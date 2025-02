En cualquier circunstancia de la vida, a cualquier edad y en cualquier lugar, todos alguna vez se preguntaron si cómo sé si realmente estoy enamorado de una persona.

Muchas veces las señales sobre el amor son difusas y no siempre sabemos si realmente es amor o sólo cariño, costumbre, ganas de estar con alguien u otra cosa.

“¿Qué me estará pasando? Vivo pensando en él”, era una canción que interpretaba Nicole, la cantante chilena en “Tal vez me estoy enamorando”, donde buscaba identificar si era realmente esta sensación, sin embargo, para el psicoanalista argentino, Gabriel Rolón, la explicación sobre si uno está realmente enamorado va mucho más allá del sentir mariposas en el estómago o pensar mucho en alguien,

Para el argentino, que por estos días celebra que su libro “La felicidad más allá de la ilusión” es uno de los más vendidos de su país, no se trata de una sensación, sino que más bien de un poder que se adquiere, el poder del amor cuyas consecuencias van un paso más allá.

¿Qué es el amor, según Gabriel Rolon?

Gabriel Rolón es un psicólogo argentino, escritor de múltiple bestseller y especialista en el psicoanálisis de pacientes. Además de la atención a pacientes, mantuvo durante muchos años participación en medios de comunicación, explicando sus conclusiones sobre diversos aspectos del comportamiento humano, con una especial dedicación a entender el amor.

En ese sentido, el psicoanalista definió qué es el amor explicándolo con un ejemplo. “¿Alguien le cuenta a un amigo o una amiga que en su vínculo, su pareja lo ha engañado y dice, “Bueno, se ve que no te amaba.” ¿No? O que alguien te trata mal y decimos, “Bueno, pero esa persona no te ama.” Y no es así. Hay amores que no son maravillosos”, indicó.

“Porque podríamos decir, bueno, alguien que no te trata bien, que no te tiene en cuenta, bueno, eso no es amor. No, hay veces que sí. ¿Por qué? Porque el amor es nada más que una emoción y es una emoción que sentimos las personas. Y entonces cada uno siente desde quién es. Y si uno es agresivo, amará de una manera violenta. Y si uno es calmo, amará de una manera cariñosa”, agregó el argentino.

En ese sentido, Rolón describe lo que considera que no es amor. “Esa cosa maravillosa que sientes cuando conoces a alguien. Esas famosas mariposas… esa vibración, es eso que uno dice, “Ay, sí.” Bueno, eso no es el amor. Eso es nada más que un enamoramiento, que un estado que por suerte es como una especie de psicosis pasajera”.

Para aclarar lo que esto significa, como las mariposas en el estómago, menciona que es más bien una ilusión, un trastorno de la percepción del amor, dejando como ejemplo que al principio te puede fascinar la personalidad de alguien, pero a los meses, odiarla.

¿Cuándo realmente estás enamorado?

En varias de sus intervenciones, Gabriel Rolón es claro al definir el amor, se trata de algo que se construye, pero muchas veces también se trata de algo incómodo.

“Amor no es pasión, el amor no es deseo, aunque tenga pasión y deseo, pero es algo más. El amor implica una construcción, el amor implica un dedicarse a esa persona, a conocerla, entender dónde le aprieta el zapato, el amor es incómodo”, menciona.

Pero, cómo se vive el amor hacia otra persona. La definición que entrega el psicoanalista es clara. Parte mencionando, “Cuando tú te enamorás de alguien, lo que haces es darle un poder al otro sobre ti. Listo, toma, tienes un poder sobre mí. A partir de ahora, si tú te enojas, yo me angustio, si tú me engañas, yo sufro. Me puedes dañar muy fácilmente porque te doy ese poder”.

Y luego responde la pregunta que muchos se hacen, ¿Cuándo sé que estoy realmente enamorado?. Rolón señala, “¿Cuándo uno está enamorado? Cuando renuncias a usar ese poder que tienes sobre el otro”.

Continúa relatando, “la persona que te ama es la persona que tiene un poder enorme sobre ti y no lo usa. El que te ama no vale por lo que te hace, por lo que te da. Vale por lo que no te hace y lo que no te da”.

Para él ese es el significado del amor, por completo, es entregar ese poder para que el otro haga cualquier cosa, sin embargo, renuncia a hacerlo, alejándose de la idea de yo entrego algo y me dan algo a cambio.

¿Cuándo vale la pena vivir un amor?

El psicoanalista es claro al señalar que cuando estás realmente enamorado, los amores no siempre son buenos o malos y en ese sentido, es tajante al declarar que no vale la pena ser el plan B de alguien.

“No existe sanamente ser el ‘Plan B’ de nadie. En el amor o soy el ´Plan A’ o no soy nada. ¿Entiendes? Esto de ser el ‘Plan B’ de alguien, te coloca en un lugar donde si tú estás enamorado, es tremendo, te hace mal a tú, a tu amor propio, a tu autoestima, es un vínculo que no se va a construir”, indicó.

Además, destaca que hay que tener ojo, porque en una relación, muchas veces alguien puede ser el ´Plan B´ de alguien que no tiene ´Plan A´, pero nunca va a llegar a ese estatus, nunca te ponen en ese lugar.

Para él, el amor que vale ser vivido, es el de una persona que está muy bien sola, pero se da cuenta de que la vida al lado del otro es mucho más linda.

Aunque aclara, “el amor no es perfecto, el ser humano no es perfecto, nadie nos completa, ni va a transformar la vida en un cielo eterno porque se quede con nosotros”, sin embargo, si tienes ganas de transitar la vida de la mano de alguien.