Cuba superó a Chile en el básquetbol femenino de Santiago 2023: La Roja peleará por quinto lugar

La selección de Cuba sorprendió a Chile y se instaló en semifinales del básquetbol femenino de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La Roja peleará quinto puesto con Venezuela.

El equipo de básquetbol femenino de Chile cayó ante su similar de Cuba por 68-48 y se despidió de la opción de obtener medallas en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Tras perder ante Argentina, en el partido anterior, las chilenas sabían que se jugaban el todo o nada ante las caribeñas. Y pese al deseo de intentar imponerse a su rival, la diferencia física y de juego fueron determinantes para que Cuba se quedara sin problemas con el encuentro.

Aunque el primer cuarto finalizó con un empate 11-11 en el marcador, de ahí en adelante las cubanas comenzaron a marcar diferencias, imponiéndose 24-16 en el segundo, 10-7 en el tercero y 23-14 en el último.

“Teníamos confianza en que podíamos ganar, no fue así. Siento pena y un poco de rabia porque esperaba jugar mejor. Es lo que hay en este momento y ahora solo nos queda pensar en mañana. Podríamos haber dado más de todas maneras. Ayer le podríamos haber ganado a Argentina, pero ya no fue y el ‘podríamos’ no vale”, comentó la chilena Tatiana Gómez tras el partido.

Sobre Venezuela, el siguiente rival, Gómez comentó que “aún no hemos analizado ni nos han dicho nada de Venezuela, pero pienso que nos va a ir bien y que vamos a ganar. Iremos con todas las ganas a conseguir la victoria”.

Los equipos clasificados a semifinales en el Grupo A fueron Cuba y Argentina, mientras que Chile y Puerto Rico quedaron sin opción de medallas.

Este sábado 28 de octubre, en el Polideportivo 1 del Estadio Nacional, se disputarán las semifinales y los partidos para definir las posiciones entre el quinto y octavo lugar: A las 10:30 horas local chocarán Puerto Rico y México (Clasificación 7° y 8°); a las 13:00 hrs. jugará Chile con Venezuela (Clasificación 7° y 8°). Las semifinales, en tanto, serán Cuba con Colombia (17:30 hrs.) y Brasil ante Argentina (20:00 hrs.).