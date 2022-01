El mundo animal está de duelo, Magawa, una rata gigante africana que ayudó a detectar explosivos escondidos en Camboya, murió este fin de semana.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado en el sitio web de Apopo, organización a la que perteneció el roedor y que se dedica a entrenar animales para la detección de artefactos explosivos.

“Magawa gozaba de buena salud y pasó la mayor parte de la semana pasada jugando con su entusiasmo habitual, pero hacia el fin de semana comenzó a bajar el ritmo, durmiendo más siestas y mostrando menos interés por la comida en sus últimos días”, comunicó la agrupación.

La rata héroe falleció a los ocho años de edad y durante su carrera encontró más de 100 minas terrestres y explosivos. Su trabajo permitió que numerosas comunidades de Camboya no sufrieran accidentes fatales a causa de una detonación.

“Es gracias a todos ustedes que Magawa dejará un legado duradero en las vidas que salvó como rata detectora de minas terrestres en Camboya. Gracias a todos, desde el fondo de nuestros corazones, por su apoyo durante este momento difícil”, expresó Apopo.

En septiembre del 2020, Magawa recibió la prestigiosa medalla honorifica de People’s Dispensary for Sick Animals (PDSA), una organización benéfica veterinaria de Reino Unido. El premio representa la mayor condecoración que un animal puede recibir por su valor y servicio.

La institución británica dedicó un pequeño mensaje en su cuenta de Twitter, rindiendo tributo a las hazañas del valiente mamífero.

“Recibimos la triste noticia de que el ganador de la PDSA Gold Medal, Magawa ‘The HeroRAT’, falleció durante el fin de semana”, mencionó la entidad.

