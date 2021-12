Brownie es el hermano peludo del clan Boric Font, quien el próximo 11 de marzo se transformará en el primer perro de nuestro país.

El día de la segunda vuelta, camino a un desayuno con la prensa de Magallanes, el presidente electo se volvió viral despidiéndose del can.

Internet se encendió y la mascota, un quiltro adoptado, finalmente hizo su arribo a redes sociales tras el balotaje.

“Asumo el desafío del cargo que se me ha encomendado por elección popular, el primer perro”, dijo en su primer mensaje en la cuenta brownie_presidencial.

“Me comprometo a no solo velar por los derechos y caricias que merecemos los perros, si no que por todas las mascotas de Chile”, cerró.

Aunque BioBioChile no pudo confirmar si los Boric Font o el comando están detrás de los perfiles, miembros de la familia han compartido links y enlaces a los sitios de Twitter e Instagram.

Con 36 años, Boric se transformará en 2022 en uno de los presidentes más jóvenes del mundo.

Pero en el escenario internacional también hay líderes, de todas las edades, cuyas mascotas se han robado el corazón de la población.

Acá una rápida revisión.

En 2017, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, adoptó junto a su esposa Brigitte a Nemo, al que nombraron por el personaje de Veinte mil leguas de viaje submarino, de Julio Verne.

Nuestros lectores de mejor memoria seguramente recordarán que este se volvió viral ese mismo año por orinar en una chimenea del Palacio del Elíseo.

Al igual que Brownie, Nemo también es adoptado.

Con la victoria de Joe Biden volvieron los perros a la Casa Blanca.

Ayer martes se dio a conocer un nuevo integrante a la familia: Comandante, un cachorro de pastor alemán.

Pero si la antigüedad constituye grado, el primer perro de Estados Unidos es Major.

No obstante, este tuvo que dejar Washington tras morder a algunos funcionarios.

Allende los Andes, Alberto Fernández tiene a Dylan, quien en mayo de este año fue padre y tuvo a Blue.

El propio mandatario presentó al cachorro, que junto a su padre viven en la Quinta de Olivos con el jefe de Estado.

A diferencia de los anteriores líderes, la jefa de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, es una fanática de los gatos.

A fines de 2017 anunció la muerte de su querido Paddles, que fue adoptado.

En tanto, en el Reino Unido tienen a Larry, el cazador de ratones oficial de Downing Street, la casa del gobierno británico.

No obstante, Larry es del recinto y no pertenece a ninguna familia.

Por eso ha convivido con David Cameron, Theresa May y ahora junto a Boris Johnson.

El felino lleva más de 14 años en el seno del poder de la isla, más que cualquier prémier del último tiempo.

How it started How it’s going#Larryversary

(Pic @JeffOvers) pic.twitter.com/bhcPUDsgpX

— Larry the Cat (@Number10cat) February 15, 2021