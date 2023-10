El mes de octubre se conmemora la concientización del Cáncer de Mamas y para partir con las actividades, la Municipalidad de Providencia, junto a la Fundación ChileSinCáncer y la Fundación Estée Lauder realizaron dos intervenciones para dar visibilidad a esta enfermedad.

A la primera hora de ayer, la Fundación ChileSinCáncer realizó una intervención en la plaza Centenario, a frente del Palacio Falabella, denominada #MerecemosVivirMás. Un total de 100 siluetas, que representan a mujeres que han enfrentado el Cáncer de Mamas en Chile, fueron instaladas en el lugar. De las siluetas, 32 son de color azul y 68 rosadas.

Las rosadas representan a las mujeres que lograron acceder oportunamente al diagnóstico y tratamiento, versus las azules, que son las que murieron esperando, que llevan esperando una consulta o un examen, por lo que su cáncer avanza.

La segunda intervención se realizó durante la noche, cuando el Palacio Falabella se iluminó con los colores de la campaña, en una actividad encabezada por la Fundación Estée Lauder. La intervención busca promover la detección precoz en toda la sociedad, transmitiendo el mensaje de que la misma puede salvar vidas.

La actividad fue encabezada por Evelyn Matthei, la alcaldesa de Providencia, quien afirmó que “aunque octubre es el mes de la concientización del Cáncer de Mamas, durante todo el año las mujeres debemos estar alerta sobre esta mortal enfermedad, que es la principal causa de muerte de mujeres en Chile. Invitamos a todas las mujeres del país, a realizarse los autoexámenes mamarios, y que se realicen sus mamografías de forma periódica. El autoexamen y un diagnóstico a tiempo, puede salvar tu vida”.

Además de los máximos representantes de las dos fundaciones, asistieron al evento la deportista Natalia Ducó; las alcaldesas de Peñalolén, Carolina Leitao; de Las Condes, Daniela Peñaloza; de Vitacura, Camila Merino; y de Quilicura, Paulina Bobadilla; las ex Ministras de Estado Karla Rubilar y Mónica Zalaquet; la ex Subsecretaria de Salud, Paula Daza; la presidenta de Evopoli, Gloria Hutt; la Secretaria General de la UDI, María José Hoffman; la próxima Secretaria General de RN, Andrea Balladares; las ex senadoras Marcela Sabat y Carolina Goic, además de personalidades del Cuerpo Diplomático y del espectáculo.