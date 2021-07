Israel firma sobreventa de agua a una jadeante Jordania: Cisjordania también se verá beneficiada

Israel venderá 50 millones de metros cúbicos de agua suplementarios este 2021 a Jordania, severamente afectada por una sequía extrema, en el marco de un acuerdo anunciado por ambos países vecinos.

Según este acuerdo, Jordania también podrá aumentar sus exportaciones a Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel y situado cerca de la frontera jordana.

Comunicados de ambos gobiernos confirmaron la venta e indicaron que los detalles finales de la transacción serán concluidos en los próximos días.

With regards to water matters, the two foreign ministers agreed that Israel will sell an additional 50 million cubic meters of water to Jordan this year. Final details will be worked out by the professional teams in the coming days.

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) July 8, 2021