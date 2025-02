Lo que todos estábamos esperando, Jackson Wang, solista, miembro de GOT7 y el mejor amigo dentro de los fandoms, acaba de sacudir las redes con el anuncio de su nuevo comeback, “MAGICMAN 2”. Pero eso no es todo, también reveló el nombre de su primer sencillo y la fecha en que podremos escucharlo.

Luego de finalizar la promoción con su grupo, el artista sorprendió a sus seguidores este martes (11 febrero) con la gran noticia. Según sus propias palabras, este nuevo álbum explorará temas como “sociedad, realidad y humanidad”, asegurando que será un viaje profundo y personal.

“Voy a mostrarte el dolor por el que he pasado”, escribió en Instagram.

La historia detrás del nuevo álbum

Mediante X, Wang se tomó siete minutos para conversar con sus fans y adelantar algunos detalles de lo que será su nuevo álbum, “MAGICMAN 2”.

Este disco lo produjo durante más de un año, y se sumerge en las cuatro etapas del duelo, desde la negación hasta la aceptación, pasando por la pérdida de identidad y el proceso de establecer límites. Siendo un viaje emocional y profundo, que nos mostrará a un Jackson más vulnerable, honesto y crudo.

Primero habló sobre su antiguo álbum como solista, donde dijo que “creé MAGICMAN para descifrar mi dolor, como una máscara que representaba mis emociones más oscuras. Le dije al mundo: ‘Encuentra tu magia’, y me aplaudieron“.

“Pero cuando me alejé de la escena por casi un año, me di cuenta de que nunca me lo había preguntado a mí mismo con sinceridad”, confesó Wang.

También reveló que al finalizar la era de MAGICMAN, se enfrentó a una realidad brutal sobre la humanidad, lo que lo llevó a un lugar oscuro tanto mental como físicamente.

Jackson Wang añadió que creía que no podría recuperarse del bajón emocional y admitió que evadía su realidad mientras dejaba que la melancolía le envolviera.

“La única forma que tenía de liberarme era escribiendo en mi diario. Escribiendo cómo y por qué me sentía como me sentía y por primera vez, puse mi mundo en mi música. Este álbum representa ser fiel a mí mismo, escuchar a mi corazón y aceptar todo lo bueno y lo malo. Esto es MAGICMAN2″.

¿Qué se sabe del nuevo álbum de Jackson Wang?

Durante esos 7 minutos con los fans, explicó que “MAGICMAN 2” explora su pasado, su verdadera identidad, lo que realmente desea, aquello que lo hace feliz y lo que no, su experiencia dentro de la industria y el futuro que le espera ahora que ha encontrado su propio estándar de felicidad.

“High Alone”, será el sencillo principal del álbum, que llegará acompañado de un video musical. Suma a ello, el estreno está programado para el miércoles 12 de febrero a las 13:00 horas de Chile.