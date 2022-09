Previo a que se confirmara la muerte de la reina Isabel II, un fotógrafo captó al príncipe William conduciendo un vehículo cuando entraba al Castillo de Balmoral, en Escocia.

En el automóvil iban los hijos de la reina, Andrés y Eduardo, y la esposa de este último, Sofía, condesa de Wessex.

Según informó CNN, el grupo ingresó a la propiedad después de viajar a Escocia para estar con la reina.

El príncipe Harry, quien se encontraba en Londres, aún no llega al Castillo de Balmoral. En dicho país participaría de una cumbre de jóvenes líderes.

Sin embargo, tras lo ocurrido, canceló su aparición en la ceremonia para volar a Escocia.

De acuerdo con la información preliminar, no asistiría al castillo la duquesa de Sussex, Meghan Markle.

Esto se da luego que se diera a conocer el complejo estado de salud que presentaba la Reina, quien permanecía bajo observación médica.

A través de Twitter, The Royal Family confirmó la muerte su deceso a los 96 años, asegurando que su muerte fue pacífica.

“El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana”, añadieron.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022