Los ciudadanos afroamericanos de un pueblo en Estados Unidos crearon una milicia armada para ir a dejar a sus hijos al colegio después de ser amenazados por neonazis.

Casi todas las mañanas del último mes Jay se levanta antes del amanecer para patrullar los paraderos en Lincoln Heights y así asegurarse que los niños lleguen sanos y salvos a clases.

“Somos una comunidad muy unida, así que todos nuestros niños nos conocen”, señaló el hombre, cuyo verdadero nombre prefirió omitir, en conversación con NBC News.

Si bien su mascarilla y chaleco táctico podría asustar a cualquiera, en la comunidad todos saben que es miembro del “programa” conocido como Seguridad y Vigilancia.

Lincoln Heights es una pequeña villa ubicada en el condado de Hamilton, en el estado de Ohio, que cuenta con poco más de tres mil habitantes. El poblado, en el que casi el 96% de sus residentes son afroamericanos, ha sido ​escenario de ataques de parte de movimientos radicales de extrema derecha.

El incidente más reciente ocurrió el 7 de febrero, cuando un grupo neonazi ondeó banderas con esvásticas y gritó insultos raciales desde un paso sobrenivel en una autopista justo en las afueras de esta comunidad mayoritariamente negra.

Los locales acusan que si bien en esa oportunidad llegaron agentes de Evendale, colindante con Lincoln Heights, y de la Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton, no se realizaron arrestos ni realizaron controles de identidad a los alborotadores.

La Fiscalía del Condado de Hamilton, en tanto, investiga el incidente para determinar si se podrían presentar cargos penales. Pese a esto, Daronce Daniels, portavoz del grupo de residentes armados, dijo que lo ocurrido “confirmó” a los habitantes que “no estarán protegidos si otro grupo de odio visita la ciudad”.

Cabe señalar que la ley estatal de Ohio permite a cualquier persona que tenga un permiso legal para poseer un arma, portarla abiertamente sin permiso.

The Lincoln Heights Safety and Watch program started shortly after a neo-Nazi group waving swastika flags and shouting racial slurs demonstrated on the edge of this majority-Black community outside of Cincinnati. https://t.co/xAy4mlKf4b

— NBC News (@NBCNews) March 19, 2025