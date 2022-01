La Guardia Costera de EE.UU. informó este jueves del hallazgo de cuatro cuerpos sin vida durante el operativo de búsqueda de supervivientes del naufragio de una embarcación con inmigrantes frente a las costas de Florida. De esta manera, ya son cinco las víctimas confirmadas del naufragio ocurrido el domingo pasado, del que se supo por un sobreviviente rescatado el martes.

Durante una rueda de prensa ofrecida hoy, la capitana Jo-Ann Burdian, comandante del sector Miami en la Guardia Costera, tras expresar sus condolencias a los familiares, informó que los cuatro cuerpos fueron hallados en las últimas 24 horas, pero no dio más detalles.

De igual modo, agregó que muy probablemente pronto se suspenda el operativo, a menos que obtengan “información específica adicional” que pueda acotar la búsqueda. “No creemos probable que hayan más sobrevivientes”, reconoció la oficial.

Los efectivos de la Guardia Costera han cubierto en las últimas 48 horas una extensión equiparable a la superficie del estado de Nueva Jersey, es decir 22.500 kilómetros cuadrados, en la cual se ha efectuado una búsqueda por mar y aire.

Según se dio a conocer, en el operativo iniciado el martes se han empleado tres buques de la Guardia Costera, dos botes de esta institución, dos buques de la Armada estadounidense y seis aviones.

Un solo sobreviviente

El único sobreviviente, un joven de 22 años que se mantuvo a flote sobre el casco del bote volcado, dijo que la embarcación se volcó poco después de que él y otras 39 personas partieran la noche del sábado hacia Florida desde la isla de Bimini, en las Bahamas.

El joven se encuentra en condición “estable” en un hospital de Florida, y bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidense.

La embarcación de 7,6 metros de eslora se volcó a causa del mal tiempo y la marejada, de acuerdo a los guardacostas.

El oficial Anthony Salisbury, de la Agencia de Investigaciones sobre Seguridad Nacional (HSI, en inglés), dijo a su turno que el caso se trata como una investigación criminal en torno a un posible contrabando de indocumentados.

La investigación se encuentra en su fase inicial no obstante el caso podría suponer cargos por “tráfico humano con muerte”, de acuerdo a las autoridades federales, que se abstuvieron de informar sobre las nacionalidades de los ocupantes de la embarcación y otros detalles relativos.

En unas declaraciones al canal de Miami Telemundo 51, la madre del único sobreviviente, una mujer hispana que se identificó como Marcia, reveló que logró hablar por teléfono con su hijo y que este le dijo que en la embarcación había menores de edad y hasta bebés.

La mujer reveló al medio que entre los desaparecidos está también su hija de 18 años, a la que ya da por muerta, de acuerdo al relato que le hizo su hijo.

“Me dijo: ‘mamá, mi hermana se murió, mi hermana se ahogó, yo la busqué y no la pude encontrar. Yo la llamaba y la llamaba y mi hermana no aguantó’. Fue lo único que me dijo”, relató la madre, visiblemente conmocionada. “Se aferró a lo quedó de la embarcación, así como se ve en la foto”, explicó la mujer sobre las circunstancias en que su hijo logró salvarse y que calificó de “milagro”.

La madre pidió “comprensión” a las autoridades migratorias estadounidenses y que dejen libre a su hijo.