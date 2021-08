Ruido tan alto como una discoteca: vecinos de San Pablo rechazan cercanía de proyecto parque eólico

Vecinos de un villorrio perteneciente a la comuna de San Pablo en la provincia de Osorno rechazan la instalación de un parque Eólico. Piden la preocupación de las autoridades del medio ambiente asegurando irregularidades en la presentación del proyecto.

Vecinos del sector Caracol y localidades aledañas en San Pablo, dicen que se enteraron de la instalación de 7 torres de generación eléctrica eólica de 250 metros de altura cada una, a 900 metros de una escuela y una zona poblada.

El proyecto pertenece a la empresa Windkraft Dos Chile SpA y se erigirá en un terreno particular, reclamándose la inexistencia de un estudio de impacto ambiental que –entre otros– daría a los vecinos una opinión vinculante respecto a los efectos de sus operaciones.

Macarena Garnica Alarcón, dirigente vecinal, dijo que si bien la empresa se acercó, lo hizo con información técnica ininteligible e invitándoles a conocer a través de internet otros alcances del proyecto, sabiendo que Caracol tiene prácticamente nula conexión y con una alta población de adultos mayores.

Ello en todo caso hurgaron en la materia, lo que terminó por rechazar el proyecto en los términos que plantea la empresa.

“Cada aerogenerador produce 115 decibeles de ruido, lo que es similar al ruido de una discoteca, y ese nivel de ruido estará funcionando día y noche”, explicó Garnica.

El desconcierto en los habitantes se tradujo en un encuentro con representantes de instituciones públicas con injerencia en la materia, donde el presidente de la comisión de medio ambiente del gobierno regional, Francisco Reyes, confirmó el traslado a Caracol de distintas instancias para abordar el tema que calificó como “delicado”.

El proyecto de Parque Eólico en el sector Caracol de San Pablo, se encuentra en el sistema de Evaluación mediante una declaración de impacto ambiental y no en un estudio, reclaman los vecinos que, en todo caso, enfatizan en que no se oponen a las energías limpias, pero que ello no les convierta en una zona de sacrificio.

Pese a los intentos por contactar a la empresa a cargo del proyecto, ha resultado infructuoso.