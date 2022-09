Un poco más de 70 años pasaron para que los ingleses se vistieran nuevamente de luto por la muerte de un monarca, tras el fallecimiento de la reina Isabel II de Reino Unido.

Muerte de Jorge VI y asenso de la Reina Isabel II

En la oportunidad, el deceso de rey Jorge VI del Reino Unido, dio paso al asenso al trono de la soberana, que acaba de morir este jueves 8 de septiembre, y que por 7 décadas fue jefa de Estado de Inglaterra y otros territorios.

El exmonarca murió el 6 de febrero de 1952, a los 56 años de edad (40 menos que la actual reina Isabel II), debido a una trombosis coronaria, y afectado por un cáncer de pulmón, aparentemente causado por su afición al cigarro.

Desde que se hizo con la corona, la reina de Inglaterra alcanzó a celebrar su Jubileo de Platino, y vio pasar a 15 primeros ministros (de Churchill a Liz Truss).

Cabe mencionar que la familia real también lloró la muerte de la “reina madre” Isabel en 2002, quien ejercía como reina consorte, al ser la esposa de Jorge VI.

¿Cómo era Chile durante la última muerte de un rey de Inglaterra?

Para hacerse una idea, muchos de los actuales presidentes o jefes de estado no habían nacido. El mandatario nacional, Gabriel Boric, aún no existía y su predecesor, Sebastián Piñera no cumplía los 3 años de edad.

En abril del mismo año, el Instituto Nacional de Estadística (INE), realizó un Censo nacional que arrojó la cantidad de 5.932.995 habitantes en la república.

Ese mismo año, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales que dejaron como ganador a Carlos Ibañez del Campo, quien gobernó hasta 1958.

De igual manera, en el plano nacional Everton de Viña del Mar ganó su segundo título profesional, se inauguró la primera línea de trolebuses de Valparaíso y falleció el Padre Hurtado.

Además, a fines de 1952, nació el humorista nacional Álvaro Salas, casi un año después de que Isabel II subiera al trono de Inglaterra.

¿Qué pasaba en el mundo en 1952?

Pocos días después del deceso del rey Jorge VI, en Cuba, Fulgencio Batista encabezó un golpe de Estado en la isla, para ser derrocado, casi una década después, por la revolución Fidel Castro.

También en 1952, Eva María Duarte, conocida mundialmente como Evita Perón, murió afectada por un cáncer de cuello uterino, poco después de que su esposo, Juan Domingo Perón, asumiera su segundo mandato en Argentina.

En Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower asumió como presidente, dejando atrás dos décadas de sequía para los republicanos.

Anecdóticamente, en octubre de ese año se inventó el código de barras, el cual, hasta hoy, vemos en todas las tiendas y supermercados.

Por la misma época nacieron: David Hasselhoff, el expresidente Álvaro Uribe, Patrick Swayze, el músico Dee Dee Ramone, el ex Súperman, Christopher Reeve y Paul Stanley, de la banda Kiss.

En el ámbito del cine y la música, la canción “Singin’ In The Rain”, la rompía en las radios y la película homónima se proyectaba en la pantalla grande.