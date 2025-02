Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Un accidente de tránsito entre un vehículo particular y un taxi dejó a un carabinero herido de gravedad en La Florida. El incidente ocurrió en la intersección de avenida La Florida con Santa Amalia, donde uno de los conductores no habría respetado la luz roja del semáforo, provocando la colisión. El auto particular quedó con daños en su parte delantera y el taxi con importantes daños en el costado del copiloto. El conductor del taxi, un funcionario de Carabineros, fue trasladado grave al Hospital de La Florida. El tránsito en la avenida La Florida está suspendido entre Enrique Olivares y avenida Trinidad en dirección al norte, mientras que la investigación la realiza la SIAT de Carabineros.