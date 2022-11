La venida de Exodus a nuestro país había generado gran expectación, no sólo porque el conjunto californiano llegaba para promocionar su nuevo álbum Persona Non Grata, sino que también porque se trata de una verdadera leyenda que ayudó a cimentar los inicios del Thrash Metal.

La banda, liderada por el carismático Steve Souza, ofreció un avasallador show la noche del domingo en el Teatro Caupolicán en el marco de su gira Tour The Beatings Will Continue, evento que marcó su regreso a la capital a poco más de tres años de su última venida.

Los encargados de abrir los fuegos en la jornada dominguera fue Cabrío, conjunto fundado por Andrés Marchant, un verdadero ícono de la escena nacional tras haber sido miembro fundador de los legendarios Necrosis.

Fue así como a las 18:20 horas el grupo se subió al escenario para mostrar lo mejor de su disco debut Devotion and Hate, lanzado en 2018. Pese a que dispusieron de un tiempo más bien acotado, los chilenos se las arreglaron para prender el ambiente con el público que tímidamente comenzaba a llegar al recinto ubicado en San Diego.

Posteriormente fue el turno de Slavery, agrupación que ya lleva treinta años de carrete en el circuito metalero. Justo cuando el reloj marcaba las 19:20 horas los nacionales se dejaron sentir con su demoledor Thrash que dio origen a los primeros mosh de la jornada. Temas de sus trabajos como Collapse (1997) y Revenge (2008) retumbaron fuerte y sólido en el teatro.

La tercera banda en subirse al escenario fue Criminal. De la mano de Anton Reisenegger, la agrupación presentó una mezcla de clásicos con algunos cortes más recientes de su disco Sacrificio. Collide, Cáncer y la infaltable Hijos de la miseria fueron algunos de los temas que presentaron al público que a esas alturas ya se hacía sentir en mayor cantidad.

Ansiado regreso a Santiago

Tal como estaba pactado, a las 21:30 horas comenzó el plato fuerte de la velada. El tema We Will Rock You de Queen nos daba la alerta de que estaba todo listo para que los norteamericanos dejaran caer todo el peso de la historia en el Teatro Caupolicán, el cual presentaba un primer nivel lleno.

The Beatings Will Continue (Until Morale Improves) fue la canción elegida para comenzar con la masacre, tema de su nuevo disco Persona Non Grata, el cual fue publicado en 2021. Rápidamente la banda se echó al público al bolsillo, con un Souza sumamente activo, moviéndose por todo lo ancho del escenario.

Sin dar respiro alguno luego vino A Lesson in Violence del clásico Bonded By Blood de 1985, desatando la primera gran ovación de la noche. La dupla de guitarras compuesta por Gary Holt y Lee Altus se lució con un fiato que se ha consolidado hace ya varios años.

Exodus no quiso dejar afuera cortes de su álbum Blood In Blood Out, siendo el tema homónimo el tercero en caer en el setlist armado por el conjunto, canción que sin duda llegó para quedarse en los shows de la agrupación.

And Then There Were None fue otra de las escogidas de su trabajo debut, el cual sonó como un cañón para deleite de los presentes. Body Harvest, The Years of Death and Dying (también del Persona Non Grata) y Deathamphetamine cayeron rápidamente. Mientras Holt y Altus hacían lo suyo, Jack Gibson no podía ser menos, mostrándose sólido en el bajo.

Un cierre lleno de clásicos

Blacklist y la clásica Piranha dieron un tremendo cierre a la primera parte del evento, con una banda dejándolo todo mientras los asistentes hacían lo propio. Tras cartón llegó Prescribing Horror, el último tema de su nuevo disco. De aquí en adelante sólo vendrían clásicos, empezando por Bonded by Blood, un verdadero himno no sólo de Exodus sino que del Thrash Metal en general.

The Toxic Waltz fue la siguiente en sonar, no sin antes con una intro de Raining Blood que provocó la euforia del respetable. Strike of the Beast cerró el primer encore de la noche. Pero aún faltaba más.

Y es que la agrupación volvió para sorprender con dos icónicos temas de su repertorio: Metal Command y War Is My Shepherd, dando así un broche de oro a su presentación.

Fue así como la banda cerró un nuevo capítulo en su gran relación que tiene con nuestro país, lo que quedó confirmado por lo escrito por nada menos que Gary Holt en su Instagram, quien se mostró a favor de la idea de grabar un DVD en Santiago. Se trata de una idea que Souza ya había mencionado a BioBioChile en la entrevista que le hicimos en 2019, instancia en la que aseguró: “Me encantaría grabar un DVD en Chile”. Para leer esa conversación puedes ingresar en este enlace.

Punto aparte es el caso de Tom Hunting. Tras vivir un periodo complejo por un cáncer gástrico, el baterista finalmente logró vencer a la enfermedad, enfocándose de lleno en la banda. Como ya es costumbre, el músico se lució en las percusiones, confirmando que es uno de los mejores bateristas del estilo en el mundo.

Exodus es garantía de un espectáculo que no defrauda. Con una formación que se ha mantenido estable desde hace bastante tiempo han podido seguir entregando muy buena música. Esperamos poder verlos pronto en Chile, y por qué no, grabando el show para un futuro lanzamiento.