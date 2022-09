Más de 21 mil firmas fueron reunidas a través de la plataforma Change.org, en donde personas y estudiantes del Duoc UC, piden la liberación de una vaca que es parte de las clases técnicas del recinto educativo, debido a presuntos problemas de cuidado.

Verónica es el nombre de una vaca que es parte del instituto profesional Duoc UC en Santiago, en la comuna de Pirque. El mamífero, actualmente, es parte del desarrollo del programa estudiantil de la carrera de Técnico Veterinario y Pecuario durante sus prácticas.

Según lo indica la acusación, los estudiantes deben realizarle distintas evaluaciones clínicas a la vaca Verónica, las que pueden llegar a ser 2 veces a la semana.

Estas prácticas, según comenta Jessica Barros, quien es parte de la organización Animal Save Santiago, “no le afectan mucho, ya que es revisar sus condiciones corporales y no es muy invasivo, pero con las palpaciones rectales es distinto”.

“No es una práctica que no genere daño al animal, muchas veces se cree que las vacas no sienten mayor dolor en estas condiciones porque no gritan, no se mueven mucho, pero ellas no demuestran el dolor gritando o haciendo los mismos gestos que pudiera hacer un perro, un gato o una persona, entonces muchas veces se cree que no la pasan mal, pero sí, están sufriendo y se les está generando dolor”, agrega Barros.

Actualmente, la vaca Verónica se encuentra en las condiciones de un animal considerado de granja. “Está en un corral, en un espacio de tierra y cemento, con un cobertizo y ahí está siendo alimentada y en teoría atendida médicamente, pero hemos sabido por terceras personas que está enferma, está recibiendo un tratamiento ocular asociado a la condición en la que se encuentra”, explica Barros.

Piden liberar a la vaca Verónica

Por esto, la misma agrupación creó una petición en Change.org, donde han juntado más de 17 mil firmas de todo el país, donde piden que Duoc UC entregue a la vaca Verónica para que pueda ser llevada a un santuario de animales, y así pueda vivir sus últimos años de vida en tranquilidad.

“Creamos la petición porque se estaba gestionando el traslado de Verónica al Santuario Empatía, pero las conversaciones se cerraron y no sabemos cuáles fueron los motivos, por lo que ahora no sabemos si Verónica se va a vender, se quedará en el instituto o se trasladará a otro espacio”, comenta Barros.

Desde Animal Save esperan que, si en algún momento Verónica puede ser entregada por parte de Duoc UC, ella sea trasladada al Santuario Empatía, donde poseen un espacio exclusivo para vacas. Sin embargo, se encuentran abiertos a otras opciones.

En conversación con BioBioChile, el instituto profesional consignó que no se referirán a la acusación, ya que esta manejaría información catalogada como falsa. Además, se asevera que la vaca Verónica se encuentra en buenas condiciones de salud, y es cuidada diariamente por estudiantes y profesores del complejo.