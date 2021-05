Muchos podrían desconocerlo, pero el padre de las famosas modelos estadounidenses Gigi y Bella Hadid, el multimillonario Mohamed Hadid, es palestino, mientras que su madre, la exmodelo Yolanda Hadid, es de Países Bajos.

Ambas están orgullosas de sus raíces y así lo han demostrado en la última semana, en que han expresado mensajes de apoyo hacia el país, en medio de la escalada de violencia que enfrenta actualmente a Hamás en gaza con Israel.

Pero este fin de semana, Bella Hadid fue más allá y acudió a una protesta pro Palestina realizada en Nueva York, Estados Unidos, donde compartió con otros descendientes palestinos.

La modelo publicó fotografías y videos de la acción, junto al mensaje “la forma en que se siente mi corazón… estar tan cerca de tantos palestino hermosos, inteligentes, respetuosos, cariñosos, amables y generosos, en un mismo lugar… me siento completa. Somos una etnia rara. Por la libertad de Palestina hasta que Palestina sea libre“.

Esta no es la única ocasión en que ha expresado su postura respecto a este conflicto, han sido múltiples sus posts en redes sociales.

En uno de los más destacados, hace un par de días, mostró una imagen de otra protesta pro Palestina de hace cuatro años, junto a un texto más extenso donde se expresa a favor de su pueblo.

“Siempre ha sido #LiberenAPalestina. Siempre. Tengo mucho que decir sobre esto, pero, por ahora, por favor lean y edúquense. Esto no es sobre religión. Esto no es sobre escupir odio hacia alguien. Esto es sobre la colonización israelí, la limpieza étnica, la ocupación militar y el apartheid contra la gente palestina que ha estado ocurriendo durante años”, dijo.

“Estoy con mis hermanos y hermanas palestinas. Los protegeré y apoyaré lo mejor que pueda. Los amo. Siento por ustedes. Y lloro por ustedes. Desearía poder acabar con su dolor. Con el dolor de un padre que no es capaz de abrazar de nuevo a su esposa o bebés. De una madre que tiene que enterrar a su hijo antes de tener la oportunidad de verlo crecer. O de los niños que son futuros artistas, doctores, que nunca podrán tener la educación o la atención que merecen”, añadió.

En esa línea, recalcó que “toda mi vida me han dicho que quien soy, una mujer palestina, no es real. Me han dicho que mi padre no tiene un lugar de nacimiento si es que es de Palestina. Y estoy aquí para decir que Palestina es totalmente real y la gente palestina está aquí para quedarse y coexistir. Como siempre lo han estado”.