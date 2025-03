El entorno cercano de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, mostró preocupación por la falta de higiene y una presunta plaga de chinches en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Miguel, donde se encuentra en prisión preventiva por delitos de fraude al fisco.

Su esposo, el diputado Joaquín Lavín, y una de sus amigas, Romina Sáez, se refirieron a la situación. Esta última conversó del tema con Zona Latina, donde indicó que tiene “conocimiento de hace meses de lo que estaba pasando ahí”.

“Ella me comentó cuando le vi estas picaduras, llena de ronchas, asquerosas, que son de chinches en la suciedad máxima. Insalubridad máxima en los baños y en todas partes, donde ellas mismas tienen que limpiar”, detalló.

Asimismo, agregó: “Sé que no es un hotel, ella lo tiene claro y yo también. Me dice que por favor no le cuente a nadie lo que está viviendo, porque no falta la persona hueca de cerebro que empieza a hablar ‘ay que se quiere hacer la víctima’”.

Por su parte, Lavín León, luego de su visita a Barriga de este lunes, señaló que “las condiciones aquí no son las mejores y se trata de hacer lo posible por parte de Gendarmería”.

Y afirmó que “sí, hay plaga de chinches, entiendo que se ha fumigado y no sé si ha funcionado muy bien”.

Denuncia de la Defensoría Penal Pública

Al respecto, la Defensora Regional Metropolitana Norte, Daniela Báez, y el Defensor Metropolitano Sur (S), Christian Basualto, presentaron una denuncia por graves vulneraciones de salud de las internas.

La denuncia, que fue acogida por la Corte de Apelaciones de San Miguel, busca tomar acciones urgentes sobre problemas de insalubridad en dicha cárcel de mujeres.

Además, también denuncian falta de profesionales médicos, controles ginecológicos regulares y acceso a medicamentos básicos.