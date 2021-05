Leighton Meester se convirtió en el el ícono del estilo preppy chic durante 6 años interpretando a Blair Waldorf en la popular serie juvenil Gossip Girl, sin embargo, aunque han pasado más de 8 años desde el fin del show de CW, la actriz aún es reconocida por el papel que la lanzó a la fama mundial.

Esto porque tras terminar su paso por la serie grabada en Nueva York, la actriz intentó volver a levantar su carrera, aunque sin lograr llegar a la popularidad que le brindó “Queen B”.

Sólo bastaron 6 temporadas del show para que la actriz cargara constantemente con el peso de ser Blair sobre sus hombros, uno muy similar al que lleva Daniel Radclife como el icónico Harry Potter.

Con la llegada de una secuela de la serie, es posible que quizás Meester logre matar al personaje que la hizo famosa cuando sólo tenía 20 años, pero que a sus 35 se aleja mucho de su realidad actual.

El camino a ser Blair Waldorf

Aunque no lo creas, sólo bastó que Leighton Meester se tiñera su cabello para que lograra ser la caprichosa reina del Upper East Side en Gossip Girl, la serie inspirada en las novelas homónimas de la escritora Cecily von Ziegesar.

Fue en 2006 cuando la actriz audicionó para el papel de Serena Van Der Woodsen, la protagonista de la serie y mejor amiga del personaje de Meester, sin embargo, le llamó mucho más la atención el rol de Blair, a la que interpretó con audacia y maestría.

Chace Crawford, quien encarnó a Nate Archibald, confesó a Vanity Fair que cuando conoció a la actriz no pensó que podría interpretar a la que sería su novia en la ficción. “Simplemente no la veo como Blair Waldorf. No puedo verlo. Pero luego se dio la vuelta astutamente en su silla, con el cintillo y se convirtió en el personaje”, destacó el actor, añadiendo: “Sólo recuerdo haber pensado: Esa chica puede actuar. Ella es la chica perfecta para esto”.

Algo similar a lo que pensó el co-creador de la serie, Josh Schwartz, quien se refirió a la actriz y su audición. “Ella llegó y fue realmente graciosa, inteligente y vulnerable, a la vez. Pero había un problema: era rubia. Y Blake Lively (quien finalmente se convirtió en Serena) también era rubia. Serena tenía que ser rubia. Así que Leighton fue hasta el lavamanos y se tiñó el pelo (oscuro como Blair Waldorf). Ella realmente lo quería”.

De esta forma la actriz logró el papel de la serie de CW y comenzó el rodaje junto a Lively, Penn Badley, Ed Westwick y Taylor Momsen, entre otros, quienes se tomaron Nueva York grabando en locaciones icónicas como Central Park o las escaleras del museo MET.

El 19 de octubre de 2007 se emitió el primer capítulo de la primera temporada, la que fue interrumpida a principios de enero por la huelga de guionistas que tuvo Hollywood en el verano de 2008.

Esto implicó que la señal televisiva repitiera algunos capítulos durante el periodo en que no pudieron rodar debido a la protesta de los escritores, lo que benefició a la producción para retomar con éxito de sintonía los 5 capítulos que quedaron pendiente de la temporada y que recién fueron emitidos en abril de 2008.

De esta forma, las protagonistas Blake Lively y Leighton Meester pasaron a ser parte de la élite de Hollywood con la popularidad que lograron, pero también el estilo que impusieron a través del vestuario que llevaron en la serie, donde cada fiesta o más bien, cada escena, era una nueva oportunidad para llevar un vestido de diseñador.

Algo que también se reflejó en la vida de la actriz que vistió a los mejores diseñadores para los eventos, programas y alfombras rojas a las que asistió, donde usualmente era reconocida como una de las mejores vestidas.

Una realidad muy distante de la que tuvo en su infancia Leighton Meester, quien nació en una cárcel al sur de Florida en Estados Unidos, mientras sus padres cumplían condena por tráfico de drogas en una cárcel de Texas. Según confesó a Ellen Degeneres la actriz no tuvo una vida privilegiada, por lo que debió trabajar duro para llegar donde estaba y era el ejemplo de que no importa de donde vengas, siempre puedes lograr vivir la vida de buena manera.

El fin de Gossip Girl, pero no el de Blair Waldorf

Si Leighton Meester pensó que con el capítulo final de Gossip Girl su vida como Blair Waldorf terminaría, estaba muy equivocada, ya que sólo hizo que la serie se transformara en un programa de culto para toda una generación, así como las venideras, que aún se inspiran en el estilo de la manipuladora “Queen B”.

Mientras grabó el programa, también intentó levantar en paralelo una carrera como cantante. Partió en 2009 con el sencillo “Somebody to Love” en la que estuvo acompañada por el cantante Robin Thicke, además de “Good Girl Go Bad” una colaboración con Cobra Starship.

Ya en 2014, a dos años del fin de la serie de televisión, realizó el debut con su primer álbum Heartstrings con una gira junto a su banda por algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá, la que documentó a través de su cuenta de Instagram, con un perfil muy alejado de la chica del Upper East Side.

Vistiendo atuendos mucho más sencillos y lejos de las prendas de diseñador favoritas de Waldorf, la también cantante se dedicó durante 2014 y 2015 a la música, aunque de vez en cuando volvía a su estilo como “it girl” para hacer campañas publicitarias con marcas como Biotherm o Jimmy Choo.

