Es probable que nadie en el planeta (con acceso a internet) haya quedado ajeno al escándalo viral luego de que el CEO de una empresa tecnológica y su directora de Relaciones Públicas, fueran enfocados tiernamente abrazados en la pantalla gigante durante un concierto de Coldplay el miércoles pasado.

Lo que desde luego no habría sido nada extraordinario de no ser porque ambos eran casados. Y no el uno con el otro.

La inesperada viralización del affair trajo consecuencias tan graves como crisis familiares o la destitución de ambos ejecutivos de la empresa donde trabajaban, o tan jocosas como memes y parodias de miles de usuarios en todo el mundo.

Pero, ¿en qué pie quedó Coldplay como involuntarios justicieron pasionales?

Aquella duda quedó resuelta este sábado en el Camp Randall Stadium de Wisconsin, EEUU, la primera instancia en que los británicos volvieron a tocar tras el infame incidente.

Así su vocalista, Chris Martin, comenzó el show con una sonrisa juguetona mientras se dirigía al público.

“Nos gustaría saludar a algunos de ustedes entre la multitud, así que lo que haremos será usar nuestras cámaras y ponerlos en la pantalla gigante”, comenzó advirtiendo.

“Así que…”, prosiguió el artista de 48 años sin dejar de sonreír, “si algunos de ustedes… no se han puesto maquillaje. Por favor pónganse maquillaje ahora”, bromeó.

Cabe recordar que Chris Martin no sólo fue espectador sino partícipe del incidente viral, tras ver cómo la pareja infiel trataba en vano de ocultarse de las cámaras.

“Oh, miren a esos dos. Vamos, tranquilos. Si está bien”, les dijo inicialmente.

Tras procesar un instante lo que estaba ocurriendo, el músico sentenció: “¿Qué? Bueno, o esos dos están teniendo un affair, o son demasiado tímidos”.

Finalmente, Martin plantó la duda. “Holy Shit (Carajo)… espero que no hayamos hecho algo malo”.