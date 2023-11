Opositor ruso revela cómo son las torturas del Kremlin en las cárceles: "Están matando a miles"

Vladimir Osechkin, un opositor ruso que se encuentra exiliado en Francia, compartió fotos y videos sobre las torturas que sufren los prisioneros en las cárceles del país euroasiático.

En ese sentido, el hombre manifestó su deseo de “hacer todo lo posible para detener a otros rusos, que junto con (Vladimir) Putin están matando y torturando a miles”.

Osechkin huyó de Rusia en 2015 y en la actualidad se encuentra viviendo bajo protección policial como enemigo del Estado luego de exponer las prácticas del Kremlin en las prisiones. En 2011, el activista de derechos humanos creó el sitio web Gulagu.net

Allí es donde publica piezas audiovisuales de violaciones, torturas y golpes a los reclusos.

En declaraciones al medio británico The Sun, el opositor describió el sistema penitenciario de su país como “la cinta transportadora de la tortura”.

Uno de los videos que compartió muestra a los prisioneros tirados en el suelo esposados, mientras los agentes se paran frente a ellos y los golpean, presuntamente sin motivo.

Otra de las imágenes retratan a un hombre atado a una cama y torturado por los oficiales, quienes sonríen mientras infligen dolor al detenido.

En ese sentido, un exrecluso ruso, Alexander Zakamsky, relató que lo “golpearon con porras” y con “una pistola taser en los genitales”.

“Esto duró dos o tres horas. Nos obligaron a cantar canciones y contar chistes”, agregó.

El hombre fue encontrado muerto en una celda y su esposa Elizaveta manifestó que el Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia (FSB) lo torturó hasta terminar con su vida.

Al respecto, las fotos de su cuerpo revelaron que tenía numerosos moretones y cortes en todo su cuerpo.

La mujer compartió las imágenes en redes sociales y reportó al comité de investigación en Rusia. Sin embargo, tuvo que exiliarse del país por cuestionar el fallecimiento de su esposo.

