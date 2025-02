Según la psicóloga de parejas Claudia Tassara en declaraciones a RPP, las discusiones en una relación no son negativas si se gestionan correctamente, destacando que saber discutir de forma constructiva es fundamental para fortalecer la conexión. Se identifican errores comunes al pelear, como querer ganar, no escuchar realmente o elevar el tono de voz, entre otros. Se insta a comunicarse con respeto, gestionar las emociones y buscar soluciones en conjunto, evitando culpar y priorizando expresar emociones de manera asertiva. Discutir de forma saludable puede fortalecer la relación al permitir conocer mejor a la pareja y alcanzar acuerdos, siempre que se aborde con empatía, respeto y búsqueda de soluciones conjuntas.

Las discusiones y peleas de pareja son casi inevitables. Sin embargo, el problema no es pelear, sino cómo lo hacemos.

La psicóloga de parejas Claudia Tassara, explica para nuestro medio asociado RPP, que los conflictos no tienen por qué ser negativos si se manejan de la manera adecuada.

Saber discutir, en lugar de evitar o escalar la pelea, es clave para fortalecer la relación.

Los errores más comunes en peleas de pareja

Las discusiones son inevitables, pero la forma en que se manejan marca la diferencia entre un conflicto constructivo y uno destructivo.

Hay errores comunes que pueden empeorar la situación. Identificarlos es el primer paso para mejorar la comunicación.

Querer ganar: Muchas veces la discusión se convierte en una competencia en la que ambos quieren salir victoriosos. Esto impide que se llegue a acuerdos reales.

No escuchar realmente: En lugar de intentar entender al otro, muchas personas solo piensan en qué responder. Esto bloquea la comunicación.

Elevar el tono de voz: Gritar no da la razón a nadie. Cuando la discusión se torna agresiva, surgen insultos y la comunicación se corta.

Usar “siempre” y “nunca”: Frases como “tú siempre haces esto” o “tú nunca me escuchas” generan que la otra persona se cierre y no quiera dialogar.

Evitar la discusión por completo: Algunas parejas deciden no discutir para evitar el conflicto. Sin embargo, esto acumula tensiones y puede terminar en una explosión emocional desproporcionada.

Asumir en lugar de preguntar: Creer que sabemos lo que el otro piensa o siente sin verificarlo puede llevar a malentendidos y resentimientos.

Traer a colación problemas pasados: En una discusión, es mejor centrarse en el tema puntual en lugar de recordar errores antiguos.

Involucrar a terceros: Mencionar a familiares o amigos en medio de la discusión solo empeora el conflicto y desvía el foco del problema real.

Victimizarse o amenazar: Hacerse la víctima o lanzar amenazas como “si lo vuelves a hacer, te dejo” no resuelve el problema, solo genera más tensión y miedo en la pareja.

Cómo discutir de manera saludable

Discutir no tiene por qué ser sinónimo de pelear. Un desacuerdo bien manejado puede fortalecer una relación en lugar de debilitarla.

La clave está en comunicarse con respeto, gestionar las emociones y buscar soluciones en lugar de ganar la discusión.

Habla desde tu emoción: En lugar de culpar, expresa cómo te sientes. En vez de “nunca me escuchas”, di “me siento ignorado cuando no me prestas atención”. Esto evita que la otra persona se ponga a la defensiva.

Toma un respiro si es necesario: Si la discusión está escalando y las emociones son muy intensas, es mejor hacer una pausa y retomarla cuando ambos estén más calmados.

Evita gritos y agresiones: Cuando la conversación sube de tono, el cerebro primitivo toma el control y la razón queda de lado. Es preferible esperar y hablar cuando las emociones estén bajo control.

Busca acuerdos en lugar de imponer tu opinión: Las discusiones bien manejadas pueden ayudar a fortalecer la relación, siempre que se busque un punto medio en el que ambos se sientan cómodos.

Valida las emociones de la otra persona: Frases como “ya pasó” o “no es para tanto” minimizan los sentimientos del otro y generan frustración. Es importante reconocer y respetar lo que el otro siente.

Dale espacio a tu pareja si lo necesita: No todos procesamos las emociones de la misma manera. Algunas personas necesitan tiempo para calmarse antes de hablar sobre lo ocurrido.

¿Es sano pelear mucho con tu pareja?

En conversación para BioBioChile, el psicólogo y terapeuta clínico de parejas Julio César Carrasco, considera que la pareja debe ser un espacio de negociación, donde ambas partes estén dispuestas a encontrar puntos en común y a gestionar sus diferencias con respeto y empatía.

“He observado que se ha normalizado la idea de que una pareja ‘debe’ pelear para ser sana, cuando en realidad esto no es cierto”, comenta.

Para el psicólogo, es normal que existan diferencias y desacuerdos, pero pelear constantemente no solo desgasta la relación, sino que “también puede activar lo que el Dr. John Gottman llama los ‘Cuatro Jinetes del Apocalipsis’: la crítica, el desprecio, la actitud defensiva y la evasión”, destaca.

Desde la psicología basada en la evidencia, la crítica constante erosiona la autoestima del otro; el desprecio genera resentimiento y distancia; la defensividad impide el diálogo constructivo; y la evasión bloquea la conexión emocional, detalla Carrasco.

En este contexto el psicólogo afirma que, en lugar de normalizar las peleas, las parejas deberían enfocarse en desarrollar herramientas de comunicación efectiva, fortalecer la empatía y construir un espacio de respeto mutuo.