juez Ariel Lijo.

“Se trata a todas luces de un viaje privado realizado con bienes públicos y pagado con fondos públicos del Estado argentino. Tampoco el presidente argentino podrá reunirse con el titular de la monarquía española”, remarcó la denuncia a la que tuvo acceso EFE.

En la presentación judicial se afirma que “no existe en la agenda oficial presidencial ningún viaje a España por parte de las personas denunciadas” y que “Argentina no mantiene comunicación con las autoridades de España”.

Acabo de presentar una denuncia penal contra Javier y Karina Milei por usar fondos y bienes públicos, entre ellos el avión presidencial, para viajar a España con el fin de participar en actividades del partido VOX. El costo para el Estado superará los U$S 500.000 Hilo — Gabriel Solano (@Solanopo) May 17, 2024

Milei, líder de la formación La Libertad Avanza y quien asumió la Presidencia argentina en diciembre pasado, partió el jueves en el avión presidencial rumbo a España, en la que es su primera visita oficial al país europeo, pese a que no tiene previsto reunirse con el rey Felipe VI ni con autoridades del Gobierno, pero sí participará en la convención anual del partido ultraderechista VOX.

Solano aseguró a través de redes sociales que el coste total para el Estado del viaje de Milei a España superará los 500.000 dólares (460.000 euros) y consideró que tanto el presidente como su hermana presuntamente incurrieron en los delitos de defraudación, fraude contra la Administración pública, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

“El propio presidente reconoció que el viaje no constituye una visita de Estado, por lo que no debería ser costeado por el Gobierno argentino. Estamos ante los peores vicios de la casta política, que usa en su beneficio el presupuesto público financiado por los contribuyentes”, publicó Solano en su cuenta de X.

Por su parte, el Gobierno de Milei respondió que el viaje del mandatario no tiene carácter “privado” y que los informes de gastos por viajes son “variables” y que no se pueden informar previo a que se realicen.

Además, resalta que, en este viaje a España, Milei, en su carácter de presidente, se reunirá con empresarios españoles.

“Respecto a los gastos del viaje, se reciben con cierto rezago, son variables, no se pueden informar previo al viaje porque no lo sé, aunque los tendré en próximos días. No son viajes privados. El presidente se reúne con empresarios españoles que, además, tienen gran participación de inversiones en Argentina”, afirmó este viernes en rueda de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

El portavoz insistió en aclarar que el viaje no es por asuntos “particulares” de Milei y recalcó que “lo más importante de la agenda es que se reúne con los principales empresarios españoles”.

De acuerdo con la agenda comunicada por el Gobierno, Milei presentará este viernes en Madrid su nuevo libro ‘El camino del libertario’, mientras que el sábado se reunirá con directivos de empresas españolas y tendrá un encuentro con el diputado y presidente de VOX, Santiago Abascal.

VIVA LA LIBERTAD CARAJOhttps://t.co/1mN0bQvvUN — Javier Milei (@JMilei) May 17, 2024

El acto central de la visita tendrá lugar el domingo, cuando participe junto a otros líderes internacionales derechistas en la convención anual de VOX, Europa Viva 24, en cuya edición del año pasado ya intervino, cuando aún era candidato presidencial.

Este año, Milei brindará un discurso a los asistentes.

“Mientras Milei gastará más de medio millón de dólares para actividades particulares, el pueblo sufre accidentes ferroviarios, porque el Gobierno dice que ‘no hay plata’ para reponer los cables robados y reparar el sistema de señales”, expresó Solano en referencia al choque de trenes de hace una semana en Buenos Aires, que dejó un saldo de unos 90 heridos.