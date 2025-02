"Injusto" y "No lo merecía": el descargo del público venezolano tras pifias en rutina de George Harris

El bloque de humor de la primera noche del Festival de Viña del Mar no dejó indiferente a nadie. Las pifias a la rutina de George Harris no se hicieron esperar, situación que generó molestia en el público venezolano presente en la Quinta Vergara.

“Estamos un poco molestos porque realmente no era lo que él se merecía. Además, George Harris había venido muchos años al país. Estuvo en septiembre y fue un evento extraordinario donde estuvo, estuvimos tanto venezolanos como chilenos”, aseguró Francis Maita a BioBioChile, venezolana residente hace 4 años en Chile.

“Todos vinimos acá. También pagamos nuestra entrada, también vinimos a disfrutar. Nos portamos muy bien. Los venezolanos que estamos acá somos los venezolanos de bien”, agregó.

“Para mí era un sueño estar aquí en la 5.ª Vergara y poder disfrutar del festival. Es algo que siempre vi desde niño”, relató el también venezolano, Pablo García, a BBCL. Consultado sobre si se encuentra molesto, el venezolano manifestó sentirse “triste” y “decepcionado”. “Decepcionado de la persona, del público, que vino buscando venganza, creyendo que con eso se va a sentir mal”, insinuó.

Cosultado por BBCL, Osman Garay, periodista de Univisión y compañero de universidad de George Harris, criticó la reacción del público, calificándola de “injusta”. “No sé, me ha parecido muy injusto y muy rudo. Me parece irrespetuoso. Me parece que tú no puedes este predisponerte y pitarle a una persona, sea la que sea, si no te gusta. El arte tiene tantas maneras de expresarse”, sentenció.

Así mismo, muchos venezolanos abandonaron la Quinta Vergara en solidaridad con su connacional, cantando su nombre en señal de apoyo. Puedes revisar el video a continuación: