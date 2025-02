Hace 10 años, se destapó uno de los escándalos más impresionantes, relacionado con la mentira que elaboró meticulosamente la influencer Belle Gibson.

La mujer, que fue una figura mediática en los comienzos de Instagram, inventó que había sanado milograsamente de un tumor cerebral de grado 4, un tipo de cáncer que es letal y que incluso le habían dado una semana de vida.

Aunque Gibson, a través de las redes sociales, afirmó que estaba curada, gracias a una dieta que combinaba “pensamiento positivo y una dieta sin gluten y azúcar”. Lo que resultó una burda mentira.

Es justo esta historia, que sirvió de inspiración para Cider Vinegar (“Vinagre de manzana”), una miniserie recién estrenada en Netflix que reconstruye su caso.

Belle Gibson y la mentira que engañó a millones de personas

A raíz del duro diagnóstico de cáncer, Belle Gibson, inicio una cruzada para conseguir miles de seguidores, con el fin de promover una aplicación de vida saludable que estuvo disponible en la Apple Store.

Todo apuntaba que la australiana había sanado por las terapias naturales que promovía mediante The Whole Pantry (“Toda la despensa”) la app que puso de moda que le permitió firmar varios contratos millonarios, como la publicación de un libro de recetas. En sus palabras, expresó que estaba motivada por “una búsqueda para curarme de forma natural… a través de la nutrición, la paciencia, la determinación y el amor”.

Bajo este contexto, varias personas creyeron en su valiente testimonio, como Kylie, una paciente que padecía un linfoma, y se encontraba en tratamiento de quimioterapia.

En conversación con BBC Mundo, Kylie admitió que “Belle era hermosa, exitosa… fue una inspiración para mucha gente”.

Sin embargo, en el año 2015, una investigación periodística alertó que Gibson debía aproximadamente US$188.500 a varias organizaciones benéficas. Este hecho marcó el principio del fin, de la empresaria de la vida sana.

Finalmente, la influencer admitió en una entrevista con la revista Women’s Weekly, que nunca tuvo cáncer.

“No, nada de eso es verdad”, declaró, pero se negó a asumir la mentira.

“Creo sencillamente que era lo que había que hacer. Por encima de todo, quiero que la gente se diga: está bien, es humana”, agregó en la instancia.

Además, en una entrevista concedida al programa periodístico 60 Minutos Australia, acusó que el médico “charlatán” que le dio el trágico diagnóstico, era el verdadero responsable.

En 2017, el tribunal federal de Melbourne ordenó a Gibson que devolviera US$257.400. Según una información de The Guardian, el monto de la deuda había aumentado a US$314.000 para el año 2021.

La influencer que tenía una vida de mentiras

Algunos especialistas concuerdan que Gibson podría padecer síndrome de Munchausen, una afección donde una persona finge estar enferma.

En una entrevista de 2015 para The Guardian, el neurólogo Jules Montague afirmó: “Los trastornos facticios y la simulación pueden superponerse. Los incentivos externos pueden no impulsar el comportamiento inicial, pero pueden aparecer después. Es posible que Gibson haya disfrutado inicialmente interpretando el papel de enferma, pero no rechazó el dinero que fluyó después”.

De Gibson poco se sabe de su paradero actual, solo que vive de forma anónima en Melbourne.