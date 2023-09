Puede sonar y parecer loco, pero cada vez es más común. Tom Peters, un joven británico de 32 años, ha sorprendido a la televisión y a los internautas tras identificarse como un hombre perro y, más específicamente, como un dálmata. De tal manera, Tom forma parte de la comunidad transespecie.

“No creo que sea justo que nos juzguen por lo que somos”, aseveró Peters en el programa Secret Life of the Human Pups de Channel 4. En dicha serie, se busca desestigmatizar esta práctica que tan ampliamente se asocia con fetiches sexuales, pero que no siempre tiene que ver con ello.

“Cada día, personas normales y corrientes se ponen elaborados disfraces de perros que cuestan cientos de euros para convertirse en mascotas“, plantea el argumento del programa del que Tom, el hombre dálmata, fue parte. El joven inglés tenía una vida común y corriente pero dejó todo atrás, incluso a su pareja, para seguir su sueño: ser un perro.

Tom Peters: el hombre perro transespecie

En 2019, Peters (o mejor dicho Spot, su nombre de dálmata) declaró en televisión considerarse un pionero en esta práctica de la “transespecialización”. Hoy la ya más común moda sigue sumando adeptos alrededor del mundo, por lo que Tom no está solo. El joven se toma tan en serio su papel como especie perruna que incluso camina en cuatro patas, come comida para perros, duerme en una casita pequeña y ladra cuando se enoja.

Lo que puede resultar en un escándalo para muchos, para el hombre dálmata es un gran alivio: sigue contando con el apoyo de su exesposa, con quien mantiene un estrecho vínculo hasta la actualidad. La mujer siempre lo ha acompañado en sus apariciones en TV.

“Estoy orgullosa de él por ser fiel a sí mismo. Lo extraño, por eso estamos más cerca que nunca” aseveró Rachel, la ex del dálmata. La pareja se divorció cuando Tom Peters se declaró perro, pero aún así, nunca se separaron realmente.

Hoy, Spot siente la felicidad que no sentía cuando se consideraba humano. “Vivir la vida de un cachorro te permite disfrutar de cosas simples en la vida”, confesó.

Puedes revisar aquí el tráiler del programa donde Tom apareció: