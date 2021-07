El gobernador regional de la región Metropolitana, Claudio Orrego, tomó posesión de su cargo este miércoles, en una actividad donde también participó el exintendente y ahora delegado presidencial metropolitano Felipe Guevara.

Se trata de una situación histórica ya que en todo el país por primera vez asumen gobernadores regionales asumen tras ser elegidos por votación popular y ya no tras una designación presidencial.

Tras asumir su cargo, llamó a no perder el norte en medio del debate político, poniendo foco siempre en los pobres, humildes y los más discriminadas de la región.

“Podemos tener distintas visiones, podemos tener distintas ideas, pero yo espero y les pido ayuda, que nunca en el fragor de los debates, perdamos el norte, que son los más humildes, que son los más pobres y las personas discriminadas en esta región”, dijo.

Orrego, quien fue intendente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, señaló que hoy, luego de la pandemia que desnudó la profunda desigualdad que existe en la región, señaló que hay una gran oportunidad para superarla.

Junto con ello, declaró que al asumir “partimos débiles. No tenemos todos los recursos, no tenemos todas las atribuciones, pero ¿quién dijo que iba a ser fácil?”.

Esto en clara alusión a la polémica generada con el Gobierno respecto de los presupuesto que tendrían las Gobernaciones en comparación con las Delegaciones Presidenciales.

“Tenemos que hacer la pega. Yo no vine a quejarme como gobernador, no vine a lamentarme de lo que no tenemos, vine a invitarlos a conseguir lo que está región se merece”, agregó.