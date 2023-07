A través de sus redes sociales, la exchica reality Aylén Milla confirmó que está libre de cáncer, celebrando la buena nueva con un emotivo video que compartió tanto en Tiktok como en Instagram.

El video muestra a la también influencer en las cercanías al Templo Bahá’í, ubicado en la región Metropolitana. Así, se muestra Milla portando una peluca acompañada de diferentes globos rosados.

Con el pasar de los segundos, la joven se saca la peluca y, tras sonreír y disfrutar el momento, suelta los globos que se elevan por el cielo.

“No es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede”, cierra un mensaje visible al final del video.

En un mensaje breve a través de TikTok, Milla escribió: “Se acabó esta pesadilla. Aunque el tratamiento sigue, logré vencer este monstruo! Y así como yo puedo con esto, ustedes al otro lado pueden con cualquier cosa”.

De todas formas, su escrito fue más extenso en Instagram, donde celebró con sus seguidores.

“¡Confirmado! ¡¡El cáncer se fue de mi cuerpo y soy agradecida!! Bendición de renacer”, comenzó escribiendo, a lo que relató una carta dirigida a la enfermedad.

“Llegaste a mi vida cuando menos te esperaba, 32 años y me golpeaste la puerta de mi templo (mi cuerpo). Me dijiste: hola, vengo a enseñarte muchas cosas que no estás entendiendo por las buenas. Te recibí, te lloré, te odié, luego te abracé y te pregunté ¿qué quieres mostrarme?”, relató Milla.

“Le pedí al universo, a Dios, a todos mis ángeles, mis santos y mis cristales que por favor me guíen al camino correcto. Puta que doloroso fue el camino correcto, me sacaste personas, me pusiste otras, me hiciste replantearme mi vida entera”, destacó también.

En eso, sostuvo que “me abracé muy fuerte y me dije, ‘mira, pelada y todo sos hermosa, porque sos VALIENTE, fuerte con dos ovarios! vos sola vas a poder sanarte’. Con entusiasmo hice todo lo que estaba en mis manos, y cada señal la tomaba como una oportunidad para sanar”.

“Pedí que sacarás todo lo tóxico de mi vida, y me lo pusiste tan claro que lo hiciste sencillo y evidente a los ojos de cualquiera. Gracias por esta enseñanza, pero aquí te entierro, te despido y no regreses nunca más”, cerró la influencer.

En mayo de este año, la influencer reveló que llevaba meses luchando contra un cáncer de mama triple negativo, el cual se dedicó a ocultar por meses.