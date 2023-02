"Histórico": Gonzalo Valenzuela se ’tomó’ la rutina de Diego Urrutia sin siquiera ser mencionado

Contra el pronóstico de muchos, el comediante Diego Urrutia se convirtió en la gran figura de la segunda noche del Festival de Viña. Sin embargo, durante varios minutos, la atención de las redes sociales se centró en otro personaje: Gonzalo Valenzuela.

Y es que el comediante logró sacar carcajadas al actor, que actualmente se encuentra ejerciendo como jurado del certamen, en representación de Star+, por lo que presenció el show en primera fila.

La transmisión televisiva hizo eco de la presencia de Gonzalo Valenzuela, siendo captado sin poder controlar la risa en su rostro por la rutina de Diego Urrutia, lo que inspiró decenas de bromas en Twitter y TikTok.

Y es que recordemos que durante años, las redes sociales no han tenido piedad con las bromas hacia el actor y su seria expresión facial, por lo que no dejaron pasar la oportunidad para reír junto a él.

Felicidades a @pamelita_leiva y Diego Urrutia. Lograron lo imposible con Gonzalo Valenzuela Paso de no expresar ninguna emoción a expresarlas todas juntas al mismo tiempo: pena, risa, enojo, miedo, angustia, etc. #Flaco Juanita Parra Felipe Avello Edo Caroe pic.twitter.com/tK5EPl6JQK

diego urrutia preparo un show en una semana, hizo reir a la juanita parra y al gonzalo valenzuela i mean this is comedy 🚬🚬 #VINA2023 pic.twitter.com/ymCuFceEmh

— mila 🪩 (@chastainception) February 21, 2023