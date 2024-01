La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, reveló los nombres de quiénes recibieron algunos de los mil collares Swarovski comprados por la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, con dinero municipal.

Algunos de ellos fueron enviados a diputados, ministros y diversas autoridades, muchas de las cuales incluso devolvieron el presente.

Encina indicó que Barriga guardaba las joyas en una caja fuerte y las distribuía como ella estimaba pertinente.

Por ejemplo, la diputada comunista, Carmen Hertz, dijo haber recibido uno de estos collares, como también el exalcalde de Lo Barnechea, el RN Felipe Guevara. Todo esto según Encina.

Incluso, agregó la persecutora, también se le entregó uno a Marlen Olivarí, según se pudo constatar en redes sociales.

“Eso es campaña y es apropiación pura y dura”, dijo Encina, la que agregó que Contraloría no logró establecer quiénes fueron los receptores de todas las joyas.

Recordemos que ayer (martes), se presentaron cinco hechos de presunto fraude al Fisco en la primera parte de la formalización de la exalcaldesa. La compra de collares Swarovski, de útiles escolares y mochilas que fueron entregados a escolares de establecimientos particulares, y los peluches de Renacín y Smapina.

Respecto a los collares, la fiscal Lorena Parra señaló que en al menos cuatro ocasiones, Barriga instruyó la compra de al menos mil collares de cristal, lo que significó un valor de $17.850.000.

La diputada Carmen Hertz publicó un tweet en la plataforma X, refiriéndose al presente que recibió. “Fue registrado en la plataforma del lobby a pesar de qué su monto era inferior a lo obligatorio, se calculó entre $6.000 a $10.000”, aseguró sobre el valor del collar.

De la misma forma, la diputada aclaró que dicho presente fue devuelto a la oficina de parte del municipio de Maipú. “La cadena, no collar, terminado en una estrella con puntas (al parecer marca Swarovski) que me fue enviada vía correo por la alcaldesa de Maipú el día 20 de junio de 2018, fue registrado en la plataforma del lobby, a pesar de no ser obligatorio porque el monto era muy inferior a lo que obliga el reglamento. Asimismo, fue devuelto en la oficina de parte de dicha municipalidad”, puntualizó en X.