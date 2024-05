El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visitó a las tropas de su país en Járkov en plena ofensiva rusa.

Este jueves el mandatario ucraniano subió un video en sus redes sociales en el que aparece compartiendo con los militares que defienden la ciudad.

Cabe señalar que las fuerzas del Kremlin realizaron dos ataques con bombas y misiles contra la localidad emplazada en la frontera con Rusia. Además, aseguraron haber conquistado cinco localidades en la región nororiental ucraniana.

“Me reuní con los soldados de la 92ª Brigada de Asalto ‘Ivan Sirko’, quienes defienden la región de Járkov”, escribió Zelenski en su cuenta de X.

I met with the warriors of the 92nd Assault Brigade "Ivan Sirko," who are defending the Kharkiv region. I was briefed by the brigade commander and presented state awards to our fighters.

I thank them for their strength and commitment to defending Ukraine.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/vCkjH9cxDz

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2024