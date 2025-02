Karen Paola contra Gala de Vila por largas esperas: "Nos tuvieron horas, no he comido en todo el día"

Karen Paola lanzó duras críticas contra la organización de la Gala del Festival de Viña 2025 por las largas horas que tuvo que esperar para pasar hacer su aparición breve en la alfombra roja, así como otras de las celebridades que estuvieron en el evento.

En un live de Instagram durante la madrugada del sábado, la cantante expresó que fue una situación “indignante” y una “falta de respeto”.

“Se pasaron, realmente, me parece una falta de respeto, no solamente para mí, sino para todos los que estuvieron ahí atrás. Nos tuvieron, de verdad, horas“, reclamó.

Karen Paola se descargó contra la Gala de Viña

Asimismo, contó que la organización no fue muy óptima y tampoco había un orden. “Llegaba una persona que ellos querían que pasara y ‘muévanse, muevan todos la raja’ (sic) y gente cayéndose para que pasaran las personas que ellos querían que pasaran primero“.

“Realmente angustiante la weá (sic). No he comido en todo el puto (sic) día. Tengo sed, tengo hambre, tengo sueño, tengo rabia. Lo encuentro realmente indignante“, se desahogó.

En la misma línea, Karen Paola también habló por las personas que hicieron el trabajo de producción de los artistas que pasaron por la alfombra, quienes igualmente estuvieron horas tras bambalinas.

“Me da mucha pena porque hay un trabajo detrás, a eso quiero llegar. Esto no es solamente vestirse y verse bonito. Es todo un trabajo el que hay detrás, la confección de este traje lleva meses“, comentó.

“Me da rabia, tengo mucha pena, no solamente por mí, sino por todas las personas que quedaron allá atrás y que no les dieron el espacio ni la cabida para estar y mostrar los trabajos con los que ellos iban. Para mí esto es una expresión de arte y esta es mi protesta, me quería desahogar“, aseveró.