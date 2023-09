El canciller argentino, Santiago Cafiero, acusó a la oposición de intentar “obtener rédito electoral” tras el fallo en Nueva York que obliga al país a pagar 16.000 millones de dólares por la expropiación de la petrolera YPF. Resolución a la que apelarán.

“Es un fallo que beneficia a un fondo buitre, contra la soberanía de un país y la oposición, con tal de obtener un rédito electoral, piensa que es un fallo que los favorece”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, desde la India, donde acompaña al presidente Alberto Fernández en la cumbre del G20, según recoge un comunicado de Cancillería argentina.

Millonario pago

La jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló el viernes a favor del fondo Burford Capital en su litigio con el Estado argentino por la expropiación de YPF, y obliga a Argentina a pagar el mayor monto posible, 16.000 millones de dólares.

“Si la oposición quiere cambiar a su jefe de campaña y poner a esta jueza de jefa de campaña, están en su derecho. Nosotros vamos a seguir estando donde tenemos que estar, defendiendo los intereses de los argentinos, independientemente de las elecciones”, agregó Cafiero.

Para Preska, el país suramericano ejerció un control indirecto sobre el número requerido de acciones de la española Repsol el 16 de abril 2012, durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), “desencadenando esa licitación”, y añadió que “los intereses previos del 8% son apropiados y deben constar desde el 3 de mayo de 2012”.

Este caso, en particular, se refiere a la compensación que Argentina debe o no pagar a los inversores de YPF, que aseguraron haberse visto afectados luego de que el Estado expropió a Repsol el 51% de las acciones de la petrolera y no hizo una oferta pública por el resto de títulos.

“Somos un país que siempre avanza sobre los principios del estado de derecho y eso no se ha violentado en ningún momento, con lo cual a nuestro juicio es una cuestión vinculada con intereses económicos, que nada tienen que ver con los intereses nacionales”, indicó.

En poco más de un mes, Argentina definirá su nuevo Gobierno en unas elecciones generales que esperan ser muy reñidas, ya que durante las primarias de agosto pasado los tres principales candidatos, tanto del oficialismo como de la oposición, no alcanzaron el 30 % de los votos.