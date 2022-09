Médicos han alertado este jueves respecto al debilitamiento de salud de la reina Isabel II, quien deberá permanecer bajo supervisión médica por un tiempo. Su hijo, el príncipe Carlos, viajó hasta Balmoral.

“Después de una evaluación adicional esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de Su Majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica”, detalló un comunicado difundido por BBC.

La monarca de 96 años ha permanecido en su residencia de Escocia, de acuerdo a lo reportado por el Palacio de Buckingham: “la reina permanece cómoda y en el castillo de Balmoral”.

Por otro lado Carlos y su esposa Camilla se encuentran viajando hasta aquella residencia, para acompañar a la reina.

Quien se refirió a la situación fue la, recién asumida, primera ministra Liz Truss, quien aseguró que el gobierno británico estará siguiendo el caso.

“Todo el país estará profundamente preocupado por las noticias del Palacio de Buckingham durante este mediodía (Reino Unido). Mis pensamientos, y los pensamientos de las personas en todo el Reino Unido, están con Su Majestad la Reina y su familia en este momento”, detalló.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.

My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022