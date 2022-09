El huracán Fiona, con vientos de 215 km/h, correspondientes a la categoría 4 de la escala Saffir-Simpson (de 5), se mueve este miércoles hacia el norte y el jueves estará cerca de las islas Bermudas.

El tercer huracán de 2022 en el Atlántico y hasta ahora el único de fuerza mayor pasó ya por Puerto Rico, República Dominicana, partes de Bahamas y las islas Turcos y Caicos.

El próximo territorio en su camino son las Bermudas, de las que esta mañana distaba unos 1.125 kilómetros, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU.

En sus gráficos se muestra al huracán pasando al este de las Bermudas, muy cerca o incluso rozando esas islas, pero sin pasar sobre ellas.

2am EDT 21 September — Data from the Air Force Reserve Hurricane Hunters (@53rdWRS) indicate that Hurricane #Fiona has become a powerful Category 4 hurricane, with maximum sustained winds of 130 mph.

Latest Advisory: https://t.co/zic3orkDop pic.twitter.com/nKtbmYNmzb

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 21, 2022