El heredero y líder de facto del grupo Samsung, Lee Jae-yong, compareció este martes ante un tribunal acusado de consumo ilegal del anestésico propofol.

Debido a este delito, el fiscal pidió que el empresario sea condenado a una multa de 57.000 dólares.

Lee, el vicepresidente del mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, Samsung Electronics.

Según Forbes, 297 fortuna mundial, está acusado de haber recibido inyecciones de propofol en una clínica de cirugía plástica de Seúl en 2017 y 2018.

El propofol es un anestésico médico, utilizado en particular en los servicios de reanimación, pero también se utiliza como droga.

Una sobredosis de propofol fue la causa de la muerte del cantante estadounidense Michael Jackson en 2009.

El consumo de propofol se considera normalmente un delito menor en Corea del Sur y en junio la fiscalía había propuesto sancionar a Lee con una multa de 42.000 dólares sin someterlo a juicio.

Pero el tribunal no aceptó la propuesta y decidió que Lee fuera juzgado. Además, y según indicó The New York Times, los fiscales surcoreanos acusaron a Lee en junio por cargos de usar un narcótico con fines no militares.

Piden condena para el líder de Samsung

Este martes Lee ingresó al tribunal, vestido con un traje oscuro y llevando una mascarilla, sin formular declaraciones.

La fiscalía pidió que sea condenado a una multa de 70 millones de wones, mientras que los abogados de Lee argumentaron que las inyecciones de propofol se hicieron por razones de salud.

El tratamiento “fue recetado según las reglas sanitarias por un médico durante el tratamiento de Lee”, dijeron en un comunicado.

Samsung Electronics, principal filial del conglomerado gigante Samsung, declinó hacer comentarios.

Lee se convirtió en el líder de facto del conglomerado tras la muerte de su padre el año pasado.

Hace dos meses fue liberado bajo fianza tras ser condenado a dos años y medio de cárcel por soborno, malversación de fondos y otros delitos en relación con el escándalo de corrupción que provocó la renuncia de la presidenta surcoreana Park Geun-hye.