Esto es lo que le ocurrió a la líder de un grupo antivacunas, que se reunió en el conocido Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, para protestar contra el endurecimiento de las medidas en contra de quienes aún se niegan a protegerse contra la covid, las cuales incluyen retener los sueldos de los empleados públicos que se nieguen a vacunarse.

Con carteles que rezaban “Si existe riesgo, debería existir opción”, sumado a la presencia de niños y bebés, la veintena de manifestantes fue captada por William Gude, un documentalista que se dedica a grabar los operativos policiales en Los Ángeles para tener evidencia de posibles abusos, y cuya cuenta de Twitter suma más de 17.000 seguidores.

En la breve secuencia, se aprecia cómo la líder del grupo, megáfono en mano, grita: “¿Ven a todos estos indigentes aquí alrededor? ¿Acaso están muertos de covid en las calles? ¡Claro que no! ¿Por qué?” (“Do you see all these homeless people around? Are they dead in the streets with COVID? Hell no! Why?”).

Pero la mujer no contaba con la mordacidad de, precisamente, una de las mismas personas en situación de calle.

“Porque estoy vacunado, estúpida” (“Because I’m vaccinated, dumb fuck”), le responde un hombre afroamericano mientras empuja un carro con sus pertenencias por la calle.

La mujer queda descolocada por un momento, trata de murmurar una respuesta, pero luego opta por seguir lanzando consignas.

Aunque fue captada el 5 de octubre, el video se hizo viral rápidamente, alcanzando 4.8 millones de visualizaciones.

Hollywood Blvd, Saturday, 11:22 AM: ANTI-VAXX PROTESTER: Do you see all of these homeless people around. Are they dead in the street with COVID? Hell no. Why? HOMELESS PERSON (walking by): Because I’m vaccinated you dumb fuck. pic.twitter.com/rPskpOqtKs — Film The Police LA (@FilmThePoliceLA) October 6, 2021

El video, también encontró su versión con subtítulos en español.

Cabe mencionar que, tal como consigna el medio estadounidense Business Insider, en Los Ángeles las vacunas contra la covid son de acceso gratuito para toda la población, con un especial énfasis en las personas en situación de calle, cuyos contagios por covid descendieron de forma importante desde septiembre, tras un alza de casos producida entre julio y agosto.

Pero, ¿quién es era el hombre del carro? Gude logró encontrarlo posteriormente. Lo identificó como Ray, un hombre que no tiene hogar hace 7 años, y al que calificó como “muy amable y súper inteligente”.

We found the king. His name is Ray. Super-intelligent with a gentle demeanor. He will soon have a cell phone and ID voucher. Once he gets those (in a couple hours) we can begin setting-up the Gofundme. Trying to separate myself from that process.😅 https://t.co/sKUFVjnaVm pic.twitter.com/J5vwWaqRll — Film The Police LA (@FilmThePoliceLA) October 6, 2021

La respuesta de Ray tuvo consecuencias aún más felices que la concientización sobre la importancia de vacunarse contra la covid: Gude le ayudó a montar una campaña en línea para reunir dinero que le permitiera acceder a un hogar. Su meta era conseguir 25.000 dólares, los que a la fecha han sido ampliamente superados, alzándose sobre los 35.000 dólares (casi 29 millones de pesos chilenos).