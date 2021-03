Condena inédita en Francia: un hombre fue declarado culpable de violación contra una mujer trans que ejercía la prostitución en un bosque de París. La víctima, Cristina T., logró denunciar a su agresor quien fue localizado gracias a la video vigilancia.

Un tribunal parisino dictó este jueves una condena inédita. Un hombre de 28 años fue sentenciado a 8 años de cárcel por “violación bajo amenaza de un arma” contra una mujer trans que ejercía el trabajo del sexo en el Bosque de Boulogne en París, en 2018.

El hombre confesó, en la apertura del juicio el martes pasado, haber violado a Cristina T., una peruana indocumentada de 39 años, amenazándola con un cuchillo.

La agresión tuvo lugar en una noche del mes de noviembre de 2018. “Se me acercó, me preguntó cuál era mi precio y le dije ’50 euros’. Me dijo que era demasiado caro”, contó en el juicio Cristina T. en español y con la ayuda de un intérprete.

Según los investigadores, cuando ella le dijo al hombre, quien no quería usar condón, que rechazaba una relación sexual no protegida, este sacó un cuchillo para amenazarla. Le impuso sexo oral, una relación anal sin preservativo, la golpeó en el rostro y le robó 150 euros.

El acusado fue encontrado gracias a que su víctima alcanzó a memorizar la matrícula de su auto. Y luego fue localizado por medio de la videovigilancia. Cristina T., conmocionada, terminó hospitalizada en un servicio de psiquiatría.

“Él pensaba que una prostituta no presentaría una denuncia en la policía”, dijo una agente de seguridad que participó en la investigación. “Las prostitutas del Bosque de Boulogne hablan poco y casi nunca recurren a la policía”, subrayó la investigadora. Esto hizo que el juicio fuera inédito.

En el proceso, un investigador especializado en la personalidad de los acusados, habló sobre el pasado del condenado quien huyó de la guerra civil de su país natal, Congo, cuando era niño. A los 5 años habría sufrido una agresión sexual y con 10 llegó a Francia donde “pasó de hotel en hotel” con su familia, antes de obtener una vivienda social en un barrio socialmente dificil en el norte de París, explicó el investigador.

Tuvo una relación estable con su actual esposa y unas 50 relaciones sexuales efímeras de una noche o con prostitutas.

El resultado de años de lucha

La violación de Cristina T. se suma a otros casos dramáticos de agresiones y asesinatos contra mujeres latinas trans. Varias de ellas ejercen el trabajo del sexo en el Bosque de Boulogne, ubicado en las prósperas zonas del oeste parisino.

En entrevista con RFI, Giovanna Rincón, directora de la organización Acceptess-T, recuerda que para muchas mujeres trans, el trabajo del sexo es “la única alternativa que les permite sobrevivir”. Y estando ellas “abajo de la pirámide social” por su condición de mujer trans, indocumentadas, prostitutas y pobres, se convierten en presas fáciles de los agresores.

La judicialización de la violación de Cristina T. es un hecho notable ya que las prostitutas indocumentadas temen denunciar las agresiones de las que son víctimas. “Es el resultado de un ejercicio de afirmación y de movilización y de 10 años de trabajo en Acceptess-T, en donde las personas que han sido víctimas de violaciones y exclusión toman las riendas [de su vida] para salir de la indiferencia y denunciar”, observa Rincón.

“Vamos por fin a humanizar a las personas trans”, se alegra la directora de la organización Acceptess-T, y figura del apoyo a la comunidad latina trans de Francia.

En febrero de 2020, Jessyca Sarmiento, otra prostituta trans también peruana e indocumentada, murió atropellada en el mismo bosque parisino. Sarmiento, de 38 años, estudiaba francés, estaba en terapia, y recibía apoyo de la organización Acceptess-T que defiende a las personas transgénero.

Llaman a testigos en el caso de Jessyca Sarmiento

“Aprovecho esta entrevista para hacer un llamado: una hora antes del atropello voluntario de Jessyca, el mismo hombre intentó en otro sitio del Bosque de Boulogne atropellar a otra chica. Parece que esta chica no sabe que estamos buscando testimonio. Es muy importante que podamos argumentar que hubo otro intento de atropello”, alerta Giovanna Rincón.

Vanessa Campos murió de un disparo en 2018 y su caso conmocionó a la comunidad trans. La movilización y mediatización que organizaron sus compañeras arrojó una luz cruda sobre la extrema vulnerabilidad de las personas trans y prostitutas en el Bosque de Boulogne.

En febrero de 2021, la justicia francesa informó que tres hombres serán procesados por “homicidio en banda organizada” en el marco de la investigación de la muerte de Vanessa Campos. Los tres hombres, de entre 24 y 28 años de edad formaban parte de un grupo de jóvenes, muchos de ellos egipcios, que robaban con frecuencia a los clientes de las prostitutas del Bois de Boulogne. La investigación estableció que los tres hombres fueron parte de una expedición punitiva contra las trabajadoras del sexo que trataban de alejarlos.

“La condena a cadena perpetua por homicidio premeditado de estos tres hombres sería un hecho histórico que marcaría una conscientizacin de la justicia y de la sociedad francesa en general”, comentó Giovanna Rincón, cuya organización sigue de cerca el juicio.