Durante la jornada de este miércoles se publicó desde la ONU un informe donde el organismo asegura que en la región china de Xinjiang se cometieron “graves violaciones” de los derechos humanos.

“Se han cometido graves violaciones de derechos humanos en el contexto de la Aplicación por parte del gobierno de estrategias contra el terrorismo y contra el ‘extremismo"”, dice el comunicado de la ONU.

“La implementación de estas estrategias generó patrones de restricciones severas e indebidas en una amplia gama de derechos humanos”, continúa el texto de 48 páginas.

La evaluación se publicó minutos antes de que la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, dejara su cargo en Ginebra, según apuntó The New York Times.

A raíz de esto es que China reiteró hoy su firme oposición al informe de la ONU sobre la situación de los uigures.

“Nosotros hemos dejado muy claro a la alta comisionada y a otros funcionarios que nos oponemos firmemente a este informe”, dijo el embajador chino ante la ONU, Zhang Jun.

UN Human Rights Office issues assessment of human rights concerns in #China’s #Xinjiang #Uyghur Autonomous Region. Read more: https://t.co/F2wpHFpIoy pic.twitter.com/f83bmfY7bZ

— UN Human Rights (@UNHumanRights) August 31, 2022