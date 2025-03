La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente amplió la investigación sobre la compra de joyas Swarovski durante la gestión de Cathy Barriga como alcaldesa de Maipú.

La orden fue enviada por la fiscal Constanza Encina el pasado 3 de marzo a la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana (Briacmet) de la PDI para ampliar un informe sobre los artículos adquiridos con fondos municipales, según consignó La Tercera.

El informe solicitado por el Ministerio Público deberá ser remitido en un plazo de 30 días.

La compra de estas joyas, que eran para regalar, generó controversia en 2018. En ese entonces, Barriga justificó la adquisición argumentando que eran más representativas que otros obsequios tradicionales.

“Cuando asumí como alcaldesa regalaban esas maderas típicas y raras que uno no sabría dónde guardarlas, nada especial, salvo por la poca gracia que tienen y su nulo significado. ¿Sabes cuánto costaban? Entre 38 y 45 mil pesos. ¿Sabes cuánto vale este collar? Sale 12 mil pesos y fracción. No hay comparación”, dijo en entrevista con The Clinic.

En total, se compraron 740 collares Swarovski por $13.209.000 a través de tres decretos alcaldicios entre 2017 y 2018. Según el desglose del informe, en agosto de 2017 se adquirieron 260 collares por $4.641.000; en marzo de 2018, otros 260 por el mismo monto; y en agosto de ese año, 220 collares adicionales, junto con 226 cajas de terciopelo, por $3.927.000.

Las joyas fueron entregadas a diversas figuras públicas, entre ellas la diputada comunista Carmen Hertz, quien afirmó haber devuelto el regalo.

Actualmente, Barriga cumple prisión preventiva en la cárcel de San Miguel, investigada por fraude al fisco y falsificación de instrumentos públicos.

Cabe mencionar que el próximo 15 de abril la exalcaldesa enfrentará una audiencia de reformalización en el 9.º Juzgado de Garantía de Santiago. La fiscal Encina le imputará el delito de malversación de caudales públicos en calidad de reiterados y un ilícito de negociación incompatible.