La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), se refirió a dos de las figuras políticas que quieren competir por esta alcaldía en las próximas elecciones municipales.

Hablamos del exministro Mario Desbordes, quien es la carta de Chile Vamos, y el abogado Aldo Duque, quien es independiente apoyado por el Partido Social Cristiano.

En entrevista con T13, Hassler dijo que “creo que ambos se han dedicado bastante a hablar de mí y poco han mostrado sus capacidades, si hablamos de gestión, ningún precandidato del otro lado tiene ninguna gestión conocida, en favor de ninguna persona que podamos dar a conocer”.

“Y por nuestro lado hemos podido tomar decisiones importantes como el cierre del Parque Los Reyes, para abrirlo hacia las familias, recuperar la Plaza de Armas, tener un sistema barrial de cuidados, con una casa igualdad que ha podido llegar a miles de personas, sobre todo a personas cuidadoras, así como fortalecer y recuperar la educación pública”, precisó la jefa comunal.

Recalcando que “sería bueno que habláramos de propuesta y también que si vamos a criticar alguna gestión, la verdad es que por el otro lado no tenemos ninguna gestión que conozcamos en favor de alguna persona, por las dos personas que usted señala”.

En tanto, Hassler también respondió a un video publicado por Duque en su cuenta de X, donde el jurista señala que desea “recuperar la comuna de Santiago, para que sea un lugar donde todos quieran vivir”.

“Santiago, no es para que lo usen como trampolín político. No es una caja pagadora de favores. Santiago es la capital de Chile, no es para aparecidos, ni propiedad de la casta. Ayúdame a recuperarlo del comunismo y de la inmundicia en que lo tienen sumido. Recuperemos Santiago”, sostuvo Duque.

Fue aquí donde Hassler le respondió: “Qué bella es la comuna que estamos recuperando y revitalizando. En este video se ven avances en Santiago, que dan cuenta que estamos haciendo la pega. Qué bueno saber, que hasta Aldo Duque lo visibiliza y promueve”.