En entrevista con Harry Connick Jr’s en 2017 la actriz confesó que era reconocida constantemente como “Blair Waldorf” y que incluso, en el backstage del lugar estaba con dos niñas de 9 y 12 años que le hablaron sobre el show. De hecho, dijo que una de ellas tenía 2 años cuando la serie salió al aire, así que: “No se siente como si he envejecido”.

En entrevista con Porter la actriz confesó respecto de su paso por la serie: “Fue un momento muy especial… que estuvo lleno de desafíos que no tienen nada que ver con Gossip Girl y también, a veces, cosas que sí tenían algo que ver con eso”.

“Pero no lo cambiaría por nada. Es una especie de cápsula del tiempo. Muchas de las preguntas que surgen son: ‘¿Lo extrañas?’ ‘¿Te encantaba lo que vestías?’ Y lo entiendo, y lo digo con amor, es como decir: ‘¡Alto!, la escuela fue una época increíble para ti, pero ¿te gustaría poder volver? ‘ Y la verdad es que fue una experiencia tan especial y tan única, increíble, pero no no quisiera volver a ella, era una ¡niña!”, añadió.

Meester también declaró que su época grabando en el set ubicado en Long Island City y algunas zonas de la Gran Manzana, las jornadas eran extenuantes. “Llegaba a las 5 de la mañana y salía a las 8 de la noche; muchos días no vi el sol”, señaló, confesando que algunos recuerdos de esa época no eran tan buenos.

“Cuando comencé Gossip Girl tenía 20 años, y ahora tengo 32. Me encantó hacerlo, pero ahora también estoy haciendo cosas que me encantan y que son un poco más de mi gusto pasada la treintena. Es algo con lo que he crecido, pero ya pasó”, expresó.

La vida sin ser Blair y sin el éxito de Gossip Girl

Leighton no ha dejado su carrera como actriz y continúa manteniéndose activa en el rubro, aunque todavía no es capaz de lograr el éxito de la icónica serie televisiva.

Junto a sus contadas apariciones en el cine, que se sumaron a las que realizó en su mejor momento como “The Oranges” o “Montecarlo”, la actriz ha sido parte de dos sitcoms Making History, una comedia sobre viajes en el tiempo, y Single Parents, ficción que seguía las desventuras de un grupo de padres solteros cuyos hijos comparten colegio y que fue cancelada el pasado año, destacó El País.

En 2014 contrajo matrimonio con su pareja Adam Brody, el actor que interpretó a Seth en “The OC”, otra de las series juveniles favoritas de la generación de la década del 2000, por lo que los fans de ambas series entraron en colapso cuando imaginaron que ambos universos se juntaban en la vida real con el “crossover” de Seth Cohen y Blair Waldorf, destacó Cosmopolitan.

La pareja, que ya tiene dos hijos, y se conoció gracias al productor de ambas series Josh Schwartz, aunque recién en 2011 coincidieron en la producción de “The Oranges” y comenzaron a encontrarse hasta que se enamoraron e iniciaron una relación de la que poco se conoce, debido a que la mantienen muy en privado.

Sin embargo, se dieron un momento para bromear mientras participaban en una actividad caritativa entregando almuerzos a niños de un colegio en Los Ángeles a través de la fundación Feeding America.

En la oportunidad se rieron sobre el hecho de que ambos personificaron a los papeles más queridos de las series juveniles, Blair Waldorf de Gossip Girl y Seth Cohen de The OC, que eran completamente opuestos, mientras ella vivía manipulando en el Upper East Side de Nueva York, él era cómico y un buen amigo en Newport Beach, California.

Además, el actor señaló que no dejan a sus personajes. “Una vez al año tenemos un día de Seth y Blair, nos vestimos bien” dijo el actor, reconocienedo que esto “es bueno para reír”, destacó People.

Por el momento, la actriz que acaba de ser madre por segunda vez, se mantiene activa en su compromiso con quienes menos tienen, a través de su cuenta de Instagram, donde constantemente está dando información sobre fundaciones que pueden ayudar a quienes más lo necesitan.

XOXO, ya viene el spin-off de Gossip Girl

Es probable que Leighton Meester no logre despegarse pronto de Blair, considerando que julio de este año está pronosticado el estreno de la nueva Gossip Girl, el spin-off de Joshua Safran, Josh Schwartz y Stephanie Savage, los productores originales de la serie.

Con un argumento diferente y otro ramillete de actores, la producción ha vuelto a las escaleras del museo MET en Nueva York para grabar los capítulos más esperados del último tiempo, que retratarán a la elite neoyorquina ocho años después del fin de Gossip girl.

La serie se ambientará en un lugar donde Gossip Girl vuelve, luego de que “Dan Humprey” cerrara la web, para mantener al tanto del día a día de los jóvenes del Upper East Side en la época de las redes sociales y los problemas de la privacidad que atrae, informó Vogue.

Aunque no volverá el elenco original a la serie, Kristen Bell si retomará el papel de la narradora de la serie que durará 10 episodios y contará con la participación de Tavi Gevinson, Adam Chanler-Berat y Thomas Doherty, el actor y bailarín escocés de Descendants 2 y Descendants 3 que espera que este sea su lanzamiento definitivo a la fama internacional.